Angebot: HiFi par excellence mit dem Sonoro/ELAC HiFi-Paket bei den Sound Brothers

Mit einem ganz besonderen HiFi-Paket starten die Sound Brothers aus Kassel in der zweiten Februar-Woche durch. Die Sonoro-Komponenten Maestro und Platinum sorgen für eine qualitativ kompromisslose Bespielung der exklusiven ELAC BS 243 Carina-Lautsprecher aus dem hohen Norden. Sowohl für modernes Multimedia-Streaming und DAB+ als auch klassische Vinyl-Wiedergabe ist man mit dem Sonoro/ELAC HiFi-Paket perfekt gerüstet. Das Set ist in schwarzer und weißer Ausführung zum Sonderpreis von 2.500 Euro erhältlich.

Sonoro Maestro

Rückseite

Fernbedienung

Enorme Flexibilität ist mit dem Sonoro Maestro geboten, der als All-in-One Lösung mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, einem integrierten CD-Player, TV-Anschluss, FM- und DAB+ Digitalradio und Internet-Streaming keine Wünsche offen lässt. Natürlich lässt sich auch der Sonoro Platimum Plattenspieler mit MM-System direkt mit dem Maestro, das 2 x 170 Watt Leistung mitbringt, verbinden. Selbst Bluetooth ist an Bord. Ein schickes Design mit Vollmetall-Front und Holzgehäuse mit Klavierlack-Finish garantiert einen standesgemäßen Auftritt. Das 2,8" große Display ist dimmbar und passt sich sogar automatisch den Lichtverhältnissen im Raum an. Der Sonoro Maestro lässt sich per Fernbedienung oder Smartphone mit derr UNDOK App bedienen.

Sonoro Platinum schwarz

Variante in Weiß

Der Sonoro Platinum ist ein erstklassiger Plattenspieler mit MM-System Ortofon 2M Red. Als weiteres Highlight verfügt er sowohl über analoge als auch digitale Anschlüsse und ist mit einem integrierten Phono-Vorverstärker, USB und Bluetooth ausgestattet. Präzise Bauteile, Riemenantrieb, Gleichstrommotor und ein höhenverstellbarer Tonarm unterstreichen den hochklassigen Anspruch des exklusiven Sonoro Plattenspielers. Auch der Platinum kommt im Klavierlack-Gehäuse daher, außerdem ist der Plattenteller aus Aluminiuguss gefertigt.

ELAC BS 243.4 in Weiß

Schwarz lackiert

Die ELAC BS 243.4 des HiFi-Paketes sind eine ideale Kombination für die beiden Sonoro-Komponenten. Trotz des kompakten Auftritts handelt es sich um exzellente Lautsprecher-Komponenten mit ausschließlich hochwertigen Bauteilen. Der legendäre JET-Hochtöner wird von einem speziellen 150 mm Aluminium-Konus in den unteren Frequenzbereichen unterstützt. Zusammen mit der aufwändigen Frequenzweiche wird auch bei geringen Abmessungen ein mitreißender, dynamischer und sehr natürlich Klang realisiert. In der seidenmatten Lackierung wirken die Schallwandler besonders edel.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sonoro/Elac

Datum: 09.02.2021