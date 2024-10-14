News
"The Abyss", "Aliens" & "True Lies" erscheinen auf Blu-ray Disc
15.10.2024 (Karsten Serck)
James Camerons "The Abyss", "Aliens - Die Rückkehr" und "True Lies" erscheinen nach der Ultra HD Blu-ray-Premiere im Frühjahr jetzt auch einzeln auf Blu-ray Disc. Der Verkaufsstart ist für den 15.11.2024 geplant.
- The Abyss [Blu-ray] bei Amazon.de
- Aliens - Die Rückkehr [Blu-ray] bei Amazon.de
- True Lies [Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- The Abyss [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Aliens - Die Rückkehr [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- True Lies [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
