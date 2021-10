News

beyerdynamic präsentiert neue PRO X Serie für Creator

beyerdynamic DT 700 PRO X und DT 900 PRO X

beyerdynamic hat heute im Rahmen eines virtuellen Launch-Events neue Modelle für Creator präsentiert. Mit DT 700 PRO X und DT 900 PRO X gibt es zwei neue und flexible Studiokopfhörer, die hohe Performance in jeder Situation bieten.

Ob im Studio oder unterwegs, maximale akustische Performance an allen Wiedergabegeräten zeichnen die neuen Headphones aus. Beide Modelle sind ohrumschließend und entfalten im professionellen Abhören, Mixing und Mastering (DT 700 PRO X) sowie beim Recording und Monitoring (DT 900 PRO X) ihr volles Potential. Speziell für diesen Einsatz wurde der STELLAR.45 Schallwandler neu in Heilbronn von beyerdynamic entwickelt und wird auch im dortigen Werk gebaut. In Kombination mit einem hochwertigen Antrieb spielt er besonders laut, druckvoll und gleichzeitig sehr neutral auf. Den Komponenten liegen 1,8 m und 3 m lange Mini-XLR-Kabel bei, die im Bedarfsfall schnell gewechselt werden können. Bei langen Studio-Einsätzen sorgen graue Velours Ohrpolster und weicher Memory-Schaumstoff im Kopfband für hohen Tragekomfort. Insgesamt weisen die Kopfhörer nahezu identische Spezifikationen auf, der Unterschied liegt in der Konstruktion: der DT 700 PRO X arbeitet geschlossen, der DT 900 PRO X ist ein offener Kopfhörer.

Zusätzlich zu den neuen Kopfhörern stellt beyerdynamic die neuen Mikrofone M 70 PRO X und M 90 PRO X für Broadcasting und Home-/Projekt-/Studio-Recording vor. Ein funktionales, schwarzes Design, ein hochwertiges Alu-Gehäuse und erstklassige und austauschbare Teile (Kapsel, Platine, Stecker) zählen hier zu den wichtigsten Merkmalen.

Der DT 700 PRO X und der DT 900 PRO X sind ab sofort zur UVP von 249 Euro und die beiden Mikrofone M 70 PRO X und M 90 PRO X ab einer UVP von 249 Euro und 299 Euro im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de und im Fachhandel erhältlich.

Den DT 700 PRO X konnten wir bereits in der Redaktion begutachten. Den Testbericht finden Sie hier!

