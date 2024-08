News

High End 2024: Live-Bilder vom Nubert-Stand mit vier verschiedenen Bereichen plus viele technische Informationen

Wir hatten bereits über Nuberts neues Stand-Konzept "Amplify Your Sound" für die High End 2024 berichtet, nun folgen Live-Aufnahmen direkt aus Halle 4, Stand T09/T12/U07. Nubert möchte besonders die große Bandbreite des Sortiments verdeutlichen, was unserer Meinung nach hervorragend gelungen ist. Die vier Segmente des Standes treten wirklich komplett unterschiedlich in Erscheinung, was sie eint, ist die äußerst professionelle, zugleich gefällige Gestaltung bis ins Detail. Insgesamt würde man spontan auf deutlich mehr als die 64 Quadratmeter tippen, die der Stand insgesamt aufbietet.

"Discover the Limits" - nuZeo-Segment

Nubert nuZeo 15 und Nubert nuZeo 11

Ein Segment des Nubert-Standes ist natürlich für die nuZeo Serie reserviert. Die vergangenes Jahr neu präsentierte Aktivlautsprecherserie umfasst die Modelle nuZeo 4, nuZeo 6/6c, nuZeo 11 und nuZeo 15. Universallautsprecher, Regallautsprecher, schlanker Standlautsprecher oder absoluter Luxus-Standlautsprecher im Gardemaß - das Sortiment ist flexibel, und dank der Kompatibilität zum hauseigenen X-Connect Surround Standard kann man auch in Verbindung mit dem nuXinema preAV ein Mehrkanal-Setup in drahtloser Form aufbauen - nur für die Stromversorgung sind noch Kabel nötig, und für die HDMI-Verbindung des nuXinema preAV zum Smart-TV.

Nubert nuZeo 6c

Alle nuZeo Wireless-Aktivlautsprecher verfügen, Nubert-typisch, über enorme Leistung der eingebauten, mehrzügig aufgebauten Verstärker. Das Ganze gipfelt in 1.200 Wat Impulsleistung bei der nuZeo 15 (pro Box). Alle nuZeo-Lautsprecher besitzen einen neu entwickelten Hochtöner mit Tetoteron-Kunstseide-Membran und Hochleistung- Tief-/Mitteltöner mit Carbonfasermembranen. Eine extrem präzise DSP-Steuerung sorgt allzeit für die volle Kontrolle, und man kann mittels der X-Remote-App die nuZeo-Lautsprecher bedienen. Natürlich kann man auch ein nuZeo Stereo-Setup wirkungsvoll erweitern, nämlich um die nuConnect X Hightech-Vorstufe für 4.490 EUR.

nuControl X (Bild von der High End 2023)

Sie überzeugt nicht nur mit einem schönen, modernen Design, sondern auch mit einer Vielzahl an exzellenten Einstellmöglichkeiten, die selbst semiprofessionelle Anwender vollauf glücklich macht wird. Vollendet wird das Konzept einer allumfassend arbeitenden Stereovorstufe durch umfangreiche Streaming-Optionen und ein breit angelegtes Anschlussangebot. Nuberts geniale X-Room Calibration ist in der nuConnect X in einer erweiterten Form integriert.

nuBoxx B-70 im Einsatz

nuBoxx-Sbdeckungen in zahlreichen schönen Farben

Jetzt zum nächsten Segment. In einem vollausgestatteten Wohnzimmer präsentiert sich die nuBoxx-Serie als klanglich absolut überzeugender und zugleich preislich sehr fairer Einstieg in die Welt einer hervorragenden Akustik. Mittels den nuBoxx-Lautsprechern kann man ein Stereo- oder auch ein Mehrkanal-Setup aufbauen.

nuBoxx B-30 und nuBoxx B-40

Der "nuBoxx-Bereich"

Wir konnten uns bereits in zwei Tests von den enormen Qualitäten der nuBox-Schallwandler überzeugen:

nuConnect amp XL

Und auch der passende Zuspieler steht in Form des überaus kraftvollen nuConnect ampXL bereit, der mit satten 340 Watt pro Kanal weit über das hinauschießt, was sonst in seiner Preisklasse üblich ist. Streaming-Optionen sowie zahlreiche analoge plus digitale Anschlüsse gehören auch dazu, ebenso die App-Steuerung und die Nubert X-Room Calibration.

