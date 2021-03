Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

SPECIAL: Kenwood CR-ST80DAB - DAB+Radio mit Bluetooth in kompaktem Format

Kompakte und flexible DAB+Radios sind für Kenwood keinesfalls Neuland. Schon in den vergangenen Jahren integrierte der Hersteller in DAB+ und UKW-Radios sinnvolle Zusatz-Features, wie z.B. die Möglichkeit der drahtlosen Audiosignalübertragung via Blueotooth. Auch der neue Stereo-Empfänger CR-ST80DAB bietet neben Radioempfang Bluetooth-Streaming von Smartphone, Tablet und Laptop.

Kenwood CR-ST80DAB

Die Komponente ist von vorne gesehen lediglich rund DIN A5-groß und orientiert sich optisch an den anderen Modellen im Kenwood-Portfolio. An der Vorderseite befindet sich ein 61 mm großes TFT-Farbdisplay, welches im aktiven Zustand den eingestellten Sender sowie weitere Infos anzeigt. Für den Sound sorgen der integrierte 2 x 10 Watt-Verstärker sowie Stereo-Lautsprecher mit Bassreflexsystem.

Bedienelemente und Regler

An der Geräte-Oberseite befinden sich Tasten und Regler zur Bedienung des Radios, auch eine Infrarot-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. 20 Speicherplätze stehen sowohl für UKW- als auch DAB+ Sender zur Verfügung. Sleep-Funktion und ein programmierbarer Wecker sind ebenfalls an Bord.

Dank analogem 3,5 mm Klinkeneingang können auch andere mobile Endgeräte, z.B. ein MP3-Player oder auch ein Notebook, an das CR-ST80DAB angeschlossen werden. Außerdem ist auch ein 3,5mm Klinkenausgang verbaut, um das DAB+ Radio an stationären HiFi-Anlagen betreiben zu können.

Das Kenwood CR-ST80DAB ist in schwarz und weiß ab März 2021 zur UVP von 149 Euro im Fachhandel erhältlich.

Kenwood CR-ST80DAB in schwarz

Technische Daten:

SmartRadio mit

DAB+ und UKW-RDS-Empfängern mit jeweils 20 Stationsspeichern

Bluetooth Audio-Streaming (A2DP)

Verstärker mit 2 x 10 Watt Ausgangsleistung, Bassreflex-Stereo-Lautsprecher

integrierter Uhr mit Einschlaf-Timer und Weckfunktion

AUX-Eingang und Line-Ausgang (Miniklinke 3,5 mm)

6,1 cm großem TFT-Farbdisplay

Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang

zwei lieferbaren Gehäuseausführungen schwarz und weiß

Abmessungen (B x H x T): 245 x 145 x 115 mm

Special: Philipp Kind

Bilder: Kenwood

Datum: 06.03.2021

