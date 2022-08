SPECIAL: Die neuen aktiven Kompaktlautsprecher Aurora 200 P von Heco

"Ultimativer Klang und beispielhafte Freiheit" - das sollen die neuen Aktivlautsprecher auf Basis der Aurora Serie von Heco bieten. Neben exzellenten Klangeigenschaften und schickem Design steht die Aurora Serie beim Hersteller auch stets für faire Preise bzw. ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Dies soll auch für die aktiven Neuzugänge mit integrierter Verstärkung gelten, die sich dank hoher Anschlussvielfalt und schlankem Fußabdruck auch als flexible Universaltalente etablieren möchten.

Leistungsfähige Elektronik

Elegantes Detail, eingesetzter Schriftzug

Der Vorteil bei einer Systemkomponente wie einem Aktivlautsprecher ist zweifellos, dass man auf sämtliche Parameter und Eigenschaften Einfluss nehmen kann. Der integrierte Class-D-Verstärker mit hohem Wirkungsgrad ist laut Hersteller perfekt auf die Aurora 200 P Regalboxen abgestimmt, um den bestmöglichen Klang aus dem kompakten Gehäuse herauszuholen. Insgesamt stehen 2 x 35 Watt Dauer- und 2 x 70 Watt Spitzenleistung zur Verfügung.

Anschlussvielfalt

Auch HDMI ist an Bord

Die Aurora 200 P entpuppen sich als vielseitige Kompaktboxen mit digitalen und analogen Zuspielmöglichkeiten. Zunächst kann man ganz konventionell über Cinch oder Klinke analoge Eingangssignale an den Master-Lautsprecher schicken, auch ein optischer Digitaleingang steht parat. Zusätzlich ist ein HDMI-Anschluss integriert, um die Aurora 200 P direkt mit einem Fernseher verbinden zu können. Mit der TV-Remote kann dann auch die Lautstärke der Lautsprecher geregelt werden. Bluetooth ist dann für eine komfortable drahtlose Audiosignalzuspielung in der Version 5.0 integriert. Hier wird außerdem aptX für eine qualitativ hochwertige Übertragung unterstützt. Auch die Latenz soll äußerst gering sein. Wie bereits erwähnt, sind die Heco Aurora 200 P als Master-/Slave-System konzipiert. Beide Lautsprecher werden mit dem Stromnetz verbunden, der Master-Lautsprecher mit sämtlichen Eingangsquellen. Der Slave-Speaker erhält die Signale dann über eine mitgelieferte Lautsprecherleitung. Die Steuerung erfolgt entweder über die stationären Bedienelemente auf der Rückseite des Master-Lautsprechers oder mit der mitgelieferten Fernbedienung.

Flexibilität im Alltag

Im Einsatz als TV-Lautsprecher

Heco sieht die neuen Aktivlautsprecher sehr vielseitig in ihrer Funktion. So können sie als dedizierte TV-Lautsprecher für satten und authentischen Filmton im Wohnzimmer ebenso dienen wie als hochwertige, luxuriös erscheinende Lautsprecher auf dem Schreibtisch. Natürlich ist auch ein klassischer Einsatzzweck als Regallautsprecher denkbar. Wer die Aurora 200 P im Tieftonbereich unterstützen möchte, kann am entsprechenden Cinch-Anschluss einen aktiven Subwoofer direkt anschließen.

Treiber & Design

Bei den Aurora 200 P setzt Heco auf bewährte Treiber und Membranmaterialien. So kommt im Hochtonbereich der neue Fluktus-Hochtöner mit seiner Frontplatte in der charakteristischen Wellenform zum Einsatz. In der Mitte arbeitet hier eine Gewebekalotte mit einem Durchmesser von 28 mm. Die Wellen in der Frontplatte sorgen für eine ausgeglichene Abstrahlung und sollen Auslöschungen und Störungen vermeiden. Der integrierte Tiefmitteltöner weist eine Größe von 125 mm auf und setzt auf das bereits bekannte Heco-Kraftpapier. Hinzu kommen eine Langhubsicke und eine stark belastbare Schwingspule, um hohe Auslenkungen der Membran ohne Verzerrungen zu ermöglichen. Durch die Kombination aus geringem Gewicht und hoher Stabilität soll ein sehr dynamischer, kompromissloser Sound realisiert werden.

Heco Aurora 200 P

Montiert ist der Tieftöner in einem massiven Stahlkorb mit sechsfach verschraubtem Zierring. Die Lautsprecheranschlüsse auf der Rückseite sollen ebenfalls besonders hochwertig ausfallen. Das Gehäuse besteht aus MDF, in dem ein strömungsoptimiertes Bassreflexrohr untergebracht ist. Das Schwarze Exterieur und die Hochglanzfront verleihen den Aurora 200 P einen entsprechend attraktiven und hochwertigen optischen Auftritt.

Verfügbarkeit und Preis

Die Heco Aurora 200 P sind ab sofort zur UVP von 749 Euro verfügbar: https://www.heco-audio.de/de/lautsprecher/aurora-200-p/aurora-200-p/aurora-200-p

Special: Philipp Kind

Fotos: Heco

Datum: 11.08.2022

