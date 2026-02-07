SPECIAL: Dan D'Agostino Produktion in den USA

Wir konnten zwar nicht persönlich vor Ort sein, mit Bildern, die uns von Audio Reference zur Verfügung gestellt wurden, wollen wir aber einen Blick hinter die Kulissen von Dan D'Agostino Master Audio Systems wagen. Hier wird gezeigt, mit welchem Aufwand die ikonischen Elektronikkomponenten des US-Herstellers entstehen. Die uns vorliegenden Aufnahmen aus der Produktionsumgebung gewähren Einblicke in Fertigung, Montage und Qualitätskontrolle: Präzise bestückte Platinen, massive Gehäuseteile und das aufwendig aufgebaute Innenleben verschiedener Vor- und Leistungsverstärker verdeutlichen den kompromisslosen Ansatz der Marke. Mitarbeiter erläutern einzelne Arbeitsschritte und verdeutlichen, wie viel Handarbeit und technische Expertise in jedem einzelnen Gerät stecken. Unsere Bildergalerie nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch die Manufaktur, in der High-End-Elektronik mit höchster Präzision und viel Liebe zum Detail entsteht.

Bildergalerie

Persönliche Kompetenz wird bei Dan D'Agostino großgeschrieben

Jedes einzelne Modell wird sorgfältig geprüft

Konsequent audiophiler Aufbau innen

Massive Bauteile sind an der Tagesordnung

Massive Bauweise, maximal präzise Verarbeitung

Qualitativ derart hochwertige Geräte zaubern selbst den schaffenden Mitarbeitern ein Lächeln auf die Lippen

Teil eines Dan D'Agostino Relentless Vorverstärkers im Aufbau

Die ikonischen Meter als Einzelteil

Relentless Endstufen im Aufbau

Eine der Endstufen im Fokus

Rückseite

Noch nicht final bestücktes Chassis

Alle notwendigen Bauteile mehrfach vorhanden

Bestückte und noch unbestückte Systemplatinen

Relentless Vorstufe links

Momentum Endstufen in ihren finalen Zügen

Links der Momentum Endstufen, rechts Dan D'Agostino Pendulum

Detailaufnahme des Momentum-Unterbaus

Dan D'Agostino gewährt höchstpersönlich Einblicke in sein Schaffenswerk

Fazit

Die Eindrücke aus der Fertigung machen deutlich, wie konsequent Dan D’Agostino den eigenen Qualitätsanspruch umsetzt und geben einen Blick auf das, was hinter der klanglichen Faszination steht.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Bilder: Audio Reference

Datum: 07. Februar 2026