High End 2024: Centrance AMPmini und DACmini 2 - Class A-Stereoverstärker und D/A-Wandler im hochwertigen Design

Manchmal gibt es Produkte, die einen bereits optisch einfach ansprechen - so geschehen beim Centrance AMPmini und beim Centrance DACmini, die auf der High End 2024 in München aktuell präsentiert wird.

AMPmini

Zunächst zum AMPmini, der neu im Programm ist. Es handelt sich um einen Class-A-Stereo-Verstärker mit einer einstellbaren "Wärme"-Schaltung, die es dem Anwender ermöglicht, den Anteil des angenehmen Röhrensounds nach seinen Vorlieben zu justieren.

AMPmini mit Röhrentechnik

Im "Apple-Design"

Röhren im Detail

Anzeige

Das kompakte, äußerst hochwertig verarbeitete Gehäuse ist so ausgelegt, dass es mit dem Apple Mac mini oder dem neuen Mac Studio kombiniert werden kann. Das Design passt perfekt dazu und fügt sich daher harmonisch ein.

Eine Röhre in der Nahaufnahme

Der Verstärker besitzt eine umfangreiche Mikroprozessorsteuerung, die die Verstärkung des Schaltkreises mit zunehmendem Alter der Röhren automatisch anpasst - ein innovatives Feature. Darüber hinaus konfiguriert der AMPmini seine Class-A-Ausgangsstufe automatisch so, dass sie zu den angeschlossenen Kopfhörern optimal passt. Bei niederohmigen Modellen wird die Schaltung zum Beispiel zu einem Stromverstärker, der viel Ausgangsleistung liefert. Bei empfindlichen Kopfhörern hingegen wird der AMPmini zu einem Spannungsverstärker, der kühler läuft und eine umweltfreundliche Option darstellt, die aber keine Kompromisse bei der Leistung eingeht. Auf diese Weise bietet der AMPmini eine überragende Audioqualität für nahezu alle Kopfhörermodelle, erweist sich als gleichzeitig umweltfreundlich und vermeidet die zusätzliche Wärme, für die traditionelle Class-A-Designs bekannt sind.

Anschlüsse

Edles Finish aus Premium-Aluminium

Wie sieht es hinsichtlich der Verbindungsoptionen aus? Der AMPmini bietet einen unsymmetrischen 6,3-mm-Ausgang und einen symmetrischen 4,4-mm-Ausgang sowie RCA-, ¼"- und 4,4-mm-Eingänge, die zu einer Vielzahl von DACs, DAPs und Musikservern passen. Über zwei Kopfhörerausgänge ist es möglich, zwischen Standard- und symmetrischen Kopfhörerkabeln wählen, um Rauschen und Nebensprechen herabzusetzen.

Anzeige



AMPmini und DACmini von der Seite aus gesehen

Die Lautstärke stellt man mit Hilfe eines großen analogen Lautstärkereglers ein, der sich dank des internen hydraulischen Druckabsorptionssystems als haptisch angenehm erweist. Die Lautstärke wird digital geregelt, damit Verzerrungen minimiert werden und eine perfekte Kanalanpassung gewährleistet ist. Der AMPmini besitzt weiterhin einen Balance-Regler sowie einen Kopfhörer-Empfindlichkeitsregler, der als Gain-Trim-Regler arbeitet und eine Vielzahl von Kopfhörern abdeckt, von dynamischen über planare bis hin zu Bändchen-Modellen. Das garantiert eine enorme Flexibilität.

Um der Hochwertigkeit des AMPmini auch in Details Ausdruck zu verleihen, wird das edle Stück in einem schützenden Flightcase geliefert, so dass man den Kopfhörerverstärker problemlos mit auf Reisen nehmen kann. Das im Lieferumfang enthaltene externe Netzteil ist auf weltweite Kompatibilität ausgelegt und funktioniert immer, zusammen mit dem richtigen Netzstecker. Das Gehäuse des AMPmini besteht aus präzisionsgefertigtem Flugzeugaluminium und passt auch aus diesem Aspekt heraus perfekt zu den Konturen des neuen Apple Mac mini und Mac Studio. Es sieht auf dem modernen Schreibtisch nicht nur elegant aus, sondern bietet auch ausreichend Leistung für die anspruchsvollsten Kopfhörer von Premium-Marken.

Kommen wir zum Preis und zur Verfügbarkeit. Der neue AMPmini hat einen Preis von $5.000 USD (nach heutigem Umrechnungsstand wären dies rund 4.640 EUR). Preisinformationen in Euro (inkl. MwSt.) folgen in Kürze. Centrance plant die Auslieferung von AMPmini und DACmini ab August 2024.

Anzeige



DAC Mini 2

Der DACmini 2 (2.000 Dollar, nach heutigem Ummrechnungskurs rund 1.856 EUR) ist unten zu sehen.

Wenden wir uns dem DACmini zu, der nicht neu ist, aber wir stellen ihn kurz mit vor. Der DACmini offeriert unter anderem Bluetooth mit aptXHD und LDAC-Support sowie eine digitale Lautstärkeregelung. Höhen und Bass können individuell eingestellt werden.

AMPmini und DACmini von hinten

Der DACmini offeriert einen optischen und einen koaxialen Digitaleingang und einen RCA/Cinch- sowie einen symmetrischen XLR-Ausgang (fixed/variabel umschaltbar). Zwei USB-C-Anschlüsse (Power/Audio) kommen noch dazu.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 10. Mai 2024

Anzeige



Anzeige



Tags: Centrance