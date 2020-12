News

LG zeigt ersten OLED-Fernseher für 2021

LG hat den ersten neuen OLED-Fernseher für das Modelljahr 2021 vorgestellt. Bis auf ein Bild verrät LG aber noch so gut wie nichts über die neuen TVs in einer Mitteilung über die "CES - Best of Innovation Awards", die LG u.a. für seine OLED-Fernseher in der Kategorie Gaming erhalten hat.

Neben den LG OLED-Fernsehern sollen auch neue NanoCell TVs auf der CES 2021 vorgestellt werden, die als virtuelle Veranstaltung vom 11. bis 14. Januar 2021 stattfinden wird.

Mit der Markteinführung der neuen Fernseher in Deutschland ist dann erfahrungsgemäß wieder im Verlauf des Frühjahrs zu rechnen.

