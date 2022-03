XXL-SPECIAL: LG 8K-OLED Z2 zusammen mit LGs Top-Soundbar DS95QR - erste Eindrücke plus Vorstellung weiterer neue Soundbars

Wir haben den LG 8K-OLED Z2 in 77 Zoll (im eleganten "Gallery" Design) zusammen mit dem 2022er Soundbar-Spitzenmodell DS95QR (810 Watt Gesamtleistung, hochwertige Wireless-Rears mit Top-Firing-Modul und erweitertem Abstrahlwinkel im Lieferumfang) beim Queen-Movie "Bohemian Rhapsody" das erste Mal kurz checken können.

Bild

Faszinierendes Bild

Im Raum war durchaus einiges an externem Lichteinfall, welchen das 8K OLED-Panel aber klaglos wegsteckte. Das AI-basierte Upscaling, bei dem mittels Deep Learning/KI der Alpha 9 Prozessor 8K der fünften Generation das perfekt zum aktuellen Quellmaterial passende Upscaling aus einer großen Datenbank auswählt, funktioniert grandios. Kleine, hochfrequente Bilddetails kommen dadurch mit enormer Klarheit zum Ausdruck.

Zugleich wirkt das Bild nie unnatürlich überschärft ("Ringing"), sondern immer natürlich und lebhaft. Der große Betrachtungswinkel ist ebenso erwähnenswert wie die enorme Farbtreue. Das Gesicht von Rami Malek, der Freddie Mercury darstellt, kommt eindrucksvoll heraus, man erkennt jede Facette seines Mienenspiels. Als die Kamera auf die Zuschauer im Stadion schwenkt, sichert der LG-TV eine Bildschärfe, die bis in die hintersten Ebenen überzeugen kann. Hinzu kommt ein überwältigend plastischer Gesamteindruck.

Dass der edle LG-TV so gut auf 8K skalieren kann, das ist schon beeindruckend. Klar - natives 8K-Material ist noch eine Idee schärfer, aber der Z2 kommt schon nahe heran, zumal störendes Scaling-Rauschen beinahe gänzlich fehlt. Der enorme Kontrastumfang prädestiniert den Fernseher geradezu für HDR-Inhalte.

Ton

Soundbar im Einsatz

Dank 810 Watt Gesamtleistung und 9.1.5 Layout mit insgesamt fünf Top-Firing-Modulen macht sich die 2022er Top-Soundbar DS95QR exzellent. Wir waren schon mit dem letztjährigen Spitzenmodell DSP11RA enorm zufrieden, aber die DS95QR setzt in allen Belangen noch eins drauf. Wir waren wegen dem Center Upfiring Modul sehr skeptisch und befürchteten mangelnde Präzision, aber die Praxis sieht anders aus: Ein enorm räumlicher Eindruck, der den Zuschauer einhüllt, und gleichzeitig eine richtig gute Ortbarkeit und exakte Darstellung der Stimme - gerade beim Queen-Film sehr wichtig.

Die Wireless Rears arbeiten ausgezeichnet

Anzeige

Beeindruckend ist die Räumlichkeit, die das Soundbar-System bereitstellt. Die neu entwickelten Wireless Rears, in dieser Form ausschließlich bei der DS95QR zu finden, strahlen breit ab und verfügen natürlich auch über Top Firing-Module auf der Oberseite. Nicht nur, dass sie, wie auch Soundbar und Subwoofer, nochmals deutlich hochwertiger verarbeitet sind im Vergleich zu den 2021er Komponenten: Auch akustisch wird viel geboten. Das liegt zum einen darin begründet, dass die Rears nicht, wie so oft, zwergenklein sind, sondern durchaus praxistaugliche Abmessungen haben. Sie entfesseln dadurch eine intensive Surround-Bühne, die Räumlichkeit auch in der Überkopf-Ebene ist hervorragend.

Bleibt der aktive drahtlose Subwoofer, der, mit größerem Chassis ausgestattet, neu konstruiert wurde und deutlich präziser seinem Job nachgeht. Er beeindruckt auch mit einem erstaunlichen Tiefgang und liegt nicht nur dem DS95QR-System bei, sondern auch den Systemen DS90QY und DS90QY. Die Leistungsfähigkeit ist auf jeden Fall enorm, von allen Subwoofern, die nicht teuer optional erworben werden müssen, sondern direkt dem Soundbar-System beiliegen, hat uns der neue LG-Bassist bisher am meisten überzeugt.

Wenden wir uns nun den technischen Daten zu.

Hier die 8K OLED-Serie Z2 in der Übersicht:

Premium-Fernbedienung

Rahmen im Detail

Standfuß

Lieferbar in 88 und in 77 Zoll

Design: "Artistic Sculpture Design" (88 Zoll), "Gallery Design" (77 Zoll)

Display: 8K OLED-Display

Prozessor: Alpha 9 Prozessor der 5. Generation, speziell für 8K ausgelegt, mit 4K High Frame Rate, 8K AI Upscaling und vierstufiger Rauschreduzierung.

AI-Funktionen: AI Picture Pro 8K auf Deep Learning-Basis sowie AI Brightness Control, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning und AI Genre Selection

Sprachassistenten: LG ThinQ, Google Assistant, Amazon Alexa, Hands Free Voice Control, Always Ready-Funktion

Bildqualität: Filmmaker Mode, 1 Milliarde darstellbare Farben, ultraweiter Blickwinkel, True Colour Accuracy Pro

Cinema HDR: Dolby Vision IQ, HDR10, HLG

Soundsystem: Dolby Atmos-kompatibles Lautsprechersystem in 4.2 Konfiguration, 88-Zöller mit 80, 77-Zöller mit 60 Watt

webOS 22 (AI ThinQ) mit Home Dashboard, Magic Remote-Premium Fernbedienung

Kompatibel zu Apple Home Kit und Apple AirPlay 2

Gaming: Nvidia G-Sync und AMD FreeSync-kompatibel, HGiG-Support für HDR-Gaming, VRR, ALLM

4 x HDMI 2.1 mit eARC und SIMPLINK, 3 x USB, WLAN, LAN, Bluetooth 5.0

Preise: OLED88Z29LA, ab April, 29.999 Euro, OLED77Z29LA, ab März, 14.999 Euro

Hier die neuen Soundbar-Modelle in der Übersicht:

Drei der vier neuen Soundbar-Modelle - die Top-Kraft DS95QR war "im Dienst"

Subwoofer. Die DS75QY setzt auf ein etwas einfacheres Modell

Optionales Wireless Rear-Kit, z.B. für die DS90QY

LG DS95QR

Hier mal zusammen mit einem 77 Zoll 4K OLED der C2-Serie

Deutlich kompakter, edler und schicker als das 2021er Modell DSP11RA

Center Upfiring-Modul

Hochwertiger Rear-Speaker

9.1.5-Soundsystem mit 810 Watt Gesamtleistung, zwei besonders hochwertige Wireless-Rear-Lautsprecher befinden sich im Lieferumfang

Hi-Resolution Audio: Unterstützt Hochskalierung (Up-Bit, Up-Sampling) bis auf maximal 24-Bit, 96 kHz

Audio-Modi: Dolby Atmos, DTS:X, AI Sound Pro, Standard, Music (von Meridian spezifiziert), Bass Blast, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, IMAX Enhanced

Raumkalibrierung an Bord

Unterstützt Google Chromecast und Google Multi Zone

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Kompatibel zu Apple AirPlay 2, Spotify, Tidal. Fernbedienungs-App (iOS, Android), LG Sound Sync, LG SIMPLINK (HDMI, CEC), eARC sowie ARC

Anschlüsse: 3 x HDMI 2.1 (2 x Eingang, 1 x Ausgang), 1 x optisch, 1 x USB

Kabellose Verbindungen: Bluetooth 5.0, WiFi, Wireless Rear Ready

Preis: 1.799 EUR

LG DS90QY

DS90QY, ebenfalls mit Center Upfiring-Modul

Hier im Detail

5.1.3-Soundsystem mit 570 Watt Gesamtleistung

Hi-Resolution Audio: Unterstützt Hochskalierung (Up-Bit, Up-Sampling) bis auf maximal 24-Bit, 96 kHz

Audio-Modi: Dolby Atmos, DTS:X, AI Sound Pro, Standard, Music (von Meridian spezifiziert), Bass Blast, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, IMAX Enhanced

Raumkalibrierung an Bord

Unterstützt Google Chromecast und Google Multi Zone

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Kompatibel zu Apple AirPlay 2, Spotify, Tidal. Fernbedienungs-App (iOS, Android), LG Sound Sync, LG SIMPLINK (HDMI, CEC), eARC sowie ARC

Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 (1 x Eingang, 1 x Ausgang), 1 x optisch, 1 x USB

Kabellose Verbindungen: Bluetooth 5.0, WiFi, Wireless Rear Ready

Preis: 1.199 EUR

LG DS80Q

3.1.3-Soundsystem mit 480 Watt Gesamtleistung

Hi-Resolution Audio: Unterstützt Hochskalierung (Up-Bit, Up-Sampling) bis auf maximal 24-Bit, 96 kHz

Audio-Modi: Dolby Atmos, DTS:X, AI Sound Pro, Standard, Music (von Meridian spezifiziert), Bass Blast, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, IMAX Enhanced

Raumkalibrierung an Bord

Unterstützt Google Chromecast und Google Multi Zone

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Kompatibel zu Apple AirPlay 2, Spotify, Tidal. Fernbedienungs-App (iOS, Android), LG Sound Sync, LG SIMPLINK (HDMI, CEC), eARC sowie ARC

Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 (1 x Eingang, 1 x Ausgang), 1 x optisch, 1 x USB

Kabellose Verbindungen: Bluetooth 5.0, WiFi, Wireless Rear Ready

Preis: 899 EUR

LG DS75QY

Finish im Detail

Die DS75QY besitzt klassisch 2 Upfiring-Module, das dritte für den Centerkanal ist den größeren Modellen vorbehalten

3.1.2-Soundsystem mit 480 Watt Gesamtleistung

Hi-Resolution Audio: Unterstützt Hochskalierung (Up-Bit, Up-Sampling) bis auf maximal 24-Bit, 96 kHz

Audio-Modi: Dolby Atmos, DTS:X, AI Sound Pro, Standard, Music (von Meridian spezifiziert), Bass Blast, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, IMAX Enhanced

Kompatibel zu Fernbedienungs-App (iOS, Android), LG Sound Sync, LG SIMPLINK (HDMI, CEC), eARC sowie ARC

Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 (1 x Eingang, 1 x Ausgang), 1 x optisch, 1 x USB

Kabellose Verbindungen: Bluetooth 4.2

Preis: 549 EUR

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 04. März 2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: 8K OLED TV