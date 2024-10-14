News

GROBI.TV: Denon AVC-A1H + Zubehör zum Aktionspreis

Bei GROBI.TV gibt es das Denon 15.4-Kanal Heimkino-AV-Verstärker-Flaggschiff AVC-A1H gerade zum besonders günstigen Kurs von 4.650,00 Euro. Ohne Versandkosten wird das Gerät in Schwarz oder Premium-Silber nach Hause geliefert. Dabei gibt es nicht nur den ultimativ leistungsfähigen und flexiblen AV-Verstärker mit 15 bärenstarken Endstufen, Support für alle relevanten 3D-Audioformate, Griffin Lite XP DSP, moderner HDMI 2.1-Sektion und flexiblem Anschlussangebot im Lieferumfang, sondern auch zusätzliche Goodies.

Mit dabei ist im GROBI.TV Angebot ein Auro3D-Schild und die Booka Shade "Movements" PureAudio Blu-ray mit Stereo- und Dolby Atmos-Tonspur. Außerdem erhält man kostenlosen Zugang zum exklusiven Premiumportal von GROBI.TV und natürlich gibt es 5 Jahre Herstellergarantie.

Alle Infos direkt hier:

Hier gibt es alle Infos zum eindrucksvollen AV-Boliden von Denon sowie ausführliche Klangeindrücke zusammen mit einem 9.4.6 Lautsprecher-Setup von Bowers & Wilkins auf areadvd.de:

