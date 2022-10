SPECIAL: KEF Mu7 - neuer Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer der britischen HiFi-Schmiede

Eine sehr attraktive Mischung ist der neue Mu7 Over-Ear-Kopfhörer aus dem Hause KEF - und zwar aus hervorragendem Klang und hochwertigem Industriedesign des langjährigen Kooperationspartners Ross Lovegrove.

Typisches Ross-Lovegrove-Design, das man auch vom Mu3 kennt

KEF hat extra seine Partnerschaft mit dem visionären Designer Ross Lovegrove fortgesetzt, um den Mu7 zu entwickeln - eine gelungene Kombination aus technischer und ästhetischer Perfektion. Lovegrove, der für seinen innovativen Ansatz und seine fließenden, skulpturalen Formen bekannt ist, hat einen eleganten Over- Ear-Kopfhörer entworfen, der sich gekonnt von der Masse abhebt und sich harmonisch in die breitere Ross Lovegrove Collection für KEF einfügt. Lovegrove hat bereits mit der Marke zusammengearbeitet, um die ultimativen Muon-Lautsprecher, die portablen Muo-Lautsprecher und die Mu3-Kopfhörer zu gestalten.

Schwarze Version

Erhältlich sein wird der Kopfhörer in zwei eleganten Farbvarianten: Silbergrau und Anthrazitgrau. Der Mu7 zeichnet sich durch eine ergonomische Aluminiumkonstruktion aus, die mit höchster Präzision für optimale Langzeitstabilität hergestellt wird. Ein leichter, aber extrem stabiler Kopfbügel sichert eine optimale akustische Abdichtung und minimiert den Druck auf die Ohren. Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff passen sich der Form des Kopfes an und verbessern sowohl die passive als auch die aktive Geräuschunterdrückung sowie die Basswiedergabe. Ein Gelenk oberhalb der Ohrmuscheln ermöglicht das Drehen und Zusammenlegen des Kopfhörers, perfekt für den kompakten Transport.

Ohrmuschel außen

Ein kapazitives Touchpad an der rechten Ohrmuschel ermöglicht es dem Benutzer, Anrufe anzunehmen, Titel zu überspringen und die Lautstärke durch eine Reihe von intuitiven Berührungen und Wischbewegungen zu regulieren. Lovegrove merkt an: "Wenn man einen bestimmten Kopfhörer trägt, ist er eine Erweiterung von einem selbst. Und was ist die beste Schnittstelle? Ihr Finger. Es ist, als würde man die Hand über die Ohren ziehen, es ergibt eine gestenhafte Eleganz."

Elegant und minimalstisch

In beiden gedeckten Farbvarianten hinterlässt die Neuerscheinung einen noblen Eindruck

Die Mu7-Kopfhörer wurden von den KEF-Technikern sorgfältig abgestimmt und verfügen über eine verbesserte Codec-Technologie, die die hochauflösende Klangqualität drahtlos liefert. In jeder der geschlossenen Ohrmuscheln sitzt ein dynamischer Vollbereichstreiber für eine makellose Audioperformance. Besonders im Fokus bei der Entwicklung stand dabei eine erstklassige Detailwiedergabe.

Transport-Case

Kopfhörer im Case

Die ausgeklügelte Smart Active Noise Cancellation-Technologie nutzt mehrere Filter, um Umgebungsgeräusche zu erfassen, und verwendet dann einen speziellen Algorithmus, um einzelne Frequenzen gezielt zu unterdrücken. Für Telefonate im Freisprechbetrieb isoliert Clear Voice Capture (cVc) die Stimme des Sprechers und minimiert alle anderen Geräusche, die vom Mikrofon aufgenommen werden, um kristallklare Gespräche unabhängig von der Umgebung zu gewährleisten.

40mm Treiber hinter den Polstern

Hauptmerkmale

Smart Active Noise Cancellation überwacht die Umgebung und eliminiert Außengeräusche

Dynamischer 40-mm-Breitbandtreiber, der selbst kleinste akustische Details erkennen lässt

Hochauflösender Klang mit bis zu 24 Bit/48 kHz über Qualcomm® aptXTM HD Codec

Bluetooth 5.1 für eine außergewöhnlich stabile, latenzfreie Verbindung mit iOS- und Android-Geräten

Clear Voice Capture (cVc) für klare Sprachqualität bei Anrufen

Ergonomisches Design mit präzisionsgefertigtem Aluminiumrahmen und atmungsaktiven Ohrpolstern aus Memory Foam

Erhältlich in zwei eleganten Farbvarianten: Silver Grey und Charcoal Grey

Flach zusammenlegbar für einfachen Transport und Lagerung

Intuitive Touch-Bedienung durch einfaches Wischen und Tippen

Bis zu 40 Stunden volle Nutzung mit einer einzigen Ladung, 8 Stunden Nutzung nach einer 15-minütigen Schnellladung

Für diejenigen, die eine kabelgebundene Wiedergabe bevorzugen, ist auch ein 3,5-mm-Audioanschluss eingebaut

Special: Carsten Rampacher

Fotos: KEF Presse

Datum: 14. Oktober 2022

