"Mission: Impossible - The Final Reckoning" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Mission: Impossible - The Final Reckoning" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der achte Teil der "Mission: Impossible"-Reihe mit Tom Cruise erscheint am 16.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als Ultra HD Blu-ray-Steelbook inklusive einer exklusiven Sonderedition bei Amazon.de.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Auf Blu-ray Disc wird nur die englische Originalfassung mit Dolby Atmos präsentiert und der deutsche Ton in Dolby Digital 5.1. Als Bonus-Material sind u.a. eine isolierte Soundtrack-Spur, mehrere Audio-Kommentare und Making of-Featurettes geplant.

Bereits seit dem 18.08.2025 steht der Film zum Kauf bei digitalen Streaming-Anbietern zur Verfügung und ab dem 15.09.2025 auch als Video on Demand-Verleih.

Bonus-Material

BEHIND THE SCENES

Taking Flight – Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie gewähren Einblicke in den Doppeldecker-Stunt. Sehen Sie, wie sie ein komplett neues Level erreichen, um diese unglaublichen Flugsequenzen einfangen zu können.

To The Depths – Tauchen Sie mit Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie ab in den Wassertank und erkunden Sie jedes Detail inkl. des beweglichen Gimbals, der speziellen Masken und Wasseranzüge sowie der rigorosen Planung und Durchführung dieses einzigartigen Stunts.

To The North – Reisen Sie mit Cast und Crew in die hohe Arktis von Svalbard, um zu sehen, wie sie die atemberaubende Sequenz unter extremen Bedingungen gefilmt haben.

Through The Mine – Erkunden Sie die Middleton Mine, während das Team darlegt, welche Risiken, Herausforderungen und praktischen Elemente nötig waren, um diese unglaubliche Actionsequenz umzusetzen.

The Score – Ein Blick hinter die Kulissen der für den Film komponierten Musik.



REDAKTIONELLER INHALT

Entfallene Szenen mit optionalem Kommentar von Regisseur Christopher McQuarrie – Regisseur Christopher McQuarrie teilt einige der eindrucksvollen, bisher ungesehenen entfallenen Szenen, die es nicht in den finalen Film geschafft haben.

Olifants River Canyon mit optionalem Kommentar von Regisseur Christopher McQuarrie – Regisseur Christopher McQuarrie legt die Schwierigkeiten des Drehs der gefährlichen, tief-fliegenden Flugsequenz durch den Olifants River Canyon in Südafrika dar.

Doppeldecker-Transfer mit optionalem Kommentar von Regisseur Christopher McQuarrie und Tom Cruise – Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie besprechen die Herausforderungen beim Dreh des technisch anspruchsvollen und extrem gefährlichen Doppeldecker-Transfer-Stunts in großer Höhe.



KOMMENTARE

Kommentar von Regisseur Christopher McQuarrie und Tom Cruise – Genießen Sie eine fesselnde tiefgründige Diskussion mit Christopher McQuarrie und Tom Cruise.

Kommentar von Regisseur Christopher McQuarrie, Filmeditor Eddie Hamilton und der ersten Regieassistentin Mary Boulding – Erleben Sie den Film mit mitreißenden Einblicken und Analysen von diesen hochdekorierten Filmemachern.

Kommentar von den Komponisten Max Aruj und Alfie Godfrey und Soundtrackproduzentin Cécile Tournesac – Hören Sie von den Künstler:innen, die die Action mit packender Musik aufgewertet haben.



PROMO CLIPS

Parachute Burn – Erleben Sie Tom Cruise beim Aufstellen eines Guinness Weltrekordes für die meisten brennenden Fallschirmsprünge eines Individuums.

Snorri Rig Camera – Überleben steckt in den Details. Entdecken Sie das einzigartige Kamera-Setup für Tom, als er seinen Fallschirmsprung macht.

Jump Flip – Staunen Sie über Toms epischen Sprung.

Long Wing – Sehen Sie Tom während des Fluges am Flügel des Doppeldeckers hängen.



BILDERGALLERIE

Tom Cruise (inklusive englischsprachiger Biografie)

Christopher McQuarrie

Collaboration

Supporting Cast

bereits erhältlich:

