SPECIAL: AIRY TWS - Teufel präsentiert neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer für jede Situation

Teufel präsentiert mit dem AIRY TWS einen neuen, budgetfreundlichen True Wireless In-Ear-Kopfhörer, der in jeder Situation und Lebenslage eine exzellente Figur machen soll und als echter Allrounder gelten kann. Ob unterwegs beim Pendeln, zu Hause beim abendlichen Entertainment-Genuss oder im Online-Meeting, der Teufel AIRY TWS soll stets mit ausgezeichneter Klang- und Stimmenqualität überzeugen. Darüber hinaus will der Neuzugang mit langer Akkulaufzeit und hohem Tragekomfort überzeugen. Farbvielfalt beweist er mit vier unterschiedlichen Editionen.

AIRY TWS mit Case in Night Black

In-Ear einzeln in Steel Blue

Case einzeln mit LED-Anzeige

Der kabellose Teufel-Kopfhörer ist laut Hersteller mit hoch belastbaren, extrem langhubigen Linear-HD-Tönern ausgestattet, die satte und präzise Kickbässe, detaillierte Höhen und angenehme, warme Mitten bereitstellen sollen. Der AIRY TWS soll auch mit exzellenter Dynamik und Pegelfestigkeit überzeugen, die harmonische Tonalität behält er Teufel nach über das gesamte Lautstärkespektrum bei. Einen reinen, sauberen und transparenten Klang mit breitem Stereopanorama nennt der Entwickler für die preislich attraktiven AIRY TWS ebenfalls. Den Sound liefern die beiden In-Ears über sechs Stunden mit einer Ladung, im Case stecken dann weitere 20 Stunden Spielzeit. Der Akkustand wird auf iOS, Android und auch mittels drei LEDs auf der Front am Ladecase angezeigt.

Teufel AIRY TWS in Pale Gold

Anzeige

Einzelansicht Pale Gold

Silikon-Passstücke in fünf Größen

Für drahtlose Audiosignalübertragung ist Bluetooth 5.0 integriert, AAC wird unterstützt. Teufel legt auch Wert auf eine niedrige Latenz und gibt an, dass bei der Kopplung mit entsprechenden Geräten der Videoton absolut synchron abgespielt wird. Eine gute passive Außenschallunterdrückung soll ein entspanntes Hören mit allen Detail ermöglichen. Im Lieferumfang sind für den passenden und komfortablen Sitz spezielle Mushroom-Ear-Tips in den Größen XS, S, M, L und XL enthalten. Sie bestehen aus antibakteriellem Silikon und sollen auch beim Sport für festen und komfortablen Sitz sorgen. Neben dem Tragekomfort ist die richtige Passform auch für den bestmöglichen Klang Grundvoraussetzung. Mit den beiliegenden fünf Silikonstücken will man sicherstellen, dass auch jeder die richtige Größe findet.

Ohrhörer einzeln in Silver White

Zugehöriges Case

Eine hervorragende Stimmübertragung stand bei der Entwicklung des AIRY TWS ebenfalls im Fokus. Je zwei Mikrofone pro Ohrhörer realisieren tadellose Vokalqualitäten bei Telefonaten und Videkonferenzen, so der Hersteller. Das Hands-Free-Protocol (HFP) wird unterstützt und ob Teams, Skype oder Zoom, alles soll problemlos und in hoher Qualität funktionieren. Sprachsteuerung über Google und Siri ist in hoher Qualität mit Geräusch- und Echounterdrückung möglich und man kann man auch komfortabel mit nur einem Ohrhörer telefonieren.

Anzeige



Lieferumfang

USB-C-Kabel

Die AIRY TWS können mittels Touch-Bedienung am Ohrhörer bedient werden. Hier kann man die Lautstärke regeln, die Musik steuern, Telefonate annehmen und den jeweiligen Sprachassistenten aktivieren. Die Teufel AIRY TWS sind IPX3-zertifiziert und resistent gegen leichten Regen oder Workout-Schweiß. Praktisch ist auch die Auto-Pairing-Funktion. Sobald man das Ladecase öffnet, werden die AIRY TWS mit bekannten Bluetooth-Geräten gekoppelt.

Teufel AIRY TWS

Anzeige



Der Teufel AIRY TWS ist ab sofort in allen Teufel Stores und im Teufel Webshop zum Preis von 99,99 Euro in den Farbvarianten Night Black, Silver White, Steel Blue und Pale Gold verfügbar. In Kürze werden Case sowie linker und rechter Ohrhörer sowie Ear-Tip-Sets separat erhältlich sein.

Special: Philipp Kind

Fotos: Teufel

Datum: 26.01.2023

Tags: Kopfhörer