SPECIAL: Klipsch Nashville - neuer robuster Bluetooth 5.3-Lautsprecher für 179 EUR

Nach wie vor stehen Bluetooth-Lautsprecher hoch im Kurs. Das weiß man auch bei Klipsch und präsentiert den neuen Bluetooth-Speaker Nashville, der mit sonorem Bass und 24 Stunden Akkulaufzeit im wahrsten Wortsinne kräftig punkten soll. Als erstes Modell kommt der kompakte Klipsch Nashville überdies mit Rundum-Abstrahlung auf den Markt, was die akustische Räumlichkeit steigern dürfte. Wenden wir uns nun den Details des neuen BT-Speakers zu.

360-Grad-Sound und musikalischer Bass

Ein Rundum-Klangpanorama zu schaffen, das haben sich schon Branchengrößen vorgenommen - bei Bluetooth- und insbesondere bei Streaminglautsprechern wie z.B. dem mittlerweile eingestellten Apple HomePod. Mit den beiden Breitbandlautsprechern, die jeweils 60 Millimeter Durchmesser aufweisen, strahlt der Nashville den Klang nach vorn und hinten ab, was insgesamt für ein lückenloses Klangpanorama sorgen soll.

Seitliche Ansicht

Die eingebauten Endstufen bringen es auf 2x10 Watt RMS-Leistung, was für einen so kompakten Bluetooth-Lautsprecher definitiv voll in Ordnung geht. Um Tiefgang bis 55 Hz hinunter und genug Dynamik auch im Bass zu erreichen, sind als Add-On zwei rechteckige Passivmembranen verbaut worden. Sie wurden so abgestimmt, dass Bassanteile über einen weiten Frequenzbereich natürlich und ausgewogen in die Musik integriert werden - der störende Effekte eines überdominanten Bassbereichs kommt so erst gar nicht zum Tragen.

App-Steuerung und weitere Funktionen

Anzeige



Die Zuspielung von Bluetooth-Streams erfolgt über den derzeit aktuellsten Bluetooth-Standard 5.3, der eine optimale, unterbrechungsfreie Übertragung auch bei größerer Entfernung zum Quellgerät ermöglicht. Dank des eingebauten Mikrofons lässt sich der Klipsch Nashville auch zum Telefonieren nutzen.

Viele Funktionen des neuen Devices lassen sich über die Klipsch Connect App steuern, die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist. Mit dem in der App enthaltenen Equalizer kann der Nashville an die räumlichen Gegebenheiten oder den Geschmack der Hörer auf komfortablem Weg angepasst werden.

Mehrere Devices können miteinander gekoppelt werden

Der „Klipsch Broadcast Mode“ ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu 10 Einzelsystemen für größere Party-Bereiche, dies sichert eine tadellose Flexibilität.

Für jeden Einsatzzweck gerüstet

Der Klipsch Nashville kann dank seiner Schutzklasse IP67 in praktisch jeder Umgebung eingesetzt werden: Er widersteht Staub und Sand vollständig. Gegen Wasser ist er nicht nur geschützt, sondern verträgt sogar ein Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe und 30 Minuten Dauer.

Anzeige



Ansicht von oben

Die gelochten Stahlgitter vorn und hinten machen den Nashville zu einem außerordentlichen robusten Outdoor-Speaker. Die Gummierung, die das ganze Gehäuse umfasst, erlaubt einen sicheren Stand auf jedem Untergrund und ein angenehmes haptisches Gefühl.

Rückseite

Der eingebaute Akku hält, wie schon erwähnt, bis zu 24 Stunden lang durch, bis er wieder geladen werden muss. Nach nur 90 Minuten Ladezeit ist er wieder komplett voll, ein guter Wert, wie wir finden.

Anzeige



Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Der Klipsch Nashville ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das klingt nach einem guten Angebot, allerdings ist dieses Marktsegment hart umkämpft und es finden sich oft ziemlich spitz kalkulierte, zeitlich begrenzte Angebote.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: RTFM/Klipsch

Datum: 14. Dezember 2023

Anzeige

Tags: Bluetooth-Lautsprecher