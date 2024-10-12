SPECIAL: Cambridge Audio EXA100 und EXN100 - Klangstarkes High-Tech zu fairen Preisen?

Cambridge Audio hat im Rahmen einer Presseveranstaltung die neue EX-Serie vorgestellt, die als geistiger Nachfolger der erfolgreichen Azur 851-Serie direkt zwischen den preislich attraktiven CX-Komponenten und den besonders hochwertigen Edge-Geräten platziert ist. Mit Premium-Bauteilen und leistungsfähigen Technologien, die aus den Flaggschiffen von Cambridge Audio stammen, sowie praxisgerechter Anschlussbestückung und vielseitigen Streaming-Features sieht der Hersteller in der EX-Baureihe einen ernsthaften Schritt nach vorne für ambitionierte HiFi-Fans, die viel Wert auf ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis legen. Entworfen, entwickelt und akustisch optimiert wurden die Geräte in Cambridge Audios eigenem Londoner Musik-Venue und Hauptquartier. Insgesamt vier Jahre Entwicklungszeit stecken in beiden Geräten.

Stereo-Vollverstärker EXA100

EXA 100

Detailansicht links

Lautstärkeregler vorne rechts

Das Herzstück der neuen Serie bildet der Stereo-Vollverstärker EXA100. Er basiert auf der Verstärkertechnologie der Edge M Monoblock-Endstufe, einem echten Topmodell des britischen Herstellers. Hier sorgt die Class AB-Verstärkung für 100 Watt pro Kanal und, vertraut man den Ingenieuren von Cambridge Audio, ein faszinierend plastisches, räumliches Klangbild. Kraftvoll, nachdrücklich, aber auch präzise und detailliert, mit klarer Finesse.

Üppig soll es um die Anschlussbestückung bestellt sein. Neben Stereo Cinch- und symmetrischen XLR-Eingängen stehen auf digitaler Seite ein koaxialer Anschluss, TOSLINK sowie ein USB-Audioeingang zur Verfügung. Auch HDMI eARC für den unkomplizierten Anschluss eines Fernsehers ist integriert. Der EXA100 bringt zudem einen Power-Amp-Modus mit und kann so als Endstufe verwendet werden. Signalverarbeitung und Lautstärkeregelung werden dann vollständig umgangen.

"Wir glauben, dass dies der beste Verstärker ist, den wir je gebaut haben. Er ist ein Beispiel für die neue EX-Serie, die in dieser Kategorie mehr Leistung und Vielseitigkeit bietet", sagt James Johnson-Flint, Eigentümer und CEO von Cambridge Audio. "Der EXA100 ist ein ernsthafter Schritt nach oben für jeden, der von unseren CX-Verstärkern aufsteigt, und das perfekte Sprungbrett zur Edge-Serie."

Audiophiler innerer Aufbau

Ansicht von schräg oben

Innenleben

Seit der Einführung des revolutionären P40 Verstärkers im Jahr 1968 baut Cambridge Audio innovative, transparent klingende und sehr gut verarbeitete Audio- und HiFi-Produkte. Der P40 als echter Pionier nimmt auch heutzutage noch Einfluss auf die Audiowelt. Bereits damals setzte man hier auf Ringkerntransformatoren, die heute ein fester Bestandteil in qualitativ hochwertigen Audiokomponenten sind.

Der EXA100 ist folglich ebenfalls mit einem Ringkerntrafo ausgestattet. Das fortschrittliche Bauteil für eine kontinuierlich zuverlässige und stabile Stromversorgung ist stark geschirmt, äußerst geräuscharm und von hochglanzpolierten, leistungsfähigen Kühlkörpern flankiert. Wie erwähnt, basieren die Verstärkermodule auf denen der Edge M-Endstufe. Tatsächlich kommen im EXA100 sogar die identischen Leistungstransistoren wie im Monoblock zum Einsatz. "High-End-Qualität zu einem Bruchteil der Kosten", so Cambridge Audio.

Ringkerntransformator mittig

Kühlkörper links und rechts des Trafos

Der sorgfältige, durchdachte Ansatz der internen Konstruktion zeigt sich auch in den vierschichtigen Leiterplatten und dem eigenen CAP-Schutzsystem. Vier verschiedene Methoden zur Erkennung potenzieller Probleme wie Strom- und Temperaturüberlastungen werden hier eingesetzt, um vorbeugende Maßnahmen ergreifen zu können. Auch die Erdung wurde in jeder Phase berücksichtigt.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Rückseite EXA100

Insgesamt drei Stereo Cinch-Eingänge und ein Satz symmetrischer XLR-Anschlüsse sind auf analoger Seite vorhanden. Als Ausgänge stehen ein 6,3-mm-Kopfhöreranschluss an der Vorderseite, ein Stereo-Pre-Out und ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang zur Verfügung. Zwei Paar Lautsprecher-Terminals sind integriert, um Musik in zwei verschiedenen Zonen wiedergeben zu können.

Bei der D/A-Wandlung setzt man auf den ES9018K2M DAC von ESS Sabre. Es stehen ein USB-Audioeingang, digitale koaxiale und zwei optische TOSLINK-Eingänge parat. Wie eingangs erwähnt, bietet der EXA100 auch HDMI eARC.

Für komfortables Wireless-Streaming ist Bluetooth an Bord und wurde um aptX HD-Support erweitert. Auch eine Verbindung mit dem Alva Plattenspieler von Cambridge Audio ist damit möglich.

Neues Design

EXA100 oben und EXN100 unten

Fernbedienung

EXA100 und EXN100 kommen in einem überarbeiteten Design daher und passen perfekt zusammen. Die gefräste Aluminium-Frontplatte wird mit einem gerändelten Lautstärkedrehregler kombiniert. Die typische Lunar Grey-Oberfläche wird dabei von einer schwarzen Mittelplatte durchbrochen, die sich elegant vom restlichen Gerät absetzt. Beim EXN100 sticht natürlich das große Display hervor, welches mit feiner Auflösung und tadelloser Ablesbarkeit aus jeder Position überzeugen soll.

Die EX-Serie kommt auch mit einer neuen Fernbedienung daher, die im Lieferumfang des EXA100 enthalten ist und auch die Steuerung des EXN100 ermöglicht. Ein separater Erwerb soll möglich sein.

Key Features des EXA100

2x 100 W Class A/B-Verstärkung

Technologietransfer von der Edge M Monoblock-Endstufe

ESS Sabre ES9018K2M DAC

Handverlesene Signalwegkomponenten, umfassend abgestimmt

Premium-Chassis der EX-Serie, mit gefräster Aluminiumblende

HDMI eARC

Bluetooth 5 mit aptX HD

Endstufenmodus

Zwei Lautsprecherzonen

Symmetrischer XLR-Eingang, Subwoofer-Ausgang, 6,3-mm-Kopfhörerbuchse

Hochwertige Lautsprecheranschlüsse

Mitgelieferte EX-System-Fernbedienung

