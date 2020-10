News

Die Disney+ Neuheiten im November

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Katalog-Titel



6. November

+ Feindselige Erde – Anpassen oder sterben (Staffel 1) – National Geographic

+ Onward: Keine halben Sachen

+ Runaways (Staffel 2)

+ Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1)

13. November

+ Greatest Showman

+ Mein Geist rockt! (Staffel 1)

20. November

+ Baymax – Robowabohu in Serie (Staffel 2)

+ Die wilden Kerle 1 - 5

+ Elfen helfen – Bahn frei für Santa Claus

+ Elfen helfen – Weihnachten

+ Elfen helfen: Mission „Santa“

+ Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn

+ Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1)

+ Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2)

+ Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3)

+ Sams im Glück

+ Sams in Gefahr

+ Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1)

+ Ultimate Airport Dubai (Staffel 1 - 3) – National Geographic

27. November

+ Amphibia (Staffel 1)

+ Die Eiskönigin: Olaf taut auf

+ Die Simpsons (Staffel 31)

+ Gefährliche Wildnis

+ Geheimnisse der Nazca – National Geographic

+ Ice Age: Eine coole Bescherung

+ Zum Leben erweckt 2 – Weihnachten mit Eve

Disney+ Originals

FREITAG, 6. NOVEMBER

+ NEUSTART -> Und jetzt: Die Muppets! (Staffel 1, alle Episoden)

+ Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 8: „Nick Cannon”

+ Die Helden der Nation - Episode 6: „Der Erste”

+ Die Magie von Disneys Animal Kingdom - Episode 7: „Das Dummy-Ei”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 49: „Leslie Evans: Senior R&D Imagineer”

+ The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 10”

FREITAG, 13. NOVEMBER

Anzeige

+ NEUSTART -> Erde an Ned (Start Staffel 1)

+ NEUSTART -> Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden)

+ STAFFELFINALE -> Die Magie von Disneys Animal Kingdom - Episode 8: „Grace, das Gorilla-Baby“

+ Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 9: „Ashley Tisdale”

+ Die Helden der Nation - Episode 7: „Der Countdown”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 50: „Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge”

+ The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 11”

DIENSTAG, 17. NOVEMBER

+ NEUSTART -> LEGO Star Wars Holiday Special

MITTWOCH, 18. NOVEMBER

+ NEUSTART -> Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 1: „Der völlig verrückte Einkauf” und Episode 2: „Käse-Cowboys“

FREITAG, 20. NOVEMBER

+ STAFFELFINALE -> Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 10: „Rob Gronkowsi”

+ STAFFELFINALE -> Die Helden der Nation - Episode 8: „Wenn Träume fliegen lernen”

+ STAFFELFINALE -> Ein Tag bei Disney - Episode 51: „Staffelfinale“

+ NEUSTART -> Marvels 616 (alle Episoden)

+ The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 12”

FREITAG, 27. NOVEMBER

+ NEUSTART -> Noelle

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 3: „Das Haus von morgen” und Episode 4: „Die Flohpille“

+ The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 13”

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.