News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Mick Fleetwood & Friends: Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac" erscheint mit Dolby Atmos-Mix

BMG veröffentlicht Ende April "Mick Fleetwood & Friends: Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac".

Das starbesetzte Konzert zu Ehren des Fleetwood Mac-Gründers vom 25. Februar 2020 im Londoner Palladium erscheint in einer Mediabook-Edition mit Doppel-CD und Blu-ray Disc. Diese enthält das Konzert auch als Dolby Atmos und 5.1 Surround-Mix. Zusätzlich wird auch ein 44-seitiges "Deluxe Bookpack" veröffentlicht, welches neben der Blu-ray/CD-Kombi zusätzlich 4 LPs enthält.

"Mick Fleetwood & Friends: Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac" ist ab dem 30.04.2021 im Handel erhältlich und wird auch als einfache Doppel-CD und 4 LP-Set erhältlich sein.