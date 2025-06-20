SPECIAL: beyerdynamic DT 1770 PRO MKII und DT 1990 PRO MKII - zwei Studiokopfhörer in kompromissloser Referenzqualität

Der Heilbronner Kopfhörerhersteller beyerdynamic überzeugt mit einer neuen Generation von Premium-Studiokopfhörern, die sich als aktuelle Flaggschiffmodelle im exklusiven Portfolio etablieren und über den neuentwickelten TESLA.45-Treiber verfügen. Dieser wurde am Firmenstammsitz entwickelt und wird dort auch mit hoher Präzision von Hand gefertigt.

DT 1770 PRO MKII

DT 1990 PRO MKII

Im Einzelnen handelt es sich um ein geschlossenes Modell, den DT 1770 PRO MKII, und einen offenen Kopfhörer, den DT 1990 PRO MKII.

Die DNA, auf die beide neuen Modelle zurückgreifen können, ist erstklassig, denn schon die erste Generation der beiden äußerst klangstarken Kopfhörer vereinte extrem komfortablen Sitz mit überragender Verarbeitung Made in Germany sowie mit exzellentem Klang. Die zweite Generation präsentiert sich nun als umfangreich optimiert, um in den jeweiligen Klassen neue Maßstäbe zu setzen.

DT 1770 PRO MKII mit geschlossener Bauweise

Beide Kopfhörer erfüllen unterschiedliche Präferenzen.

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Der DT 1770 PRO MKII ist aufgrund der geschlossenen Bauweise perfekt fürs Recording, Monitoring und Editing geeignet. Das natürlich-frische Klangprofil ergänzt sich im unteren Teil des Frequenzbereichs um einen kräftigen Bass mit herausragendem Tiefgang. Der wichtige Präsenztonbereich - hier ist das menschliche Gehör am sensibelsten - wird facettenreich sowie strukturiert wiedergegeben, während Höhen homogen, klar und exakt präsentiert werden. Der DT 1770 PRO MKII ist dafür wesentlich verantwortlich, dass sich der Künstler in der Gesangskabine oder beim Aufnehmen von Instrumenten rundherum wohl fühlt. Der DT 1770 PRO MKII sorgt mit seinem Klangprofil, das richtig Spaß macht, zugleich aber den so wichtigen Faktor Präzision großschreibt, für vollumfängliches Wohlbefinden, was zu hervorragenden Ergebnissen bei der Aufnahme führt.

DT 1990 PRO MKII in offener Bauweise

Der DT 1990 PRO MKII weist wegen seiner offenen Bauweise ein natürliches, räumlich dichtes Klangbild auf und ist prädestiniert für professionelles Mixing, Mastering und Editing. Dass beyerdynamic konzeptionell weitergedacht hat, belegt der besonders sauber gestufte Bassbereich mit weitreichendem Tiefgang. Etwas anders zeigt sich die Gesamtauslegung des DT 1990 PRO MKII im Vergleich zum Vorgänger hinsichtlich der Hochtonwiedergabe. Die Höhen bei etwa 8 kHz wurden beim neuen Modell leicht abgesenkt, um zu vermeiden, dass der Klang fordernd und forsch wird. Zugleich jedoch war es möglich, die besonders detailreiche Darstellung hoher Frequenzen ab 10 kHz, die den Vorgänger auszeichnete, komplett beizubehalten. Die genaue Reproduktion dieser hohen Frequenzen ist dafür verantwortlich, dass falsche Entscheidungen im Mix vermieden werden können. Zudem sorgt die sorgfältig ausgewählte Klangsignatur dafür, dass auch bei ausgedehnten Studiosessions die Ohren nicht ermüden. Aufgrund der räumlichen Darstellung ist eine erstklassige Lokalisierung von Instrumenten und Stimmen möglich. Versehen mit einer Impedanz von 30 Ohm, offerieren beide Studiokopfhörer stimmig ausbalancierten Studioklang an unterschiedlichen Endgeräten. ​

Wenden wir uns nun einem besonders wichtigen Bauteil der beiden neuen Kopfhörer zu: den TESLA.45 Treibern.

Explosionszeichnung DT 1770 PRO MK2

Explosionszeichnung Treiber DT 1990 PRO MK2

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Verantwortlich für den Quantensprung bei der Klangqualität ist der in Heilbronn neuentwickelte sowie produzierte TESLA.45-Treiber. Dank des weiter optimierten Neodym-Magneten wird eine antreibende Flussdichte von über einem Tesla im Luftspalt des Magnetsystems erreicht - was für eine enorme Leistungsstärke der 45 mm messenden Treiber spricht. Mit Hilfe der strukturoptimierten Membran war es möglich, das Impulsverhalten zu verbessern und Verzerrungen weiter zu reduzieren.

Beide Studio-Headphones, hier der DT 1770 PRO MKII, erzeugen ein facettenreiches, authentisches Klangbild

Die Resultate in der Praxis sind eindeutig: Ein besonders klares Klangbild, das auch bei h ohem Pegel frei von Störungen und Artefakten ist. Die aus dem Hochleistungs-Polymermaterial PEEK gefertigte Membran ermöglicht zudem eine präzise Tieftonwiedergabe. Das nochmals raffiniertere Hochtonprofil für eine besonders hohe Auflösung konnten die beyerdynamic Ingenieure durch eine gewichtsreduzierte Schwingspule aus aluminiumummanteltem Kupferdraht realisieren. Um eine gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau sicherzustellen, werden die Treiber im Verlauf der unterschiedlichen Produktionsschritte gleich mehrfach vermessen.

Beide neuen Kopfhörer sind dazu gedacht, sie auch bei langen Hörsessions komfortabel verwenden zu können, daher lag die Eignung auch fürs Tragen über mehrere Stunden im Fokus bei der Entwicklung.

Ein maximal hoher Tragekomfort steht bei beiden beyerdynamic-Modellen im Fokus

Kern der mechanischen Konstruktion ist die seit Jahrzehnten bewährte, immer wieder verfeinerte und strapazierfähige Federstahl-Bügelkonstruktion. Hitzestau wird dank der atmungsaktiven Velours-Ohrpolster vermieden. Das Kopfband wird aus einer Kombination aus weichem Memory-Schaumstoff und strapazierfähigem Kunstleder. hergestellt. Aufgrund der neuen Fontanellenaussparung werden potenziell schmerzempfindliche Stellen am Kopf komplett gemieden. Selbstverständlich können Kopfband und Ohrpolster bei Bedarf ausgetauscht werden, was für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit sorgt - man kann die qualitativ hochwertigen Kopfhörer daher deutlich länger nutzen als zahlreiche andere Modelle der Konkurrenz. Im Sinne hoher Wertigkeit und Langlebigkeit werden die zwei Premium-Kopfhörer von Hand am Firmenstandort in Heilbronn gefertigt.

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Zum elitären Anspruch der beiden Studio-Kopfhörer passt auch der enorm umfangreiche Lieferumfang.

Großer Pluspunkt der beyerdynamic Premium-Kopfhörer ist auch der enorme Lieferumfang, hier der DT 1990 PRO MKII

Professioneller Kabelanschluss bei beiden Studiokopfhörern, im Bild der DT 1770 PRO MKII

Um auf die Anforderungen moderner Musikproduktionen bestens vorbereitet zu sein, machen sich beide Studiokopfhörer mit zwei unterschiedlichen Sets an Ohrpolstern auf den Weg zum Kunden. Die Velours-Ohrpolster des DT 1770 PRO MKII offerieren einen besonders guten Tragekomfort, während die Kunstleder-Ohrpolster durch ihre enorme Schalldämmung punkten können. Die beim DT 1990 PRO MKII im Auslieferungszustand aufgesetzten „Producing-Velours“ ermöglichen aufgrund der leichten Bassanhebung ein volles, rundes Klangbild. Die „Mixing & Mastering-Velours“ haben hingegen zum Ziel, analytischen Referenzklang zu garantieren. Beide Kopfhörer bringen ein 3 Meter langes, gestrecktes Kabel und ein 5 Meter langes Spiralkabel mit, die jeweils mit einem verriegelbaren 3-poligen Mini-XLR-Stecker an den Enden bestückt wurden. Optimal untergebracht bei Nichtgebrauch und Transport werden der DT 1770 PRO MKII sowie DT 1990 PRO MKII in einem Hardcase, welches ebenfalls den Anspruch durchgängiger Hochwertigkeit erfüllt.

Fehlen uns noch die Verfügbarkeit und der Preis sowie unser Fazit.

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DT 1990 PRO MK2 aus seitlicher Perspektive

DT 1770 PRO MKII aus seitlicher Perspektive

Die Studiokopfhörer DT 1770 PRO MKII und DT 1990 PRO MKII sind aktuell zum Preis von 539 Euro im Online‑Shop unter www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel verfügbar. Ersatzteile und Ohrpolster können ebenfalls nachbestellt werden. Unserer Meinung nach beweist beyerdynamic mit den beiden Studio-Headphones eindrucksvoll, warum die Marke Legendenstatus besitzt: Überragende Verarbeitung, Fertigung made in Germany, High-Tech-Treiber von höchster Leistungsfähigkeit, eine enorme Langzeitstabilität und ein herausragender Tragekomfort gehen einher mit einem intensiven, vielschichtigen und natürlichen Klang - dank mit größter Sorgfalt abgestimmten akustischen Profil.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: beyerdynamic

Datum: 20. Juni 2025