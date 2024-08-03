SPECIAL: Hisense PL2 - neuer Laser Cinema-TV mit bis zu 150 Zoll Bilddiagonale

Hisense erweitert die Laser Cinema Range um den neuen PL2, der über eine frei wählbare Bilddiagonale von bis zu 150 Zoll und über 4K-Auflösung verfügt. Mit uasgezeichneten Helligkeitswerten und verringertem Projektionsverhältnis von 0,22 ermöglicht der PL2 Single Color Laserprojektor eine extrem wandnahe Platzierung und bietet bilanzierend einen hervorragenden Einstieg in die Welt der Laser TV-Technologie.

Es handelt sich, wie man schon der Produktbezeichnung entnehmen kann, beim PL2 Laser Cinema eine Erweiterung der PL-Serie, zu der auch schon die beliebten PL1 & PL1SE Modelle gehören. Alle potentiellen Interessenten dürfen sich auf ein Upgrade in puncto Projektionsgröße, Helligkeit und erhöhter Refresh Rate bei 2K Signalen freuen.

Während das Modell PL1/SE für eine Bilddarstellung zwischen 80 und 120 Zoll ausgelegt ist, schafft es der PL2 bis auf die bereits erwähnten 150 Zoll. Die Kalibrierung gestaltet wie gewohnt komfortabel, je nach Zollgröße manuell oder automatisch über das Menü. Darüber hinaus ist auch das Projektionsverhältnis von 0,25 auf 0,22 verringert worden, was eine nähere Installation vor der Leinwand garantiert. Dies variiert bei einer Zollgröße von 80 Zoll mit einem Wandabstand von 11,6 cm bis hin zu 150 Zoll mit einem Abstand von 45,7cm. Die Leinwand ist nicht im Paket enthalten, sondern wird individuell erworben und auf den Einsatzort abgestimmt.

Rechte Seite im Detail

Weiterhin überzeugt der PL2 mit einer zeitgemäßen HDR-Ausstattung mit HDR10+ und Dolby Vision Unterstützung. Dank einer höheren Spitzenhelligkeit von jetzt 2700 Lumen ist der Laser Cinema nicht nur in abgedunkelten Räumen, sondern auch bei Tageslichtumgebung in seinem Element. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie, die über 25.000 Stunden Filmvergnügen gewährleistet, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss. Den passenden Sound liefern 30W Ausgangsleistung und die Dolby Atmos Unterstützung.

Detail links

Nicht nur Filmfans profitieren von großen Bilddiagonalen – auch Sport-Liebhaber und passionierte Gamer dürfen sich auf das ultimative Fernseherlebnis freuen. Schnelle Bewegungen und lebhafte Sportszenen werden dank Smooth Motion flüssig dargestellt. Bei Sportinhalten sorgt der Sport Modus für optimierte Bild- und Soundwiedergabe bei der schnelle Bildabläufe ohne Verzögerungen dargestellt werden, während der Kommentator klar und deutlich zu verstehen ist. Der Game Modus reduziert die Eingabeverzögerung und schafft daher tadellose Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat.

Gute Nachrichten auch für Binge-Watcher: Da das Licht des Laser Cinema von der Leinwand reflektiert wird und man nicht direkt auf ein LED-Display schaut, wird das Laser Cinema Fernseherlebnis als besonders angenehm empfunden. Lange Gaming-Sessions oder ein Serienmarathon ohne müde Augen sind problemlos möglich.

Einfaches Handling, großes Bild

Als Bedienoberfläche setzt Hisense beim neuen Produkt auf VIDAA U7 mit umfangreichen Smart-TV-Funktionen und direktem Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Auf der Solarfernbedienung sind Tasten beliebter Apps für einen schnellen Zugriff hinterlegt. Die Sprachsteuerung ist mittels Knopfdruck auf die Mikrofontaste mit Alexa Built In oder VIDAA Voice möglich. Äußerst praktisch: Die Share to Funktion, mit der Inhalte vom Handy oder anderen mobilen Geräten spielend leicht auf der großen Leinwand geteilt werden. Dabei werden beispielsweise Airplay2 und Apple Homekit unterstützt. Darüber hinaus ist der PL2 mit 3x HDMI-Anschlüssen, darunter auch HDMI 2.1, und 2x USB-Anschlüssen ausgestattet. Dank zusätzlichem Kopfhöreranschluss kann man übrigens die Lautstärke voll aufdrehen, ohne die Mitbewohner und Nachbarn zu stören. Der PL2 ist ab August 2024 im Handel zum UVP von 2499 Euro erhältlich.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Hisense PR

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 03. August 2024

