"The Abyss", "Aliens" & "True Lies" erscheinen auf Blu-ray Disc

James Camerons "The Abyss", "Aliens - Die Rückkehr" und "True Lies" erscheinen nach der Ultra HD Blu-ray-Premiere im Frühjahr jetzt auch einzeln auf Blu-ray Disc. Der Verkaufsstart ist für den 15.11.2024 geplant.

bereits erhältlich:

