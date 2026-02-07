SPECIAL: Dan D'Agostino Produktion in den USA

07.02.2026 (Philipp Kind)

Wir konnten zwar nicht persönlich vor Ort sein, mit Bildern, die uns von Audio Reference zur Verfügung gestellt wurden, wollen wir aber einen Blick hinter die Kulissen von Dan D'Agostino Master Audio Systems wagen. Hier wird gezeigt, mit welchem Aufwand die ikonischen Elektronikkomponenten des US-Herstellers entstehen. Die uns vorliegenden Aufnahmen aus der Produktionsumgebung gewähren Einblicke in Fertigung, Montage und Qualitätskontrolle: Präzise bestückte Platinen, massive Gehäuseteile und das aufwendig aufgebaute Innenleben verschiedener Vor- und Leistungsverstärker verdeutlichen den kompromisslosen Ansatz der Marke. Mitarbeiter erläutern einzelne Arbeitsschritte und verdeutlichen, wie viel Handarbeit und technische Expertise in jedem einzelnen Gerät stecken. Unsere Bildergalerie nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch die Manufaktur, in der High-End-Elektronik mit höchster Präzision und viel Liebe zum Detail entsteht.

Bildergalerie

Dan Dagostino Produktion Mitarbeiter

Persönliche Kompetenz wird bei Dan D'Agostino großgeschrieben

Dan Dagostino Produktion Innenleben 3 Geraete

Jedes einzelne Modell wird sorgfältig geprüft

Dan Dagostino Produktion Innenleben

Konsequent audiophiler Aufbau innen

Anzeige
Yamaha True X 800x600

Dan Dagostino Produktion Bauteile

Massive Bauteile sind an der Tagesordnung

Dan Dagostino Produktion Mitarbeiter Bauteile Massiv

Massive Bauweise, maximal präzise Verarbeitung

Dan Dagostino Produktion Mitarbeiter 2

Qualitativ derart hochwertige Geräte zaubern selbst den schaffenden Mitarbeitern ein Lächeln auf die Lippen

Dan Dagostino Produktion Relentless Pre Amp

Teil eines Dan D'Agostino Relentless Vorverstärkers im Aufbau

Dan Dagostino Produktion Meter

Die ikonischen Meter als Einzelteil

Dan Dagostino Produktion Relentless Offen

Relentless Endstufen im Aufbau

Anzeige


Dan Dagostino Produktion Relentless Front Innen

Eine der Endstufen im Fokus

Dan Dagostino Produktion Relentless Innen Rueckseite

Rückseite

Dan Dagostino Produktion Innen Chassis

Noch nicht final bestücktes Chassis

Dan Dagostino Produktion Platinen Ersatzteile

Alle notwendigen Bauteile mehrfach vorhanden

Anzeige

Dan Dagostino Produktion Platinen

Bestückte und noch unbestückte Systemplatinen

Dan Dagostino Produktion Relentless Neben Platinen

Relentless Vorstufe links

Dan Dagostino Produktion Innen Ringkerntrafo

Momentum Endstufen in ihren finalen Zügen

Dan Dagostino Produktion Momentum

Links der Momentum Endstufen, rechts Dan D'Agostino Pendulum

Dan Dagostino Produktion Innen Waehrend Konstruktion

Detailaufnahme des Momentum-Unterbaus

Anzeige

Dan Dagostino Produktion Dan Dagostino

Dan D'Agostino gewährt höchstpersönlich Einblicke in sein Schaffenswerk

Fazit

Die Eindrücke aus der Fertigung machen deutlich, wie konsequent Dan D’Agostino den eigenen Qualitätsanspruch umsetzt und geben einen Blick auf das, was hinter der klanglichen Faszination steht.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind
Bilder: Audio Reference
Datum: 07. Februar 2026

Anzeige


Tags:


Alle aktuellen Tests auf AREA DVD
Privacy Manager
  ZURÜCK