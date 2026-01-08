SPECIAL: Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi & Aura Studio 5 Wi-Fi - Designklassiker jetzt mit Wireless-Hi-Res-Streaming

Harman Kardon stellt mit SoundSticks 5 Wi-Fi und Aura Studio 5 Wi-Fi zwei neu interpretierte Designklassiker vor und versieht diese mit neuen Funktionen und Drahtlos-Konnektivität. Auf Basis der Bluetooth-Varianten sollen die Wi-Fi-Modelle eine neue Ära hochauflösenden Musik-Streamings und eine noch elegantere Optik dieser ikonischen HK-Komponenten bieten.

Flexibilität und hohe Klangperformance

Die neuen Modelle bieten flinke WLAN-Anbindung und damit Wireless-Zugriff auf hochauflösendes Musikstreaming. Unterstützung soll es für alle großen Streaming-Plattformen geben. Dank der neuen Verbindungsmöglichkeiten sind jetzt auch Multiroom-Wiedergabe, Lautsprechergruppierungen und die Integration in Smart Home-Setups möglich, so Harman Kardon. Firmware-Updates können OTA aufgespielt werden.

Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi

Im Gegensatz zur Bluetooth-Audiosignalübertragung erfolgt bei den SoundSticks 5 Wi-Fi und Aura Studio 5 Wi-Fi die Wiedergabe ohne Unterbrechnungen durch Smartphone-Benachrichtigungen. Beide Lautsprecher unterstützen TIDAL Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay, Google Chromecast und sind außerdem Roon Ready.

Erstklassiges Audiodesign

Nicht nur optisch sollen die Modelle überzeugen und vereinen audiophile Technik und innovative Technologien mit skulpturalem Design. Natürlich greifen die neuen Wi-Fi-Versionen die ikonische Formensprache der bisher verfügbaren Modelle auf und ergänzen diese um dezente, moderne Akzente.

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Aura Studio 5 Wi-Fi mit Ambientbeleuchtung

In Lifestyle-Umgebung

Feine silberne Details und ein tieferes Schwarz im Stoffbezug zeichnet den Aura Studio 5 Wi-Fi aus. So wird, lt. Hersteller, die charakteristische Lichtkuppel besonders eindrucksvoll zur Geltung gebracht. Mit stimmungsvoller Ambientbeleuchtung wird der Musik-Rhythmus widergespiegelt und ermöglicht ein atmosphärisches Klangerlebnis.

Bei der transparenten Formensprache bleibt man, auch die SoundSticks 5 Wi-Fi führen die legendäre Optik fort, mit denen sie zu einem weltweiten Designklassiker wurden. Mit klarer weißer Kuppel und polierter Metallplatte im Zentrum wird dem Lautsprecher ein Erscheinungsbild verliehen, welches progressiv und zeitlos elegant gleichermaßen wirkt. Beide setzen zudem auf abgestimmte Harman Kardon Treiber mit hoher Präzision und einen kraftvollen, exakt arbeitenden Subwoofer.

Key-Features Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi:

Aura Studio 5 Wi-Fi

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Drei-Wege-Lautsprecherdesign: 5,25-Zoll Subwoofer, Sechs 1,5-Zoll Treiber und ein Hochtöner

Atmosphärische Beleuchtung mit sechs voreingestellten Themen und individuell anpassbarer Helligkeit und Farbe über die Harman Kardon ONE App

High-Resolution Audio-Streaming über Wi-Fi

Kompatibilität mit allen Ökosystemen und Musikdiensten wie Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon

Bluetooth® 6.0 Musik-Streaming

Automatische Anpassung an den Raum für optimalen Klang

Stereo- und Multi-Lautsprecher-Verbindung via Auracast™

Multiroom-Audio und Lautsprecher-Gruppierung

Individuell anpassbarer Moment-Button zum Abspielen der Lieblingssongs mit nur einem Knopfdruck

Key-Features Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi:

Ansicht von vorne

Drei-Wege-Lautsprecherdesign: 5,25-Zoll Subwoofer, Sechs 1,6-Zoll Mitteltöner und Zwei 1-Zoll Hochtöner

Sechs voreingestellte Ambient-Lichtthemen mit individuell anpassbarer Helligkeit und Farbe über die Harman Kardon ONE App

High-Resolution Audio-Streaming über Wi-Fi

Kompatiblität mit allen Ökosystemen und Musikdiensten: Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon

Bluetooth® 6.0 Musik-Streaming

Stereo- und Multi-Lautsprecher-Verbindungvia Auracast™

Multiroom-Audio und Lautsprecher-Gruppierung

Individuell anpassbarer Moment-Button zum Abspielen der Lieblingssongs mit nur einem Knopfdruck

Preise und Verfügbarkeit

Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi

Der Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi ist ab März 2026 unter harmankardon.com für eine unverbindliche Preisempfehlung von 379,99 Euro (bzw. 329,95 CHF) erhältlich. Die Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi sind ebenfalls ab März 2026 unter harmankardon.com für 379,99 Euro (bzw. 329,95 CHF) erhältlich.

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Special: Philipp Kind

Bilder: Harman Kardon