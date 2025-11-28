SPECIAL: beyerdynamic Black Week Deals - Die besten Audio-Schnäppchen zum Black Friday 2025

BLACK FRIDAY! Heute ist Stichtag und beyerdynamic wartet einmal mehr mit unschlagbaren Angeboten im Rahmen der Black Week Deals auf. Exklusive und hochwertige Audioprodukte für nahezu jedes Anforderungsprofil gibt es noch bis zum 30.11. besonders günstig. Echte Schnäppchen mit Rabatten von teilweise über 60% findet man im beyerdynamic Online-Shop. Wir helfen bei der Suche nach den besten Angeboten und listen die Top-Deals, nach Kategorien geordnet, hier auf.

Im Rahmen der Black Week Deals lassen sich aktuelle Bestpreise erzielen und auch auf stark reduzierte Outlet-Artikel gewährt beyerdynamic teils satte Rabatte. Die Aktion läuft bis zum 30. November und täglich kommen neue Highlights hinzu – es lohnt sich also, immer mal wieder im beyerdynamic Online-Shop vorbeizuschauen. Die Versandkosten übernimmt übrigens während des gesamten Aktionszeitraums, ab einem Bestellwert von 29 Euro, der Hersteller!

Die Stückzahlen sind begrenzt und bei einigen hochwertigen Produkten bietet sich die letzte Chance zum besonders günstigen Preis zuzuschlagen!

Nur noch bis zum 30. November: Black Friday bei beyerdynamic mit bis zu 60% Rabatt

Zusätzlich gibt es während der Black Week Deals weitere Vorteile:

Gratis-Zugaben & exklusive Bundle-Angebote: Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es ein SPACE Speakerphone in Nordic Grey (UVP: 199 Euro) kostenlos zu jeder Bestellung.

Studio-Klassiker mit Zubehör zum halben Preis: Beim Kauf eines DT 770 PRO oder DT 990 PRO erhält man passende Ohrpolster oder Cases während der Aktion mit einem Preisnachlass von 50 Prozent.

Gaming-Headsets mit Gratis-Personalisierung: Die Modelle MMX 300 PRO und MMX 330 PRO kann man in der hauseigenen Manufaktur individuell konfigurieren – und während der Black Week Deals ist die personalisierte All-Inclusive-Konfiguration gratis.

Bevor wir unsere Favoriten aufzählen, hier nochmal alle wichtigen Infos im Überblick:

BEST DEAL

Anzeige



MMX 300 PRO und MMX 330 PRO jetzt nur 249 Euro statt 299 Euro

Die High-End-Gaming-Headsets MMX 300 PRO und MMX 330 PRO machen den Anfang in der Kategorie "BEST DEAL" und bei beiden Varianten lassen sich 50 Euro gegenüber der UVP von 299 Euro sparen!

Mit identischer Ausstattung sind die beiden Gaming-Headsets die erste Wahl innerhalb ihrer Produktkategorie. Der einzige Unterschied besteht in der Bauweise: Der MMX 300 PRO ist eine geschlossene Konstruktion. Perfekt geeignet für alle, die sich von der Umgebung bestmöglich abschotten und vollständig auf das Spielgeschehen fokussieren möchten. Der MMX 330 PRO hingegen ist als offener Kopfhörer ausgeführt und realisiert eine besonders räumlich weitläufige und natürliche Klangkulisse. Zudem bekommt man noch ein wenig von seiner Umgebung mit.

beyerdynamic MMX 300 PRO

Beide Modelle eignen sich hervorragend für akustisch anspruchsvolle Anwender und liefern hohe Präzision, ausgeprägte Dynamik und absolut impulstreuen Sound. Mit absolut sauber durchhörbarer, fein ausdetaillierter Abbildung der Spielumgebung mit maximaler Präzision lässt sich der Ursprung jedes Klangeffektes in der sehr räumlichen Kulisse unmittelbar nachvollziehen.

Wer sich zwischendurch von der ausgiebigen Gaming-Session etwas erholen möchte, genießt mit den beiden Gaming-Headsets eine authentische, ausgewogene Musikwiedergabe auf hohem Niveau. Da ist es sehr vorteilhaft, dass sowohl MMX 300 PRO als auch MMX 330 PRO einen außergewöhnlichen Tragekomfort bieten. Dank perfekt austariertem Anpressdruck, geringem Gewicht und hochwertigen Materialien.

Anzeige



Für die exzellente Sprachqualität ist ein beyerdynamic Kondensatormikrofon verantwortlich, das stets für kristallklare Verständlichkeit und eine authentische Stimmenübertragung sorgt.

DT 1770 PRO MKII & DT 1990 PRO MKII jetzt nur 499 Euro statt 539 Euro

beyerdynamic DT 1770 PRO MKII im Case

Mit den beiden DT 1770 PRO MKII und DT 1990 PRO MKII findet man zwei vergleichsweise junge Neuzugänge im Sortiment des Herstellers bei den Best Deal-Angeboten von beyerdynamic. Noch bis zum 30.11. für nur 499 Euro erhältlich, basieren die beiden Premium-Studiokopfhörer auf der identischen technischen Plattform mit neu entwickeltem TESLA.45-Treiber. Der Unterschied liegt auch hier in der Bauweise: Der DT 1770 PRO MKII ist ein geschlossener Kopfhörer und ideal für Recording, Monitoring und Editing geeignet. Störende Umgebungsgeräusche werden zuverlässig minimiert. Der DT 1990 PRO MKII ist offen ausgeführt und realisiert so eine besonders natürliche, luftige und räumliche Klangbühne – perfekt für Mixing, Mastering und feinste Details.

beyerdynamic DT 1990 PRO MKII bei uns im Test

Beide Kopfhörer liefern eine hochpräzise, dynamische und impulstreue Wiedergabe mit außergewöhnlicher Transparenz und Auflösung. Mit seiner optimierten Magnetstruktur und der verzerrungsarmen Membran garantiert der TESLA.45-Treiber klare, strukturierte Mitten, tiefreichende Bässe und brillante Höhen. Instrumente und Stimmen im Raum lassen sich exakt lokalisieren, dennoch weisen beide Modelle ein sehr ausgewogenes akustisches Profil auf und eignen sich nicht nur für Studio-Profis, sondern auch für anspruchsvolle Musikliebhaber.

Anzeige



Mit den atmungsaktiven Velours- oder Kunstlederpolstern (beide im Lieferumfang), dem angenehm weichen Kopfband mit Memory-Schaum und der bewährten Federstahl-Bügelkonstruktion sind die Kopfhörer mit hohem Tragekomfort für lange, ermüdungsfreie Studio-Sessions bestens gerüstet. Durch die unterschiedlichen Ohrpolster lässt sich die klangliche Abstimmung zudem gezielt beeinflussen. Diese und auch das Kopfband sind austauschbar, was die Langlebigkeit nochmals erhöht.

Zum Lieferumfang gehören, neben den zwei Ohrpolster-Sets, zwei Kabel und ein hochwertiges Hardcase.

LETZTE CHANCE

In dieser Kategorie gibt beyerdynamic die letztmalige Chance, echte Schätze aus dem Produktportfolio besonders günstig zu erstehen. Hier gibt es Abverkaufsartikel zu absoluten Spezialpreisen nur noch in sehr begrenzter Stückzahl.

DT 1770 PRO MKI (B-Ware) für 369 Euro statt 599 Euro

Anzeige



DT 1770 PRO MKI (B-Ware)

In der Kategorie BEST DEAL findet man den performanten Nachfolger, aber schon der DT 1770 PRO MKI hat sich in Profi-Studios in der ganzen Welt behauptet und kann getrost immer noch als exzellenter Partner im High-End-Studiobereich gelten. Mit 45mm Tesla-Neodym-Treiber, geschlossener Konstruktion, robuster Federstahlbügelkonstruktion und hochwertigem Lieferumfang ergibt sich hier ein besonders attraktives Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der DT 1770 PRO, hier in der MKI-Version, ist "Made in Germany" und eine absolute Ikone im beyerdynamic-Portfolio. Transparenz, überdurchschnittlich hohes Auflösungsvermögen und ein absolut ausgewogener Sound sind ihm zueigen. Die tadellose Verarbeitungsqualität und der enorme Tragekomfort zeichnen ihn ebenso aus und sorgen dafür, dass der Kopfhörer auch nach intensiven Studio-Einsätzen ein bequemer und treuer Begleiter über einen langen Zeitraum bleibt.

SPACE MAX (Nordic Grey) für 149 Euro statt 399 Euro

Das SPACE Speakerphone gibt es bei Bestellungen ab 299 Euro während der Black Week Deals als Gratis-Zugabe. Der große Bruder aber kann letztmalig zum unschlagbaren Preis von nur 149 Euro als B-Ware erworben werden. Das SPACE MAX eignet sich perfekt für mittelgroße bis große Meetingräume und präsentiert sich, trotz der größeren Dimensionen gegenüber dem SPACE, mit eleganter, minimalistischer Ästhetik.

Es dient als unkomplizierte Freisprech-Lösung für Unternehmen, eignet sich aber auch perfekt im Home Office und überzeugt mit überraschend natürlichem, ausgewogenem Sound. Das SPACE MAX bringt für die Musikwiedergabe einen dedizierten Music Mode mit und kann so auch als Bluetooth-Speaker genutzt werden. Detailreiche Mitten, klare Höhen und ein solider Tieftonbereichen sind gegeben.

beyerdynamic SPACE MAX (Nordic Grey)

Im Fokus steht aber die Funktion als Speakerphone und eine hohe Zuverlässigkeit. Innovative Features wie die 360° SMART MIC TECHNOLOGY sorgen für ebenso hohe Sprachqualität wie Bewegungsfreiheit. Telefonate und Besprechungen mit bis zu sechs Teilnehmern sind möglich. Auch wenn gleichzeitig gesprochen wird, stellt das SPACE MAX sicher, dass sich die Diskussionsteilnehmer allesamt gut verstehen. Hall, Echo oder Rückkopplungen werden konsequent ausgeblendet. Mit dem Conference Cascade Modus lassen sich gleich zwei Geräte miteinander kombinieren. Unter 300 Euro Kapitaleinsatz sind dann nötig, um mit zwölf Teilnehmern gleichzeitig in hoher Qualität zu kommunizieren.

Das Speakerphone wird per Bluetooth oder alternativ über USB-Kabel mit Laptops, Smartphones, Tablets und PCs verbunden. Google Fast Pair ist ebenfalls integriert. Die Akkulaufzeit beträgt im Sprachmodus bis zu 25 Stunden nach einmaligem Aufladen. Außerdem besitzt das SPACE MAX eine Power Delivery Schnellladefunktion und ist auch als Powerbank verwendbar.

Amiron wireless für 499 Euro statt 599 Euro

beyerdynamic Amiron wireless

Der Amiron wireless ist ein echter HiFi-Kopfhörer mit drahtloser Audiosignalübertragung und setzt auf exzellente Verarbeitung, hochwertige Materialien, erstklassigen Sound und ist auch in 2025 noch top ausgestattet. Der bei beyerdynamic in Deutschland von Hand gefertigte Kopfhörer bringt Support für aptX HD, aptX Low Latency und AAC mit und begeistert in Kombination mit dem Tesla-Treiber mit einer harmonischen, reichhaltig detaillierten und transparenten Bühne. Dank seiner Homogenität und Ausgewogenheit zeigt er sich sehr vielseitig und kann praktisch mit jedem Genre umgehen. Auch bei hohem Pegel liefert er zudem knackige, nachdrückliche Bässe und ein fein aufgelöstes Klangbild ohne Verzerrungen.

Führt man mit der MIY App die MOSAYC Klangpersonalisierung durch, liefert der Amiron wireless einen perfekt auf das Hörspektrum des Anwenders angepassten, maximal authentischen Klang. Der edle Wireless-Kopfhörer lässt sich über Stunden bequem tragen und muss erst nach 30 Betriebsstunden wieder ans Netz zum Laden.

Achtung: Nur noch eine sehr begrenzte Stückzahl verfügbar!

MANUFAKTUR

DT 880 Edition & DT 990 Edition zum letzten Mal in der Manufaktur

Noch ein letztes Mal kann man sich die beiden Klassiker im beyerdynamic Kopfhörer-Sortiment in der Manufaktur-Variante zum besonders attraktiven Preis individuell zusammenstellen und konfigurieren. Beide Modelle können zum ersten Mal, identisch zu MMX 300 PRO und MMX 330 PRO, in der All-Inclusive-Konfiguration zum Fixpreis individualisiert werden. Der DT 880 Edition liefert als halboffener Kopfhörer ein ebenso authentisches wie mitreißendes HiFi-Musikerlebnis. Dank seiner eher neutralen Auslegung glänzt er mit kräftigen, aber sehr trockenen und präzisen Bässen, klarer Struktur und tadelloser Differenzierung. Außengeräusche werden gedämpft, aber nicht völlig ausgeblendet.

Wer eine offene Konstruktion bevorzugt, wählt den DT 990 Edition für die individuelle Konfiguration. Er verwöhnt mit einer besonders harmonischen und ausgewogenen Tonalität mit überdurchschnittlich guter Räumlichkeit. Beide Modelle liefern eine sehr strukturierte Kulisse und agieren schnell. Letztendlich ermöglichen beide eine sehr authentische Abbildung bei einem breiten Spektrum von Musikgenres. Dazu gibt es ein angenehm geschmeidiges Kopfband und Ohrpolster aus atmungsaktivem Velours für hohen Tragekomfort sowie eine hochwertige Konstruktion mit Hörergabeln aus Aluminium.

In der Manufaktur kann man das Gehäuse, die Aufhängung, die Ohrpolster und die Akustikblende samt Aluminiumring personalisieren. Die Modelle sind wahlweise mit einer Impedanz von 32, 250 und 600 Ohm verfügbar.

MMX 300 PRO & MMX 330 PRO Manufaktur

beyerdynamic MMX 300 PRO Manufaktur

Den beyerdynamic MMX 300 PRO und MMX 330 PRO, die hier die Grundlage für die Manufaktur-Version bilden, haben wir bereits in der Kategorie BEST DEAL ausführlich beschrieben. Zum All-Inclusive-Fixpreis von 249 Euro lassen sich die High-End-Gaming-Headsets mit eigenen Designs versehen. Die Hörerschalen können mit unterschiedlichen Motiven bedruckt werden oder man lädt einfach eigene Motive hoch und verschönert damit das Äußere von MMX 300 PRO oder MMX 330 PRO. Außerdem stehen mehrere Farbvarianten bei den Ohrpolstern und dem Aluminiumring auf der Hörerschale zur Verfügung. Auch eine Gravur auf den Bügeln ist möglich.

OUTLET

Im Outlet gibt es generalüberholte, technisch vollständig auf Funktion geprüfte B-Ware mit voller Garantie zu günstigen Spezialpreisen. Im Rahmen der Black Week Deals lassen sich hier besonders attraktive Konditionen erzielen, teilweise hat beyerdynamic außerdem Produkte zum ersten Mal ins Outlet gepackt.

DT 900 PRO X (B-Ware) für 199 Euro statt 249 Euro

DT 900 PRO X und DT 700 PRO X

Der DT 900 PRO X für nur 199 Euro als B-Ware ist eine erstklassige Offerte, wenn ein hochwertiger Kopfhörer für Abhören, Mixing und Mastering gesucht wird. Mit hoher Verarbeitungsqualität und angenehmem Tragekomfort fühlt er sich bei intensiven Studio-Sessions am wohlsten und bietet mit austauschabren Mini-XLR-Kabeln in 1 und 3 Metern Länge, einem 6,35mm Adapter plus Zugbeutel im Lieferumfang auch eine praxisgerechte Ausstattung.

Aus akustischer Sicht werden bei der offenen Konstruktion hohe Impulstreue, feine Detailauflösung, enorme Transparenz und eine beeindruckende Pegelfestigkeit geboten.

DT 700 PRO X (B-Ware) für 199 Euro statt 249 Euro

Der DT 700 PRO X zeichnet sich ebenso als klassischer, kabelgebundener Kopfhörer aus und arbeitet nach dem geschlossenen Prinzip. Uns hat die Komponente im Testbetrieb absolut überzeugt. Gerade die Verarbeitungsqualität ist auf einem Niveau deutlich höherer Preiskategorien. Aber auch klangtechnisch spielt der DT 700 PRO X, ebenso wie der DT 900 PRO X, mit seinem neutralen, detailreichen Sound in einer Liga, von der mancher Konkurrent im Preisbereich von 200 bis 300 Euro nur träumen kann. Er eignet sich im semiprofessionellen bis professionellen Bereich hervorragend für Recording und Monitoring, wird in Deutschland gefertigt und ist mit seiner Impedanz von 48 Ohm besonders vielseitig einsetzbar.

MMX 200 wireless (grau) (B-Ware) für 125 Euro statt 199 Euro

MMX 200 wireless (grau)

Das MMX 200 wireless befindet sich im Abverkauf und kann in der grauen Version als B-Ware zum Top-Preis von nur 125 Euro erstanden werden. Die A-Ware des grauen Modells ist bereits komplett ausverkauft. Hier hat man also die letzte Chance, sich das MMX 200 wireless in grau zu sichern.

Mit seinem 40-mm-Treiber und dem abnehmbaren META-VOICE-Mikrofon bietet es ein räumlich präzises, klar strukturiertes Klangbild mit hoher Sprachqualität. Dank integrierter Zusatzmikrofone, intuitiver Bedienelemente und flexibler Verbindungsmodi bleibt das Headset auch ohne angestecktes Mikrofon voll kommunikationsfähig. Für alle, die ein langlebiges, komfortables und akustisch überzeugendes Gaming-Headset unterhalb der PRO-Modelle suchen, ist das MMX 200 wireless eine klare Empfehlung.

MMX 300 PRO (B-Ware) für 235 Euro statt 299 Euro

beyerdynamic MMX 300 PRO

Auch das Flaggschiff im Gaming-Headset-Portfolio ist als B-Ware nochmals günstiger zu haben. Die geschlossene Variante ist perfekt für alle Gaming-Enthusiasten, die sich komplett aufs Spielgeschehen konzentrieren möchten. Das MMX 300 PRO überzeugt mit präzisem, dynamischem und impulstreuem Klang sowie einer fein ausdetaillierten Ortung aller akustischen Feinheiten. Ergänzt wird es durch eine ausgewogene Musikwiedergabe, die auch höhere Ansprüche erfüllt. Mit hochwertigen Materialien, hohem Tragekomfort und dem Kondensatormikrofon mit exzellenter Sprachverständlichkeit ist es die erste Wahl für anspruchsvolle Gamer.

BUNDLE DEALS

50% Rabatt auf passende Ohrpolster und Cases beim Kauf eines DT 770 PRO oder DT 990 PRO

beyerdynamic DT 770 PRO (hier mit 80 Ohm)

Wer sich für den DT 770 PRO oder DT 990 PRO im Rahmen der Black Week Deals entscheidet, erhält 50% Rabatt auf passende Ohrpolster und Cases!

Die beiden Studiokopfhörer zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Modellen dieser Kategorie von beyerdynamic. Beide stehen für eine professionell abgestimmte, authentische Klangcharakteristik. Der eine arbeitet geschlossen und eignet sich perfekt für präzises Abhören, der andere ist eine offene Konstruktion und realisiert eine weitläufige, detailreiche Bühne bei Mixing und Mastering. Eine hohe Zuverlässigkeit, angenehmer Tragekomfort und robuste Materialien zeichnet die Kopfhörer aus. Dank austauschbarer Ohrpolster, der stabilen Federstahlkonstruktion und die sehr gute Ausstattung machen sie zu langfristig idealen Werkzeugen im Studioeinsatz.

Den DT 770 PRO und DT 990 PRO gibt es mit Impedanzen von 32 Ohm, 80 Ohm und 250 Ohm.

Nur noch bis zum 30. November: Black Friday bei beyerdynamic mit bis zu 60% Rabatt

BLACK WEEK DEALS bei beyerdynamic

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic, AREA DVD

Datum: 28.11.2025