News

Neuer "Herr der Ringe"-Film "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" in Planung

New Line und Warner planen einen weiteren Film aus der Vorzeit der "Herr der Ringe"-Trilogie. Unter dem Titel "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" soll ein animierter Film über den König von Rohan "(Helm Hammerhand) produziert werden, der zeitlich rund 250 Jahre vor der "Herr der Ringe"-Trilogie angesiedelt ist.

Peter Jackson soll an dem Film nicht beteiligt sein. Regie führt Kenji Kamiyama, der zuletzt für die Anime-Serie "Blade Runner: Black Lotus" tätig war. Der Kino-Starttermin von "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ist bislang noch offen.