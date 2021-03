News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Zack Snyder's Justice League" bei HBO Max geleakt

Warner hat versehentlich selbst "Zack Snyder's Justice League" bei seinem Streaming-Dienst HBO Max geleakt. So bekamen einige Nutzer am Montag beim Aufruf von "Tom & Jerry" statt einer Cartoon-Episode den "Snyder Cut" zu sehen. Nachdem der Fehler bei Warner aufgefallen ist, soll der Film trotzdem noch für rund eine Stunde abrufbar gewesen sein bis die Wiedergabe unterbrochen wurde.

Offiziell soll die alternative "Justice League"-Fassung von Zack Snyder mit rund vier Stunden Laufzeit am 18.03.2021 bei HBO Max starten. In Deutschland wird der Film parallel zum US-Start ab dem 18.03. bei Sky Cinema und Sky Ticket zu sehen sein. Außerdem stellt Warner eine "physische" Heimkino-Veröffentlichung für den 27.05. in Aussicht.