XXL-TEST: Quad 33 Vorverstärker und Quad 303 Endstufe - Kraft und Kultur im kompakten Format

Die Rückkehr einer Legende auf die glorreiche HiFi-Bühne: Quad führt die Neuauflage der Modelle 33 (Vorstufe) sowie 303 (Endstufe) ein und wir hatten das Glück, die Kombination umgehend testen zu können.

Quad, die Kurzform von "Quality Unit Amplifier Domestic", kann seit der Gründung im Jahr 1936 als eine feste Größe in der HiFi-Welt bezeichnet werden. Mit Innovationen wie dem Quad II Verstärker und den ESL Elektrostaten-Lautsprechern hat Quad die Audiowelt ein gutes Stück vorangebracht. Die Neuauflagen der Quad 33 und 303 Verstärker haben es sich zur Mission gemacht, diesen Weg in der heutigen Zeit fortzuführen und mit klassischen HiFi-Pluspunkten auf Kundenfang zu gehen.

Die neuen Versionen der Vorstufe Quad 33 und der Endstufe Quad 303 kommen voraussichtlich im November 2024 in den Fachhandel, die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 1.490,00 Euro sowohl für den Quad 33 als auch für den Quad 303. Wenden wir uns den Devices nun im Detail zu.

Quad 33

Die Quad 33 Vorstufe sieht zwar "retro" aus, gibt sich aber aus technischer Sicht absolut zeitgemäß. Sie verfügt über eine digitale Mikroprozessor-Steuerung und über ein integriertes LC-Display sowie beleuchtete Bedienelemente.

Knöpfe in leuchtendem Orange

Als Lautstärkeregler verwendet Quad ein präzises, motorisiertes ALPS-Potentiometer. Für klangliches Tuning im Detail sorgt die patentierte Tilt Control, die es ermöglicht, den Klang an die Raumakustik und die Vorlieben des Nutzers anzupassen, ohne dabei den eigentlichen Charakter der Musik zu verwässern. Zusätzliche Funktionen wie Bass- und Balanceregelung sind ebenfalls vorhanden.

Ansicht von schräg hinten

Was wird an Anschlüssen offeriert? Die Quad 33 ist mit zahlreichen analogen Eingängen versehen, mehr dazu später in der Anschlusswertung. Bewusst wurde auch die Neuauflage der Vorstufe rein analog gehalten, um eine möglichst unverfälschte, pure Klangqualität anbieten zu können.

Quad 303

Quad 303 vorne

Der 2024er Quad 303 Endverstärker bleibt dem Original treu und verwendet die von Quad Gründer Peter Walker entwickelte 'symmetrical triples' Transistor-Konfiguration. Die Technologie ermöglicht eine optimierte Steuerung der Ausgangsstufe, was zur Folge hat, dass Verzerrungen auf ein Minimum reduziert werden und die Zuverlässigkeit des Verstärkers zunimmt.

Schräge Perspektive

Mit einer Leistung von 50W an 8 Ohm (70W an 4 Ohm) sowie einer maximalen Stromabgabe von 10A kann die Quad 303 größere und anspruchsvollere Lautsprecher ansteuern, einschließlich der legendären Quad Elektrostaten. Im "Bridged Mode" erreicht der Verstärker eine Ausgangsleistung von 140W an 8 Ohm oder 170W an 4 Ohm.

Standby-Schalter auf der Front

Der mit Sorgfalt entwickelte 200VA-Ringkerntransformator garantiert eine dauerhaft gegebene Stromlieferfähigkeit, während das Class-AB-Design gewährleistet, dass die Endstufe klanglich natürlich und dynamisch auftritt. Die 303 kann sowohl per Cinch als auch per XLR angesteuert werden, zudem ist ein 12V-Trigger-Eingang vorhanden. Das solide Gehäuse mit CNC-gefrästen Kühlkörpern an beiden Seiten steht für eine effiziente Wärmeableitung und für Langlebigkeit.

Verarbeitung

Vor- und Endstufe passen perfekt zusammen

Die Quad 33 Vorstufe und die 303 Endstufe kommen im perfekt aufeinander abgestimmten Design und in grau-silberner Farbgebung daher, dessen Retro-Chic besonders durch den Vorverstärker gekonnt in Szene gesetzt wird.

Drehregler über dem Display, quaderförmige Buttons darunter

Lautstärkedrehregler

Gerade die quaderförmigen Bedienelemente, die drei bündig mit dem Gehäuse ausgeführten Drehregler über dem Display und natürlich die leucht-orangen Farbakzente unterstreichen die optische Herkunft aus der goldenen HiFi-Zeit. Quad kombiniert das Ganze aber mit einem ebenfalls modern wirkenden Erscheinungsbild. Und zwar so, dass diese beiden aufeinandertreffenden Welten hervorragend harmonieren. Exzellente Passungen und natürlich der Materialeinsatz mit massivem Aluminium und gebürstetem Finish verleihen den Komponenten eine sehr wertig anmutende, schlichte Eleganz.

Vorstufe von oben

Detailverarbeitung aus Sicht von oben

Vorstufe von unten

Standfuß im Detail

Die Verarbeitung des Gehäuses ist praktisch makellos. Neben der Front sind auch die Seitenteile, die Ober-, Unter- und Rückseite aus Aluminium. Sämtliche Spaltmaße sind gleichmäßig, alle Ecken und Kanten tadellos ausgeführt. Die orangen Bedienelemente sind beleuchtet und bieten einen sehr guten Druckpunkt, die Drehregler eine sehr gute, aber keine 100% perfekte Führung. Auch das Display ist mit einer aktivierbaren Beleuchtung ausgestattet. Wer bei unserem Testsample genau hinsieht, kann erkennen, dass der linke Bereich geringfügig heller ausgeleuchtet wird als das Display rechts. Keinesfalls ein eklatanter Makel. Bei der Art des Displays handelt es sich um ein Segment-LCD-Display. Früher sehr häufig in Verwendung, sieht man diese Anzeigen heutzutage nicht mehr so oft. Die Darstellung ist für die wenigen notwendigen Informationen absolut ausreichend und auch aus etwas Entfernung noch gut ablesbar.

Drehregler über dem Display im Detail

Regler sowie Bedienelemente nochmals in einer Nahaufnahme

Die Drehregler über dem Display dienen den Klangeinstellungen für Bässe, Höhen und der Balance. Links unter dem Lautstärkedrehregler wählt man die Eingänge aus, beim Phono-Eingang kann man noch zwischen MM und MC hin- und herwechseln. Vorne mittig findet sich ein 6,35mm Kopfhöreranschluss sowie links daneben der IR-Empfänger für die Fernbedienung.

Insgesamt ist Verarbeitung und Material des Quad 33 von ausgezeichneter Qualität. Maßgeblich sind dafür die dicken Gehäusebestandteile aus Aluminium und die nahezu perfekten Passungen und hochwertigen Bedienelemente verantwortlich. Auch das stattliche Gewicht unterstreicht den hohen Anspruch der Komponente. Lediglich die Standfüße fallen etwas einfacher aus, sind aber immerhin groß dimensioniert und sorgen im unteren Bereich für Luft zum Atmen.

Fernbedienung

Die Remote kann im Übrigen nicht mit der Verarbeitungs- und besonders der Materialqualität der Elektronik mithalten. Sie besteht komplett aus Kunststoff und könnte in dieser Preisklasse auch haptisch deutlich mehr Wertigkeit offerieren. Gegen das Layout haben wir nichts einzuwenden und auch der Druckpunkt der Tasten erlaubt keine Kritik. Für die Verwendung sind zwei AAA-Batterien/Akkus notwendig.

Sehr robust tritt auf die Endstufe auf

Unterer Bereich

Standfüße

Gesamtansicht von unten

Seitliche Verarbeitung, hinterer Bereich

Seitliche Verarbeitung, vorderer Bereich

Die Quad 303 Stereo-Endstufe schließt sich hier, nicht was die Fernbedienung, sondern die Vorstufe betrifft, nahtlos an. Einen regelrechten Endstufenblock hält man hier in der Hand. Schwer, das Gehäuse ebenfalls aus massiven und starken Seitenteilen, sehr gute Übergänge und Passungen und eine tadellose Materialqualität. Sicherlich, und das gilt sowohl für Vorverstärker als auch Endstufe, sind die Optik und Formensprache nicht jedermanns Sache. Was aber die Solidität, das Material und die Verarbeitung betrifft, ist die Quad-Kombination über praktisch jeden Zweifel erhaben.

Auf der zweiten Seite folgen Anschlüsse, Klangwertung, Konkurrentvergleich und Fazit.

