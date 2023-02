XXL-SPECIAL: Denon AVC-A1H und Denon AVC-X4800H - neuer Luxus- und neuer Oberklasse-AV-Verstärker

Von Denon kommen gleich zwei voll ausgestattete AV-Verstärker auf den Markt. Der erste ist der mit 15 (!) Kanälen ausgestattete AVC-A1H (Bild oben), der zweite das Modell AVC-X4800H mit neun Kanälen. Die zwei Hightech-Verstärker werden in Japan gefertigt. Beide Modellen unterstützten sämtliche 3D-Audio-Formate, inklusive den zugehörigen Upscalern, sowie MPEG-H und Sonys 360 Reality Audio. Die HDMI-Sektionen sind 8K-fähig und unterstützen unter anderem eARC, 4K/120 Hz HFR, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG, natürlich HDCP 2.3 und zahlreiche für Gamer wichtige Standards wie z.B. ALLM und VRR. Möglich ist zudem ein Upscaling auf bis zu 8K. Für enorme Flexibilität sorgen ein neuer Vorverstärker-Modus sowie vier unabhängige Anschlüsse für aktive Subwoofer. Natürlich gibt es WiFi, Bluetooth, HEOS-Modul und Apple AirPlay 2.

In diesem Special haben wir alle relevanten Informationen zusammengefasst.

AVC-A1H

Das neue Topmodell inklusive Einmessmikrofon und Fernbedienung

Der neue Flaggschiff-AV-Receiver AVC-A1H bietet mit insgesamt 15 Kanälen bis zu 210 Watt pro Kanal an 6 Ohm. Mit der Modellbezeichnung nimmt Denon direkten Bezug auf eine lange Tradition.

Hier mit offener Abdeckung an der Front

Schon in der Vergangenheit gab es Top-Modelle, die am „A1“ in der Gerätebezeichnung zu erkennen sind – wie der legendäre AVP-A1 (1996) und der AVC-A1HD (2007). Jetzt, im Jahr 2023, startet erneut ein AV-Verstärker, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.

Anzeige



Der monumentale Mehrkanal-Verstärker in Premium Silber

Der AV-Verstärker Denon AVC-A1H ist mit besonders hochwertigen Komponenten ausgestattet. Allein der massive Transformator bringt 11,5 kg auf die Waage, und die ebenfalls verbauten Doppel-Siebelektrolytkondensatoren mit je 33.000 µF versorgen souverän 15 Verstärkerkanäle mit je 210 Watt Maximalleistung.

Die Endstufe mit 15 Kanälen

Der Flaggschiff-Verstärker von Denon mit einem Gewicht von 32 kg bietet 8K-Passthrough und 8K-Upscaling von 4K- oder HD-Inhalten. Heimkino-Liebhaber begrüßen es zudem, dass Lautsprechersysteme mit Konfigurationen bis 9.4.6 angesteuert werden können.

Riesiger geschirmter Trafo, große Elkos, große Kühlkörper

Hochleistungs-Kondensatoren

Anzeige



Power Supply-Board

Erstklassige Standfüße aus Gusseisen

Der AVC-A1H ist mit einem besonders schnellen Dual-Core-DSP mit 1 GHz ausgestattet und unterstützt neben sämtlichen 3D-Audioformaten die Raumkorrektur-Software Audyssey MultEQ XT32 (ab Werk) sowie Dirac Live (per optionalem Upgrade). Aufgrund hochwertiger Bauteile und einer präzisen Digital-/Analog-Wandlung auf sämtlichen 19 Kanälen (15.4) offeriert der gesamte Signalweg eine enorme Hochwertigkeit.

Der AVC-A1H wird in Japan gebaut

Anzeige



Regler zur Quellwahl

Der AVC-A1H wurde im Denon-Stammwerk in Japan mit enormer Sorgfalt und unter Verwendung exzellenter Komponenten entwickelt.

Als moderner Home-Entertainment-Hub ermöglicht es der AVC-A1H, Musik kabellos von einer Vielzahl an Diensten über HEOS® Built-in zu streamen. Anwender können Inhalte mühelos mit HEOS-fähigen Geräten wie den Denon Home Lautsprechern in anderen Räumen teilen.

Üppige Anschlussbestückung

Merkmale des AVC-A1H in der Übersicht:

Endstufen satt: Der weltweit erste 15-Kanal-AV-Verstärker liefert bis zu 210 Watt pro Kanal.

Gesamtansicht innen

Qualität und Performance auf Premium-Niveau: Der AVC-A1H ist mit dem bisher größten von Denon verwendeten Transformator sowie speziellen, größeren Kondensatoren ausgestattet. Dadurch agiert er stets impulstreu und souverän bei jedem Quellmaterial.

Aktuelle Technologien: Neben einem rechenstarken Dual-Core-DSP mit 1 GHz sind auch die derzeit gängigen HDMI-Standards im Ausstattungsumfang enthalten. Ebenfalls unterstützt der AV-Verstärker sämtliche 3D-Audioformate (Auro-3D, DTS:X, Dolby Atmos sowie IMAX Enhanced) plus 8K-Video.

DAC-Sektion

Streng selektierte Komponenten: Das Gerät verfügt über hochwertige Zweikanal-D/A-Wandler für alle 19 (15.4) Kanäle, massive vergoldete Lautsprecheranschlüsse und Füße aus Gusseisen. Die außergewöhnlich stabile Konstruktion schützt vor Vibrationen sowie anderen unerwünschten Beeinträchtigungen und reduziert Störgeräusche massiv.

Rückseite komplett

Flexible Anschlussmöglichkeiten: Anspruchsvolle Mehrkanal-Liebhaber werden die Auswahl an Anschlüssen zu schätzen wissen, darunter 15.4-Kanal-Pre-Outs mit selektivem Vorverstärker-Modus , XLR- und Cinch-Subwoofer-Anschlüsse sowie Integrationsoptionen für Gebäudeautomationssysteme.

Einrichtung und Raumkorrektur: Der sehr praktische Installations-Assistent für die erste Einrichtung gefällt mit hilfreicher Textbegleitung und guten Grafiken. Ab Werk unterstützt das Gerät die Audyssey MultEQ XT32-Technologie vollumfänglich und offeriert zusätzlich die Möglichkeit zum Upgrade auf Dirac Live (gebührenpflichtig, ab März 2023).

Enorme Qualitätsstandards: Der AVC-A1H wird Denon Stammwerk in Japan entwickelt und gefertigt, wo traditionelle Verfahren mit zukunftweisenden Technologien kombiniert werden.

HEOS Built-in-Technologie: Mit dem AVC-A1H können Songs kabellos von zahlreichen kostenlosen und kostenpflichtigen Musikdiensten gestreamt und Inhalte mit HEOS-fähigen Geräten wie den Denon Home Lautsprechern in anderen Räumen geteilt werden. Ebenso ist es möglich, Musik von Notebooks, PCs, NAS-Systemen und Home Servern wiederzugeben. Apple AirPlay 2 ist ebenfalls dabei.

Wenden wir uns noch dem Preis und der Verfügbarkeit zu. Der Denon AVC-A1H ist ab 31. Januar 2023 bei ausgewählten Denon Fachhändlern erhältlich, die UVP lautet 6.999 €.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2

Tags: AV-Verstärker