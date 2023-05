High End 2023: Der Auftritt von Yamaha inklusive ersten Höreindrücken vom R-A1000 Netzwerkreceiver

Auf der High End 2023 stehen die brandneuen Yamaha Netzwerkreceiver R-N1000A und R-N800A, die wir bereits in einem Special vorgestellt haben.

Die neuen Modelle sind in der aktuellen Yamaha Optik gehalten, die geschickt Retro-Style als zentrale gestalterische Elemente nutzt.

Beide Modelle unterscheiden sich nicht großartig, der R-N1000A hat aber das deutlich aufwändigere Chassis.

Beide Netzwerkreceiver verfügen über MusicCast und YPAO-Einmessung. Nur der R-N1000A hat einen HDMI-Slot.

Der R-N1000A ist dort auch in Aktion zu sehen, und zwar in Verbindung mit den ebenfalls neuen Yamaha Kompakt-/Regallautsprechern NS-800A. Diese Kombination wurde uns komplett mittels YPAO eingemessen vorgeführt.

An der Vorführung waren drei Dinge höchst beeindruckend:

Wie kompetent die kompakten NS-800A im Bassbereich auftreten. Mit Nachdruck, klarer Kontur und Volumen. Selbst bei deutlich erhöhtem Pegel Wie wohltuend sich die YPAO-Einmessung auswirkt. Der Bass wirkt druckvoller, exakter auf den Punkt, es kommt zu keinem störenden akustischen "Aufschaukeln" von Klangelementen, was sonst zu Dröhngeräuscheun und einem verwaschenen Klangbild führt. Stimmen lösen sich besser von den Chassis, der Hintergrund ist klarer und präziser definiert. Kurzum: Präzision, Impulstreue, reale Dynamik - alles ist hörbar besser. Wie athletisch der R-N1000A antritt. Sehr temperamentvoll, doch zugleich kontrolliert, schnell und geschmeidig. Das gefällt uns enorm, vor allem in dieser Preisklasse um 1.500 EUR eine Top-Leistung, wie vollkommen der R-N1000A aufspielt. Wir haben aktuell den R-N2000 im Test, aber sobald erhältlich, wird der R-N1000A folgen.

Wir haben den R-N1000 in Kombination mit den NS-800A Lautsprechern mit einigen Titeln gehört. Bei "Wicked Game" in der Adaption von Daisy Gray beeindruckt uns die japanische Kombonation mit einer feinen Stimmwiedergabe inklusive lebendigem Timbre, und mit einem sorgfältig gestaffelten virtuellem Bühnenaufbau. Dass diese Kombination mit vokalen Elementen keinerklei Berührungängste hat, belegt sie auch bei "Desperado" in der Cover-Version von Diana Krall - fein werden hier Stimmen übertragen, die Instrumente gruppieren sich stets stimmig. Dank YPAO ist die gesamte Präsentation exakt auf den akustischen Punkt gebracht. Was die Yamaha-Komponenten können, hören wir sehr eindrucksvoll auch bei der instrumentalen Version von "Nothing Else Matters" aus dem Film-Soundtrack von "Jungle Cruise". Weitläufig kommt das klangliche Panorama heraus, fein werden Nuancen betiont, kraftvoll ist die gesamte Akustik mit choralen Anteilen.

