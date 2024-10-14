News

Eröffnungsevent mit Top-Produktneuheiten im Soundloft Berlin

Im Südosten Berlins gibt es seit einigen Monaten ein kleines HiFi-Studio mit geräumigen Hörstudios, in denen man entspannt probehören und sich fachkundig beraten lassen kann. Am 26. Oktober findet im Soundloft Berlin von 15:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr ein Eröffnungstag statt, zu dem auch Vertreter von Cambridge Audio, Technics, Canton und Acoustic Energy vor Ort sein werden. Teilweise werden die Hersteller die Produktvorführungen mit neuen Komponenten unterstützen. Mit dabei sind unter anderem die neue Cambridge EX und Evo One Elektronik, Canton Reference Lautsprecher und die neuen Technics Aktivlautsprecher sowie der neue SL-1300G Plattenspieler. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Wer möchte, kann sich direkt hier anmelden:

Das Soundloft in Berlin mit Geschäftsführer und HiFi-Enthusiast Gereon Krause findet man hier:

Soundloft Berlin

Bruno-Bürgel-Weg 69-81

12439 Berlin

https://www.soundloft.berlin/

