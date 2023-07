SPECIAL: Denons neue AV-Receiver und der neue AV-Verstärker der S-Serie - viel Leistung zu fairen Kaufpreisen

Denon hat ein Herz für Mehrkanal-Liebhaber, die einen AV-Receiver oder einen AV-Verstärker mit besonders überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis suchen. GDie Spitze der neuen Modelle stellt der 7.2-Kanal-AV-Receiver AVR-S770H dar, der, wie die anderen Geräte auch, ab September in den Handel kommt und Dolby Atmos sowie DTS:X decodiert. Preis: 779 EUR. Darunter rangiert der 5.2-Kanal-AV-Receiver AVR-S670H, der auf 679 EUR kommt und mit Decodern für Dolby True HD und DTS-HD Master Audio ausgestattet ist. Das trifft auch auf den AVC-S670H zu, der aber auf den analogen Radiotuner verzichtet. Alle drei neuen Devices verfügen über ein Heos Streaming-/Multiroom-Modul und über Audyssey MultEQ - eine einfachere Version - als Lautsprechereinmess- und Room-EQ-System. Die HDMI-Sektion der neuen AV-Receiver und des neuen AV-Verstärkers ist 8K-kompatibel, und Denons schon beinahe legendärer Assistent für die erste Einrichtung gehört ebenfalls zu den Key Features aller drei Modelle.

AVR-S770H

Wenden wir uns weiteren Details des AVR-S770H zu. Seine Endstufen arbeiten, wie auch die der anderen Geräte, klassisch analog. Der 770 liefert bis zu 75 Watt (an 8 Ohm, 20Hz bis 20kHz, 0,08 Prozent Gesamt-Klirrfaktor) und bringt natürlich neben den "Haupt-Decodern" auch die 3D-Audio-Upmixer Dolby Surround plus DTS Neural:X mit. Neben 8K (an 3 der 6 HDMI-Eingänge) werden von den HDMI-Terminals, die über HDCP 2.3 verfügen, auch die HDR-Normen HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision sowie Dynamic HDR unterstützt. HDMI eARC steht als beste Verbindungsform für die Zusammenarbeit mit dem Smart TV bereit. Für beste drahtlose Verbindungen sorgen das eingebaute WiFi-Modul sowie die Bluetooth-Einheit.

Heos-App (Screenshot aus dem Test des Denon AVC-X3800H)

Heos haben wir bereits kurz erwähnt, hier erhält der Anwender per App einfachen Zugriff auf viele relevante Musikstreaming-Dienste, wie Tidal oder Amazon Music. Spotify Connect für die direkte Zusammenarbeit mit der Spotify-App fehlt auch nicht. Zudem ist es mittels der Heos-App komfortabel möglich, Musik vom Smartphone oder Tablet wiederzugeben, auf dem die App installiert ist. Genauso einfach ist es, dem jeweiligen Denon AV-Receiver oder -Verstärker eine eigene Hörzone in einem Heos Multiroom-Verbund zuzuweisen.

Mit Fernbedienung und Mikrofon

HiRes-Audio-Support ist selbstverständlich gegeben, und zwar zu ALAC, FLAC sowie WAV bis 192 kHz/24-Bit, und zu DSD (2,8/5,6Mhz). Nach wie vor fehlt DSD 11,2, und auch MQA wird vom Heos-System nicht unterstützt. Apple Siri und Google Assistant können in Verbindung mit einem kompatiblen Smart-Speaker für Sprachbefehle verwendet werden.

Dank Apple AirPlay 2 kann man die Denon Modelle auch ins Apple-eigene Multiroom-System einbinden, und ebenfalls Titel von Apple Music streamen.

Aufgeräumtes Innenleben

Anschlussangebot

An Anschlüssen finden sich z.B. sechs HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang sowie eine Ethernet-Buchse. Hinzu kommen zwei optische Digitaleingänge und vier Cincheingänge: Phono, Tuner, CBL/SAT und Mediaplayer. Auch vorhanden: 2 Subwoofer Pro-Out.

