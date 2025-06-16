TEST: LG OLED77G58/57LW OLED evo-TV - der noble Bildgigant mit der umfassenden Ausstattung

In unserem Testraum hat sich der erst kürzlich eingeführte OLED77G58LW OLED evo eingefunden - diese Serie ist baugleich mit den Modellen der OLED G57LW-Serie, nur dass es den G57 neben 83, 77, 65 und 55 Zoll auch noch in 97 Zoll gibt und dass hier die neue Magic Remote 2025 beiliegt (G58LW-Serie: Leicht überarbeitete Magic Remote im altbekannten Design). Vom Preis her würden wir derzeit schauen, einen OLED G57LW zu bekommen, denn dieser kostet in 77 Zoll aktuell (Stand 13. Juni 2025) 4.399 EUR, während der G58LW in 77 Zoll nicht reduziert ist und auf 5.499 EUR kommt. Wir stellen in diesem Test einfach beide Modellserien vor und gehen auf die unterschiedlichen Remotes ein.

Der elegante OLED-Fernseher verfügt über das Gallery-Design für eine flache, lückenlose Montage an der Wand. Der 4K OLED evo AI TV ist zudem, im Sinne bestmöglicher Bildqualität, mit dem Brightness Booster Ultimate ausgestattet. Bild, Ton und Bedienung mittels KI optimiert der Alpha 11 Prozessor der zweiten Generation. Bereits die letztes Jahr erschienene erste Generation des Alpha 11 hat uns voll abgeholt und konnte mit überragender Performance aufwarten. Wie es sich für einen LG OLED-TV gehört, sind noch zahlreiche weitefe Ausstattungsmerkmale direkt zu Beginn aufzuführen.

Im ausgeschalteten Zustand

Dazu zählen der Filmmaker Ambient Mode sowie die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos. Vorteilhaft ist auch, dass webOS 25 mit vier Jahren Upgrade-Garantie installiert ist. Dadurch ist sichergestellt, dass man immer auf die neuste Benutzeroberfläche zurüclkgreifen kann. Natürlich werden auch passionierte Gamer umgehend warm mit unserem hoch entwickelten Testkandidaten. Bis zu 4K @ 165 Hz, Nvidia G-Sync und AMD Freesync werden unterstützt.

Detaillierte Ausstattung

Der 4K OLED mit 3.840 x 2.160 Pixeln Auflösung besitzt eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (VRR 165 Hz) und bringt, OLED-typisch, einen besonders breiten Farbraum mit. Als Bildprozessor an Bord ist der äußerst leistungsstarke Alpha 11 Chip der zweiten Generation (2025). Dieser ist beispielsweise mit AI-basiertem "Super Upscaling" ausgestattet. Demnach ist es für den G5 ein Leichtes, auch geringer auflösendes Material, z.B. in FullHD, hervorragend dazustellen. Das KI-basierte Upscaling analysiert zunächst das aktuell laufende Material und greift dann auf eine äußerst umfangreiche Datenbank mit entsprechenden Mustern zum Upscaling zu.

Mittels KI wird dann das exakt zum Content passende Muster ausgewählt. Ferner an Bord ist das OLED Dynamic Tone Mapping Pro und die AI Genre-Auswahl (SDR/HDR). Auch per KI gesteuert wird die Helligkeitsanpassung (AI Brightness Control). An HDR-Standards wird nach wie vor kein HDR10+ unterstützt. Dolby Vision, HDR10 sowie HLG stehen daher in der Liste der unterstützten HDR-Formate. An Bord ist der Filmmaker Mode (insgesamt 10 Bildmodi) und auch der Support für High Frame Rate (HFR, 4K/120 Hz, über HDMI, Tuner sowie USB). OLED Motion als Frame Interpolation, AI Picture Pro als KI-gestützter Bildmodus kommt als weiteres Feature hinzu.

Der G5 mit Gallery Stand

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Gamer freuen sich über die NVIDIA G-sync- und die AMD FreeSync-Kompatibilität, zudem, wie schon beschrieben, wird die Variable Refresh Rate bis 165 Hz unterstützt. Ebenso gibt es Support für HGiG. Mittels des praktischen Game Dashboards kann man auch auf den speziellen Game Optimizer zugreifen. LG gibt darüber hinaus eine Pixelreaktionszeit von weniger als 0,1 ms an.

LG zählt die Kompatibilität zu Apple AirPlay 2 und Apple Home zu den Smart TV-Funktionen. Das Betriebssystem webOS 25 bringt den AI Chatbot mit, mit dem man sich verständigen kann, z.B. bei Fragen zum TV, verfügt über Google Cast & Google Home und kann per Hands-free Voice Control per Stimme gesteuert werden, ohne dass man die Fernbedienung in der Hand halten muss (wegen Mikrofon).

Was leistet der G5 aus akustischer Sicht? Natürlich wird Dolby Atmos unterstützt, und mittels des Alpha 11 Gen2 Chips ist sogar ein virtueller 11.1.2-Upmix verfügbar. Clear Voice Pro ermöglicht eine bessere Sprachverständlichkeit, und der G5 ist auch WiSA-kompatibel bis zur Version 2.1. Dies heißt, dass z.B. ebenfalls WiSA-kompatible Lautsprecher mit dem G5 verbunden werden können (drahtlos). Der TV ist Bluetooth Surround-ready (2-Wege-Playback) und bringt die Funktion WOW Orchestra mit. Damit ist gemeint, dass das 4.2 Soundsystem mit 60 Watt, das im TV verbaut ist, nahtlos mit einer entsprechend WOW Orchestra-kompatiblen LG Soundbar im Sinne bestmöglicher Räumlichkeit zusammenarbeiten kann.

Verarbeitung

Rückseite des LG OLED77G58LW

Detailansicht Rückseite Ecke oben

Rahmen oberer Bereich

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Rahmen unten

Ecke links vorne

Seitenansicht

Weitere Detailbilder der Vorder- und Rückseite und des Gallery Stand in der Bildergalerie auf der letzten Seite

Der 2025er LG OLED G5 ist exzellent verarbeitet. Sein dünner Metallrahmen mit sehr akkuraten Passungen begeistert aus jeder Perspektive mit einer hohen Material- und Fertigungsqualität. Wichtig zu erwähnen ist: Bei unserer G5-Modellreihe muss der Standfuß optional erworben werden, serienmäßig ist diese Version für die Befestigung an der Wand vorbereitet. Besagter optionaler Standfuß bei unserem Modell präsentiert sich in hervorragender Verfassung, er besteht aus hochwertigem Material (vorne Aluminium, hinten Kunststoff). Die Rückseite des G5 ist komplett "clean", sodass man den edlen 4K OLED evo-TV auch frei im Raum aufstellen kann. Der Fernseher besitzt ein Glare-Display, was für satte Farben und schicke Optik sorgt, aber ein teilweise kritisches Verhalten bei Reflexionen mit sich bringt.

Anschlüsse

Anschlüsse gesamt mit Kabelführung

Seitlich sind die HDMI- und USB-Slots integriert

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Anschlüsse für Tuner und einen IR-Blaster

Der LG OLED evo G5 verfügt über vier HDMI-Terminals, was dem üblichen Niveau eines umfangreich ausgestatteten Smart-TVs entspricht. Die Funktion eARC findet man auf dem HDMI-Anschluss 2, alle vier Terminals unterstütze 4K @ 120 Hz, VRR, ALLM, QMS sowie QFT. Weiter vorhanden sind 3 x USB 2.0-Anschlüsse. Das bordeigene WiFi-Modul entspricht dem Standard Wi-Fi 6/802.11ax. Auch Bluetooth ist vorhanden (Standard 5.3). Ergänzt wird das Sortiment von einem Ethernet-Slot, einem CI-Slot und den Anschlüssen für den DVB-C/DVB-S2/DVB-T2-Doppel-TV-Tuner.

Fernbedienung und daraus resultierende Menüfunktionen

Bei beiden sonst baugleichen LG G5 OLED evo-Serien sind zwei unterschiedliche Remotes dabei. Wir stellen beide nacheinander vor.

LG OLED77G58LW:

Die klassische, vom Tastenlayout an neue Features angepasste Magic Remote

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LG hat die Magic Remote für die 2025er Generation gründlich überarbeitet, allerdings liegt dem OLED77G58LW noch eine leicht angepasste Magic Remote der Generation bei, die bis zum letzten Jahr durchgängig verwendet wurde.

Nun ist es an der Zeit, sich mit dem von LG gewählten Layout auseinander zu setzen, wir beginnen oben von links nach rechts: Dort finden wir eine Standby-Taste (Rot) und darunter eine 10er Tastatur. Links der 0 ist die Guide-Taste fürs Aufrufen des EPGs, rechts von der 0 ist ein Bedienelement mit drei Punkten, je nach Kontext sind hier unterschiedliche abrufbare Optionen vorhanden (z.B. finden sich andere ergänzende Möglichkeiten, wenn die Ultra HD-Blu-ray oder Blu-ray läuft, oder wenn man im Hauptmenü ist).

Darunter dann befinden sich die Wipptasten für Lautstärke und Kanalwechsel, zwischen diesen Bedienelementen untergebracht wurde die Mute-Taste sowie die neu hinzugekommene AI-Taste. Hier kann man mit dem Chatbot sprechen und bekommt, z.B. bei einer laufenden Serie im TV, weitergehende Informationen beispielsweise zu den Schlüsselwörtern zum aktuellen Inhalt, in diesem Fall gibt es hier Tags zu den Hauptdarstellern, drückt man einen Hashtag, werden z.B. noch weitere Filme etc. mit diesen Darstellern unten angezeigt.

Unterhalb der Wipptasten befinden sich zwei weitere Funktionselemente. Einmal das Haus-Symbol, drückt man dieses, gelangt man ins Hauptmenü von webOS 25, und ein kleineres Haussymbol mit einem Kreis darum.

Startseiten-Hub

Drückt man diesen wird ein umfangreichee Startseiten-Hub aufgerufen, darin sind folgende Funktionen enthalten: Fernseher/Eingänge wie Live-TV, LG Channels, HDMI 2, anschließend die Rubrik "Mobile" mit AirPlay und Google Cast, auch Anschlussmöglichkeiten für Mobilgeräte werden hier gelistet, ebenso die Verwendung von IoT-Funktionen mit LG ThinQ, Google Home sowie weiteren IoT, bei Google Home können direkt Automatisierungen für den TV erstellt werden. Unter dem Startseiten-Hub ist man in der Lage, aufs Hauptmenü mit dem normalen, bekannten Haus-Symbol zugreifen. Darunter gliedert sich dann die Navigationseinheit mit Scrollrad in der Mitte an, dieses kann durch simples Drücken auch wie eine Entertaste zur normalen Bestätigung verwendet werden.

Schnelleinstellungs-Menü

Wie bei LGs Magic Remotes üblich, kann man auch dieses Exemplar entweder konventionell oder wie eine Air Mouse nutzen. Letztere Betriebsart erfordert etwas Übung. Unter der Navigationseinheit lokaliseren wir die Zurück-Taste und das Bedienelement mit dem Zahnrad für die Einstellungen. Drückt man dieses, erscheint zunächst ein Shortcutmenü, das oben mit fünf Symbolen (Zahnrad fürs Entern des kompletten Einstellungsmenüs, Chatbot, Barrierefreiheit, WLAN-Verbindung, und Bearbeiten). Darunter gruppieren sich: Bildmodus, Helligkeit der OLED-Pixel, Klangmodus, Audioausgabe, Schlummerfunktion, Augenschonender Modus, Bildschirm, Datenschutz sowie Multi View. Man kann die hier gezeigten Parameter auch bearbeiten/ergänzen.

Unterhalb der Zahnrad-Taste befinden sich die vier Farb-Knöpfe, die man z.B. für das Handling der HbbTV-Funktion braucht. Darunter dann sind die Direktzugriffstasten für Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels und Alexa.

Auf der Fernbedienung findet sich, zumindest nach unserer Recherche, durchs veränderte Layout (früher gab es eine entsprechende Taste) keine Eingangswahltaste, sodass man immer erst in den Startseiten-Hub gehen und dort den Eingangswechsel durchziehen muss. Arbeitswinkel und Reichweite der Remote sind tadellos. Ein Kritikpunkt bleibt: Die fehlende Beleuchtung.

LG OLED77G57LW:

2025er Magic Remote

LG hat die Magic Remote für die 2025er Generation mit einem neuen Design ausgestattet, und wir sind sehr überzeugt davon. Die Form wurde leicht kantiger, Oberfläche ist matt, die Rückseite besteht aus strukturierem Kunststoff. Die neue Remote liegt ausgezeichnet in der Hand und weist oben von links nach rechts eine Standby-Taste (Rot) und das Fragezeichen-Symbol (Menü zur Barrierefreiheit: Sehfunktionen, Hörfunktionen, Steuerfunktionen, Kürzel bearbeiten, Fernbedienung erlernen, Tipps, Schnellhilfe, Chatbot) auf.

Darunter untergebracht sind der Startseiten-Hub (Haussymbol mit Kreis: Es taucht ein umfangreiches Schnellmenü auf, mit: Fernseher/Eingänge wie Live-TV, LG Channels, HDMI 2, dann die Rubrik "Mobile" mit AirPlay und Google Cast inklusive Anschlussmöglichkeit für Mobilgeräte, ebenso die Zugriffsmöglichkeit auf IoT-Funktionen mit LG ThinQ, Google Home plus sonstigen IoT, bei Google Home können direkt Automatisierungen für den TV erstellt werden), unter dem Startseiten-Hub ist es möglich, aufs Hauptmenü mit dem normalen, bekannten Haus-Symbol zuzugreifen. Schnell kann man mit dem zentriert untergebrachten Rädchen im Navigationskreuz nach unten im Menü zu scrollen. Drückt man dieses Rädchen, agiert es als "Enter"-Taste. Weiterhin kann man die Magic Remote, wie auch bei der Vorgängergeneration, im Form einer "Air Mouse" einsetzen.

Aber wieder zurück zu den oberen Bedienelementen. Neben dem Haus-Knopf, sitzt der Button zum Aufrufen des Chatbots, etwas nach oben versetzt. Rechts daneben finden wir die Tasten für den Guide und für die Optionen. An diese Bedienelemente schließt sich das Navigationskreuz mit dem eben beschriebenen Multifunktions-Bedienelement zentral in der Mitte an. Darunter stoßen wir auf die die "Zurück" Taste und auch auf das Zahnrad fürs Gelangen ins Menü mit den Systemeinstellungen.

Wipptasten für Lautstärkeeinstellung und Kanalwechsel folgen - gehen wir jetzt weiter nach unten. Dann kommen die Direktzugriffstasten für: Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels und Alexa. Wir sind bilanzierend sehr angetan vom IR-Signalgeber, der Druckpunkt der Tasten und die Gesamtgröße des Gehäuses sind hervorragend. Auch Arbeitswinkel und Reichweite sind nicht zu beanstanden. Nur ein Kritikpunkt ist weiterhin vorhanden, und das ist die fehlende Beleuchtung.

Auf Seite 2 folgen die Ersteinrichtung und das Menü des LG OLED77G58LW

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