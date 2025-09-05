IFA 2025: Impressionen von Sharp - MiniLED-TVs, Soundbars und neuer Plattenspieler

Mit zahlreichen Neuheiten aus verschoedenen Produktsparten ist Sharp aktuell auf der IFA aktiv. Wir haben in diesem Special Live-Bilder von neuen TV-Baureihen, neuen Soundbars und einem neuen Plattenspieler zusammengetragen.

TV: JP7000er Baureihe

JP7000 in 75 Zoll

Guter Blickwinkel

Detail unten rechts

Fernbedienung

Sharp präsentiert gerade auf der IFA 2025 die JP7000 TV-Baureihe, die standesgemäßen High-Tech mit einem angenehmen Preisniveau verbinden möchte. Es handelt sich um MIniLED QLED-TVs, die voraussichtlich ab Ende 2025 zu haben sein werden und unter Google TV laufen. Erhältlich sein werden die von Bildruhe, Farbtreue und Blickwinkel her nach ersten kurzen Eindrücken richtig guten 4K-Fernseher voraussichtlich noch in diesem Jahr. Zwei andere Serien, die wir im Anschluss vorstellen, kommen dann im Jahr 2026. Aber zurück zur JP7000-Serie, die in 50, 55, 65 und 75 Zoll in den Handel kommt.Wir haben das 75 Zoll-Modell betrachten können. Die Fernseher der JP7000-Baureihe beeindrucken mit präzise dimmbarem MiniLED-Backlight (bis zu 300 Dimming-Zonen), QLED Quantum Dot-Technologie und dem Support für Dolby Vision sowie Dolby Atmos. Das Soundsystem stammt von Harman Kardon, und für beste Bewegungsabläufe sorgt AQUOS Smooth Motion.

TV: Serie JT8000

JT8000 in 65 Zoll

Anzeige

Hier der direkte Blick auf die Front - das Bild ist kontrastreich und dynamisch

Standfuß

Soundsystem von Harman Kardon

Neu im kommenden Jahr sind die 4K Smart-TVs der Serie JT8000. Diese kommen in einer breiten Range von Bildschirmdiagonalen auf den Markt: 43, 50, 55, 65, 70 und 85 Zoll werden zur Auswahl stehen. Kernmerkmale umfassen MiniLED Backlight mit präzisem Dimming (300 Zonen), 144 Hz VRR-Unterstützung, einen Lichtsensor, die AMD FreeSync Gaming-Zertifizierung und die Kombination aus Dolby Vision + Dolby Atmos. Als Fernbedienung mitgeliefert wird ein nachhaltiges Modell mit Solarzellen. AI-Bildprocessing und ein Harman Kardon-Soundsystem gehören ebenfalls zum Ausstattungsumfang dieser Serie. Vervollständigt wird das Feature-Setup von AQUOS Smooth Motion.

TV: JQ8000-Serie

JQ8000 mit hochwertigem Harman Kardon-Soundsystem

Authentisches Bild

Anzeige



Brillante Farben, die aber nicht künstlich wirken

Standfuß

Noch eins drauf setzt, ebenfalls ab folgendem Jahr, die JQ8000-Serie. Hier gibt es Zollgrößen von 55, 65 und 75 Zoll sowie bis zu 750 Dimming-Zonen. 144 Hz VRR-Unterstützung, der Support für AMD Freesync, ein Lichtsensor sowie die Kombination aus Dolby Vision + Dolby Atmos sind ebenso selbstverständlich wie das 2.1 Soundsystem von Harman Kardon. Mitgeliefert wird auch eine Solar-Fernbedienung.

Generelles von Sharp: MiniLED zum smarten Preis und freie Wahl beim Betriebssystem

Sharp drückt aufs Gas bei den MiniLED-TV-Serien

Mit der eben vorgestellten neuen MiniLED-Generation möchte Sharp qualitativ hochwertige Bilddarstellung, die bisher nur exklusiven Premium-TVs vorbehalten war, in preislich attraktiven Marktsegmenten einführen. Bereits ab 500 Euro sollen die Geräte eine exzellente visuelle Qualität bieten - wenn das mal kein interessantes Versprechen ist. Als erste Baureihe fungiert die neue JP-Serie mit 50-, 55-, 65- und 75-Zoll-Bildschirmdiagonalen und Google TV Betriebssystem. Die Geräte besitzen, wie bereits erwähnt, ein Harman/Kardon Soundsystem sowie ein elegantes Design mit einem filigranen Standfuß. Die JP-Serie, von uns ganz am Anfang vorgestellt, soll schon Ende 2025 verfügbar sein.

Sharp ist zudem einer der Anbieter, der dem Konsumenten beinahe völlig freie Wahl beim Betriebssystem lässt. Ob Google TV, TiVo oder Roku TV, es findet sich ein aktuelles Modell in verschiedenen Größen. Vom 32-Zoll-TV bis zu 85 Zoll soll eine einfache Bedienung, durchdachte Suchfunktionen sowie personalisierte Empfehlungen in einer übersichtlichen Oberfläche offeriert werden. Selbstverständlich auch nahtlose Integration mit Streaming-Apps sowie Sprachsteuerung per Google Assistant, Alexa oder eigene Sprachassistenten.

Anzeige



MicroLED TV in 136 Zoll

Groß und farbecht; Sharps MicroLED-TV in 136 Zoll

Hier das Bild im Detail

Detailreiche Darstellung

Rot-Nuancen kommen sehr gut heraus

Publikumsmagnet auf dem Sharp-Stand in Halle 22 ist klar der große 136 Zoll MicroLED-TV, der mit seinem farbenprächtigen, detailtreuen und sauberen Bild überzeugen kann.

Anzeige



Soundbars

Umfangreiches Soundbar-Sortiment, auch mit neuen Modellen auf der IFA

Neben den interessanten neuen TV-Geräten hat Sharp auch sechs neue Soundbars mit zur IFA gebracht und diese ins Sortiment integriert. In den Neuheiten enthalten ist dabei laut Sharp auch die bisher preiswerteste Dolby Atmos Soundbar, besonders schlank und mit Neodym-Lautsprechertreibern versehen. Hinzu kommt die neue praktische Roku TV Ready Funktion, die ein reibungsloses Set-up von Soundbars mit Roku TV garantiert.

Das Sortiment an Soundbars umfasst auch viele Neuheiten

Die neuen Soundbars mit nach oben gerichteten Treibern unterstützen zusätzlich zu Dolby Atmos auch DTS und DTS Virtual:X. Im Bereich Design legt Sharp Wert auf ein kompaktes Layout. Die ultra-slim Dolby Atmos Soundbar HT-SBW320 ist lediglich 3,6cm hoch. HDMI eARC ist bei allen neuen Modellen vorhanden und Bluetooth wird ebenfalls unterstützt. Zudem gibt es optische und AUX-Terminals

Mit der neuen Roku TV Ready Funktion kann man kompatible Soundbars mit allen Sharp Roku TVs komfortabel kombinieren. Mit dem verbesserten HDMI CEC Protokoll ist nur noch eine Fernbedienung notwendig, um TV und Soundbar zu steuern. Die Soundbar-Einstellungen kann man dabei Praktischerweise direkt am Fernseher abrufen.

Sechs neue Soundbars sind ab Oktober 2025 zu folgenden Preisen erhältlich:

Sharp HT-SB121 für 69 Euro UVP

Sharp HT-SBW121 für 99 Euro UVP

Hinzu kommt die Sharp HT-SB145 für 75 Euro UVP und ebenso die Sharp HT-SB304 2.0 Dolby Atmos + DTS Virtual:X für 129 Euro UVP.

Sharp HT-SBW310 2.1 Dolby Atmos + DTS Virtual:X für 169 Euro UVP

Weiteres neues Modell ist die Sharp HT-SBW320 2.1 Dolby Atmos + DTS Virtual:X ultra-slim für 199 Euro UVP.

Neuer Plattenspieler mit vielen Funktionen

Neuer, schicker Plattenspieler von Sharp

Sharp bietet ebenfalls, und zwar zum sehr fairen Preis von 199 EUR, einen Plattenspieler an - dass Vinyl im Trend liegt und auch Anwender mit geringerem Budget daran großes Interesse haben, blieb Sharp nicht verborgen

Praktischer Vollautomat

Der Sharp RP-TT100 präsentiert sich als praktischer Vollautomat, der zudem mit Bluetooth- und USB-C-Ausstattung ausgestattet ist.

Detail links

Die rechte Seite im Fokus

Hier noch ein Bild mit Abdeckung

Der RP-TT100 verfügt über einen Aluminium-Plattenteller, Metallarm sowie eine getönte Staubschutzhaube und kombiniert mit seinem mattschwarzen Gehäuse klassisches Design mit zeitgemäßen Features. Der vollautomatische Vorlauf offeriert Funktionen wie Schnellvorlauf, Rücklauf, Pause plus Wiederholung. Als Tonabnehmer wird ein Audio-Technica AT-3600L mitgeliefert. Des Weiteren besitzt der RP-TT100 einen schaltbaren Phono-/Line-Ausgang - sehr praktisch - und der USB-C-Anschluss kann für die Digitalisierung von Schallplatten eingesetzt werden. Vorhanden ist auch eine 3-stufige Verstärkungsregelung und, natürlich, ein Erdungsanschluss. Eine Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Oksana Fritz

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 05. September 2025