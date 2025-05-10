High End 2025: audioNEXT präsentiert mit dem Preciso den ersten Hochleistungs-DAC von Volumino

Der deutsche Vertrieb audioNEXT präsentiert auf der High End 2025 in München auch den ersten DAC von Volumio, der auf den Namen Preciso hört und mit seiner konsequent auf maximale Klangtreue ausgelegten Layout aufhorchen lässt. Er verfügt über zwei hochmoderne, ultrapräzise ESS Sabre ES9039Q2M DACs, einen dedizierten ASIC in Audioqualität und einen MEMS-Taktgeber mit extrem geringem Jitter für außergewöhnliche Klarheit und Kontrolle.

Rückseite

Ausgestattet mit zwei linearen Netzteilen, OPA1612A-Operationsverstärkern und Unterstützung für DSD512/PCM768 kHz ist er für Hörer mit enormen Ansprüchen ausgelegt. Der Preis von 779 EUR scheint in Anbetracht der aufwändige Konstruktion mehr als fair zu sein. Optisch unterscheidet sich der chic auftretende italienische DAC sehr positiv von zahlreichen, eher dröge daherkommenden Konkurrenzprodukten.

Optimal fürs hochwertige Setup

Enorme Hochwertigkeit bei jedem Detail den Aufbau betreffend

Der in Florenz entwickelte und montierte Preciso passt perfekt zu den Strebern Rivo, Rivo+ oder anderen dedizierten Streamern.

Hier die Übersicht über verschiedene Merkmale:

Zwei ESS9039Q2M in perfekt gespiegelten, isolierten Schaltkreisen für absolute Kanaltrennung, kein Übersprechen und extreme Optimierung des DAC-Signalwegs.

Die unabhängige Leistungsregelung für analoge und digitale Pfade sorgt für ein rauschfreies Signal, ohne dass externe Netzteile erforderlich sind.

Präzisions-MEMS-Taktgeber, erstklassige OPAMPs, SMD-Design für extrem geringe Interferenzen und höchste Stabilität sowie eine ASIC-USB-Schnittstelle: all dies wurde gewählt, um die Audiointegrität ohne Übermaß zu maximieren.

Die vollständige Trennung von linkem und rechtem Kanal sorgt für eine kristallklare Abbildung und vollständig dreidimensionale Klanglandschaft.

Es wurde ein spezieller USB-Audiocontroller integriert – den gleichen, der auch im RIVO+ verwendet wird - um eine bitgenaue Datenübertragung mit extrem niedrigem Jitter zu gewährleisten.

OPAMPs der Spitzenklasse: In der analogen Stufe werden nur die linearsten und dynamischsten Operationsverstärker verwendet.

Einzelne MEMS-Uhren: Sie treiben beide DACs an und sorgen für tadelloses Timing und Kohärenz. MEMS-Taktgeber gelten weithin als die präzisesten auf dem Markt - und im Preciso bedeutet dies absolute musikalische Treue.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT/Volumino

Datum: 10. Mai 2025