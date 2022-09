SPECIAL: Die TCL-TV-Neuheiten auf der IFA 2022

TCL präsentierte in Berlin unter anderem auch einen riesigen Mini-LED-TV - er misst 98 Zoll in der Diagonale (oben in der Mitte) und hört auf den Namen 98C935. Er schafft maximal 2.000 Nits Helligkeit, verfügt über die 4. Generation der Full Array Mini-LED OD5 Technologie, besitzt 144Hz Motion Clarity Pro für hohe Helligkeit, tiefe Kontraste und erstklassige HDR-Darstellung. Weiterhin ist er kompatibel zu Dolby Vision IQ und zu HDR10+. 97 Prozent des DCI-P33-Farbraums sollen abgebildet werden.

Akustisch ist der XXL Smart-TV kompatibel zu Dolby Atmos und IMAX Enhanced. Ein Lautsprechersystem von Onkyo (2.1.2) ist verbaut. An Terminals/Verbindungsmöglichkeiten stehen HDMI 2.1 (4x, inklusive ALLM, 144Hz VRR), Bluetooth 5.2 und WiFi6 bereit. Der 98C935 läuft unter Android TV und hat Google Assistant integriert.

Ebenfalls unterstützt werden Apple AirPlay 2 und Apple Home Kit. Natürlich kann man den Smart TV handsfree per Sprachbefehl steuern. Es gibt, dem aktuellen Trend folgend, auch einen Game Mode, eine Game Bar und die Kompatibilität zu ALLM sowie zu AMD FreeSync Premium. Die C935er Serie von TCL gibt es auch beispielsweise in 75 und 65 Zoll. Ab rund 2.000 EUR sind die Smart TVs in 65 Zoll zu haben, in 75 Zoll geht es bei rund 2.900 EUR los.

Brillantes Bild mit hoher Bildtiefe

VRR144 Hz und Onkyo-Soundsystem

Somit ist die C935er 4K-Serie das visuelle Aushängeschild, auch dank der bis zu 1.920 lokalen Dimmzonen. Darunter rangiert die Serie C835 (55, 65 oder 75 Zoll), die immer noch zahlreiche moderne und interessante Features mitbringt. Sie kombiniert Full Array Mini-LED der 4. Generation, QLED, 4K HDR Premium 1000 (1.000 Nits anstatt 2.000 Nits maximale Helligkeit), 144Hz Motion Clarity Pro miteinander.

Mit Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game Bar und der Unterstützung aller aktuellen HDR-Formate (einschließlich HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) kann man Filme auf hohem Level betrachten, Sportsendungen verfolgen oder auch Gaming auf hohem Level betreiben. Der unter Google Android TV laufende Smart-Fernseher besitzt wie andere TCL TV-Serien auch ein Onkyo Lautsprechersystem.

