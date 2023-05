SPECIAL: beyerdynamic XELENTO - Elegante, klangstarke Luxuskopfhörer Made in Germany

Die diesjährige High End Messe in München steht vor der Tür. Exklusive, hochwertige Audiokomponenten rücken daher besonders stark in den Fokus. Auch bei klassischen In-Ear-Kopfhörern gibt es eine klar definierte Luxusklasse. Zweifellos zählt hierzu der beyerdynamic XELENTO remote der zweiten Generation – der 999 EUR kostende kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer läuft dank speziell entwickelter Tesla-Treiber zu akustischer Höchstform auf. Und wer es lieber kabellos mag, aber auf absoluten Spitzenklang nicht verzichten möchte: Hier hält beyerdynamic den XELENTO wireless für 1.199 EUR bereit. In diesem Special stellen wir die beiden Ausnahme-Kopfhörer, die erst kürzlich mit zwei international renommierten Design-Awards ausgezeichnet wurden, ausführlich vor.

beyerdynamic XELENTO - High-End-Technologie in ihrer kleinsten Form

Starten wir mit dem XELENTO remote (Direktlink zu beyerdynamic!), also der kabelgebundenen Variante und geben einen kurzen Überblick. Die wichtigsten Merkmale umfassen hier die TESLA.11-Treiber, die einen exzellenten Wirkungsgrad und einen feinen, kultivierten, zugleich dynamischen Klang realisieren. Der In-Ear-Kopfhörer beeindruckt zudem mit seinem besonders noblen, eleganten Design.

XELENTO remote mit hochwertiger Pentaconn-Anschlussmöglichkeit

Detailansicht der mit maximaler Präzision gefertigten In-Ear-Kopfhörer

Der filigrane, feine, leichte, authentische und dynamische Klang des neuen Tesla-Treibers soll sich in der Ästhetik des In-Ear-Kopfhörers widerspiegeln. Viele Stunden mühsamer Handarbeit mit Feile und Schleifpapier und etliche Variationen hat es gedauert, bis sich die perfekte Form des XELENTO (2. Generation) herauskristallisierte.

Für bestmögliche Qualität steht auch, dass er von Hand in der Manufaktur in Heilbronn zusammengebaut wird. Das Logo besteht aus 24-karätigem Echtgold, vergoldete Anschlüsse sowie versilberte Kabel gehören ebenfalls zu den Merkmalen des XELENTO remote. Hochwertigkeit strahlt auch das symmetrische 4,4mm Pentaconn-Kabel für DAPs und HiFi-Komponenten der Spitzenklasse aus. Ferner gibt es auch ein konventionelles 3,5 mm Klinkenkabel mit Fernbedienung plus Freisprechfunktion. Für perfekten Sitz im Gehörgang liefert beyerdynamic Ohrpassstücke in nicht weniger als 10 Größen mit.

Wie unterscheidet sich der XELENTO wireless (Direktlink zu beyerdynamic!) vom XELENTO remote? Der im klassischen Neckband-Layout gehaltene In-Ear-Luxus-Kopfhörer weist die identischen exklusiven Merkmale auf, setzt aber in Kombination mit dem im Neckband integrierten D/A-Wandler mit Verstärker, Fernbedienung und sensiblem Hochleistungsmikrofon auf das hochmoderne Bluetooth 5.2. Es werden zudem LHDC, Qualcomm aptX HD und Qualcomm aptX Adaptive unterstützt. Zusätzlich gibt es einen schaltbaren Enhancement Mode.

XELENTO wireless

Dank des abnehmbaren Neckbands wird aus dem XELENTO wireless im Handumdrehen ein kabelgebundener Kopfhörer

Die Akkulaufzeit beträgt 14 Stunden und dank IPX4-Zertifizierung ist der XELENTO auch im Outdoor-Betrieb vor Feuchtigkeit gut geschützt. Das Bluetooth-Neckband des XELENTO wireless ist allerdings abnehmbar und im Handumdrehen wird dank mitgeliefertem Kabel mit Fernbedienung aus dem kabellosen ein kabelgebundenes Modell. Auch per 4,4mm Pentaconn kann man den Kopfhörer symmetrisch anschließen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass aus dem kabelgebundenen XELENTO remote zusammen mit dem, mit ausgeklügelter Technik bestückten, Bluetooth-Neckband (optional erhältlich) ein XELENTO wireless wird.

Keinesfalls vergessen darf man die innovative MIY App in Kombination mit dem XELENTO wireless. Nach einem zweiminütigen Hörtest wird innerhalb der App der Klang individuell auf das persönliche Hörvermögen angepasst, um auch das letzte Quäntchen Potential aus den Kopfhörern herauszuholen. Außerdem kann man mit der MIY App weitere Einstellungen vornehmen und ihn durch Updates stets auf aktuellem Stand halten.

XELENTO Wireless Frontansicht

Gehen wir nun ins Detail und widmen uns den konstruktiven Grundlagen beider Produkte. Bei den XELENTO-Modellen der zweiten Generation spricht beyerdynamic von einem "einzigartigen klanglichen Juwel, das audiophile Herzen höherschlagen lässt." Damit ein exorbitant hoher Qualitätsstandard erzielt werden kann, fertigt man den XELENTO der zweiten Generation in beiden Versionen gleich im Firmenstammsitz in Heilbronn. Dort sind erstklassige Handwerkskunst und innovative Technologie zuhause, und beide Faktoren verbinden sich im XELENTO der zweiten Generation zu einem Meisterwerk, das Maßstäbe setzt.

TESLA.11 - Der perfekte In-Ear-Treiber

High-End im Miniaturformat: TESLA.11

Kernstück sind natürlich die kleinsten TESLA-Treiber des Hauses, die TESLA.11. Dieser Treiber hat nur ein Ziel: Bei minimalen Abmessungen großartigen HiFi-Klang zu generieren, die man sonst nicht von In-Ear-Konzepten her kennt. Es handelt sich um einen 11 Millimeter messenden 1-Wege-Treiber, der im Vergleich zur Vorgänger-Generation noch feiner und zugleich noch angenehmer klingt. Um diese Mission zu erreichen, wurde ein spezieller akustischer Filter vor dem Lautsprecher verbaut. Dieser ist in der Lage, die hohen Frequenzen zu "glätten". Das ist der akustischen Harmonie äußerst zuträglich. Zugleich aber hebt der Filter den Hochtonbereich etwas hervor, sodass man ihn in voller Brillanz und Transparenz erleben kann.

Natürlich besteht das Klangbild eines Kopfhörers nicht nur aus dem Hochtonbereich. Auch der Rest der akustischen Reproduktion muss hochklassig sein. Aus diesem Grund nahm sich beyerdynamic auch die Qualität des Mitteltonbereichs vor. Damit es nicht zu störenden klanglichen Verfärbungen kommt, haben beyerdynamics erfahrene Akustikingenieure den XELENTO der zweiten Generation äußerst neutral und praktisch linear abgestimmt.

Nicht alles kann man verbessern. Unzählige Tests und Messungen verdeutlichten den Ingenieuren, dass der Hochtonresonator der ersten Generation schon so exzellent arbeitet, dass er seinen Weg auch in die zweite Generation geschafft hat. Das mit Liebe zum Detail entwickelte Bauteil ermöglicht einen angenehmen, stetigen Pegelanstieg zu hohen Frequenzen. Genauso, wie es der Hörempfindlichkeit des menschlichen Gehörs entgegenkommt.

XELENTO Explosionsrendering

Was fehlt noch? Richtig, der Bassbereich. Die Experten von beyerdynamic sprechen hier von einem "Bass, der Spaß macht". Dies zu realisieren, hat den erfahrenen Entwicklern einiges abverlangt. Denn zum einen darf der Bass zu keinem Zeitpunkt schwammig und undefiniert auftreten, zum anderen soll ein ausgewogenes Gegenstück zum Hochtonbereich gebildet werden. Also ein "akustischer Spagat", den die Akustik-Profis aus Heilbronn durch einen speziellen Filter umsetzen, der eigentlich aus der Hörgerätetechnik kommt. Mit Hilfe dieses Filters wird der Lautsprecher so gedämpft, dass der Bass einschließlich tiefster Frequenzanteile zu nahezu 100 Prozent akkurat wiedergegeben wird.

Der THD-Wert

Ein grandios niedriger THD-Wert wird so durch die enorme Dämpfung des Lautsprechers im Zusammenspiel mit dem starken Magnetantrieb erzielt. Was versteht man unter dem THD-Wert? Hierzu ein kurzer Exkurs. Wie manche HiFi-Kenner sicherlich wissen, steht "THD" für "Total Harmonic Distortion", zu deutsch der Gesamt-Klirrfaktor. Kurz gesagt, sollte dieser im Sinne eines äußerst reinen Klangs so niedrig wie eben möglich sein. Der THD-Wert definiert während einer Signalanalyse die Verzerrungen des anliegenden Signals. Ist der THD-Wert niedrig, sind die Verzerrungen gering. Ist er hoch, gilt das auch für die Verzerrungen. Verzerrungen sind Töne, die zum Beispiel durch Luftströmungsgeräusche oder ungewollte Membranverformungen störend zum Klangbild hinzukommen.

Hohe Flexibilität für maximalen Tragekomfort

Weiter im Text - mit einer wichtigen Kernaussage: Was nutzt die beste Treibertechnologie, wenn der In-Ear-Kopfhörer nicht richtig im Ohr sitzt? Genau das dachten sich auch die Spezialisten bei beyerdynamic. Das Kabel des XELENTO der zweiten Generation wird hinter dem Ohr entlanggeführt, und damit der In-Ear-Highend-Kopfhörer wirklich perfekt passt, haben die Ingenieure zusammen mit der Konstruktions- und Designabteilung eine neue Eartip-Serie entwickelt. Um dies zu ermöglichen, wurden neben Ohrabformungen auch MRT-Bilder angefertigt und daraus entsprechende Daten ermittelt. Die Auswertung besagter Daten hat dem beyerdynamic Team dann gezeigt, dass mit den sieben im Lieferumfang enthaltenen Größen jeder Hörer das perfekt sitzende Ohrpassstück bekommt. Insgesamt liegen also 10 Paar Ohrpassstücke bei, aus zwei unterschiedlichen Materialien.

Ästhetik und Performance in Perfektion

Ein hervorragender Klang gepaart mit tadelloser Ergonomie soll sich auch in einer besonders ansprechenden Optik widerspiegeln. Ein Wechselspiel konkaver und konvexer Flächen im Zierdeckel des aktuellen XELENTO erzeugen genau das. Das Artwork auf der Zierplatte ist gar ein Alleinstellungsmerkmal. Der Schriftzug und das Logo bestehen aus 24-karätigem Gold. Auf die hochglänzende Oberfläche der Zierdeckel werden Schriftzug und Logo mit ruhiger Hand von erfahrenen Mitarbeitern aufgetragen. Der Zierdeckel mit seinen unterschiedlichen Reflexionseigenschaften und dem besonderen Fugenverlauf erforderte höchste Präzision bei Konstruktion und Materialwahl. Die unterschiedlichen matten und glänzenden Oberflächen sind nicht nur sehr edel, sondern auch besonders kratzfest und robust. Damit vereint beyerdynamic High-End-Chic mit Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Auch die Steckverbindungen zwischen Kopfhörer und Kabel entsprechen höchsten Anforderungen und wurden unter Langzeitbedingungen ausgiebig getestet. Die Transparenz der Steckverbindungen an den Earbuds erlaubt den Blick auf die Echtgold-beschichtete Steckverbindung und verkörpert damit zusätzlich auch die Leichtigkeit und Transparenz des Kopfhörers.

In Kombination mit der sensationellen Leistungsfähigkeit des TESLA.11-Treibers, der optimierten Ergonomie und dem inzwischen preisgekrönten Design erreicht beyerdynamic mit den Modellen XELENTO wireless und XELENTO remote ein neues High-End-Level.

Design: Ausgezeichnet - mit dem Red Dot Award 2023 und IF Design Award 2023

Die High-End-In-Ear-Kopfhörermodelle XELENTO wireless und XELENTO remote konnten mit ihrem ganzheitlichen Produkt- und Designkonzept nun auch internationale Komitees vollends von sich überzeugen. Die Kopfhörer wurden mit dem Red Dot Award 2023 im Bereich Product Design und mit dem iF Design Award 2023 in der Kategorie Audio ausgezeichnet.

Der Red Dot Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit und kürt jährlich Top-Produkte mit einer herausragenden Designqualität. Ebenso ist der iF DESIGN AWARD einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Seit 1954 von Deutschland aus organisiert, ist das iF-Label ein verlässliches Zeichen für gutes Design für Verbraucher und die Design-Community.

Neben beyerdynamic haben sich zahlreiche Unternehmen und Designstudios aus aller Welt beim Red Dot und iF Award jeweils dem fachlichen Urteil einer internationalen Jury gestellt.

High End "Made in Germany"

Nur die höchsten Qualitätsstandards sind gut genug

XELENTO wireless und XELENTO remote bieten eine nahezu perfekte Kombination aus herausragender Akustik, Ergonomie, technischer Präzision und Qualität. Dass der in Deutschland handgefertigte Luxuskopfhörer nun auch die internationalen Juroren und Designexperten des Red Dot Awards und des iF Design Awards gleichermaßen überzeugen konnte, trägt dem hohen Anspruch des Unternehmens an die Modelle Rechnung. Die In-Ear-Kopfhörer sind direkt bei beyerdynamic erhältlich. Der kabelgebundene XELENTO remote kostet 999 Euro, der kabellose XELENTO wireless 1.199 Euro.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 16.05.2023

