Fußball-EM 2024 auch bei ARD, ZDF & RTL (Update)

ARD und ZDF werden doch die Spiele der Fußball-WM 2024 zeigen können. Zwar hatte die Uefa die TV-Rechte für die Live-Übertragung aller 51 Spiele der Fußball-EM 2024 an die Deutsche Telekom verkauft, die diese über ihr IPTV-Angebot Magenta TV zeigen wird.

Die Öffentlich-Rechtlichen Sender haben sich über die gemeinsame Sportrechte-Agentur inzwischen aber mit der Telekom auf eine Sub-Lizenzierung geeinigt, die es ARD und ZDF ermöglicht, einen Großteil der EM-Spiele 2024 live zu übertragen während die Telekom Rechte für die Fußball-EM 2021 sowie der WM 2022 erhält.

Laut einer Mitteilung von ARD und ZDF beinhaltet die Vereinbarung mit der Telekom folgende TV-Rechte:

ARD und ZDF sublizenzieren über SportA die audiovisuellen Verwertungsrechte an sämtlichen 51 Spielen der auf 2021 verlegten UEFA EURO 2020 an die Telekom für ihr entgeltliches Angebot, wovon insgesamt zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung der Telekom exklusiv für eine Live-Übertragung zur Verfügung stehen. Zudem erwirbt die Telekom für ihr entgeltliches Angebot über SportA umfassende Verwertungsrechte an den 64 Spielen der FIFA WM 2022, wovon 16 Spiele live auf exklusiver Basis gezeigt werden können. Alle übrigen 41 Spiele der UEFA EURO 2020 sowie die 48 Spiele der FIFA WM 2022 inklusive aller Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, der Eröffnungsspiele, der Halbfinals und der Finals werden live von ARD und ZDF übertragen werden.

ARD und ZDF haben sich darüber hinaus ihrerseits von der Telekom umfassende mediale Verwertungsrechte an der in Deutschland stattfindenden UEFA EURO 2024 gesichert. Die Vereinbarung ermöglicht ARD und ZDF die Live-Übertragung von insgesamt 34 Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2024, darunter alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale. Außerdem ist eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 51 Spielen der Heim-EM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ARD und ZDF sowie die umfassende Audioberichterstattung von allen Spielen der UEFA EURO 2024 Gegenstand der Vereinbarung.

Update: Auch RTL wird laut eigenen Angaben mehrere EM-Spiele 2024 live zeigen. Die Vereinbarung mit der Telekom umfasst die Übertragung von 14 Spielen der Gruppenphase, zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale exklusiv im Free-TV bei RTL und im Livestream bei TVNOW.