SPECIAL: Dan D'Agostino Produktion in den USA
Wir konnten zwar nicht persönlich vor Ort sein, mit Bildern, die uns von Audio Reference zur Verfügung gestellt wurden, wollen wir aber einen Blick hinter die Kulissen von Dan D'Agostino Master Audio Systems wagen. Hier wird gezeigt, mit welchem Aufwand die ikonischen Elektronikkomponenten des US-Herstellers entstehen. Die uns vorliegenden Aufnahmen aus der Produktionsumgebung gewähren Einblicke in Fertigung, Montage und Qualitätskontrolle: Präzise bestückte Platinen, massive Gehäuseteile und das aufwendig aufgebaute Innenleben verschiedener Vor- und Leistungsverstärker verdeutlichen den kompromisslosen Ansatz der Marke. Mitarbeiter erläutern einzelne Arbeitsschritte und verdeutlichen, wie viel Handarbeit und technische Expertise in jedem einzelnen Gerät stecken. Unsere Bildergalerie nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch die Manufaktur, in der High-End-Elektronik mit höchster Präzision und viel Liebe zum Detail entsteht.
Bildergalerie
Persönliche Kompetenz wird bei Dan D'Agostino großgeschrieben
Jedes einzelne Modell wird sorgfältig geprüft
Konsequent audiophiler Aufbau innen
Massive Bauteile sind an der Tagesordnung
Massive Bauweise, maximal präzise Verarbeitung
Qualitativ derart hochwertige Geräte zaubern selbst den schaffenden Mitarbeitern ein Lächeln auf die Lippen
Teil eines Dan D'Agostino Relentless Vorverstärkers im Aufbau
Die ikonischen Meter als Einzelteil
Relentless Endstufen im Aufbau
Eine der Endstufen im Fokus
Rückseite
Noch nicht final bestücktes Chassis
Alle notwendigen Bauteile mehrfach vorhanden
Bestückte und noch unbestückte Systemplatinen
Relentless Vorstufe links
Momentum Endstufen in ihren finalen Zügen
Links der Momentum Endstufen, rechts Dan D'Agostino Pendulum
Detailaufnahme des Momentum-Unterbaus
Dan D'Agostino gewährt höchstpersönlich Einblicke in sein Schaffenswerk
Fazit
Die Eindrücke aus der Fertigung machen deutlich, wie konsequent Dan D’Agostino den eigenen Qualitätsanspruch umsetzt und geben einen Blick auf das, was hinter der klanglichen Faszination steht.
Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind
Bilder: Audio Reference
Datum: 07. Februar 2026
Tags: Audio Reference • Dan D'Agostino • Elektronik • Endstufe • Leistungsverstärker • Stereo-Endstufe