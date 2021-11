SPECIAL: Singles' Day bei beyerdynamic - Am 11.11. gibt es 11% Rabatt auf (fast) Alles!

11% Rabatt am 11.11. - nur heute reduziert beyerdynamic die Preise auf (nahezu) das gesamte Produkt-Sortiment. Vom Gaming-Headset über Consumer Kopfhörer bis hin zu Studio-Referenzkopfhörern, Mikrofonen und Outletprodukten. Dazu gibt es kostenlosen Versand für alle Bestellungen ab 15 Euro. Und nicht wundern: Der Rabatt wird erst nach der Eingabe des Rabatt-Codes im Warenkorb abgezogen. Schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahlen sind begrenzt!

Exklusiver Rabatt-Code: SINGLE11

Mit SINGLE11, als Rabatt-Code im Warenkorb hinzugefügt, erhält man also 11% Rabatt auf alle aktuellen Preise, auch auf bereits reduzierte Produkte. Ausgenommen ist lediglich die neue und erst kürzlich erschienene PRO X Serie. Wir haben uns einige Highlights mit besonders attraktiven Preispunkten herausgesucht und zeigen diese hier in der Übersicht. Außerdem lohnt sich aber stets ein Blick auf die beyerdynamic Aktionsseite, denn wie erwähnt ist nahezu das gesamte Portfolio rabattiert. Auch ins Outlet lohnt sich zweifellos der Blick, denn die B-Ware Produkte sind im Angebot enthalten.

MMX 300

beyerdynamic MMX 300

Hochwertiges Mikrofon für tadellose Sprachübertragung in Discord, TeamSpeak, etc.

Exzellenter Tragekomfort - wichtig für lange Gaming-Sessions

Was ist naheliegender, als die Kompetenzen und jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich Kopfhörer-Bau und Mikrofon-Konstruktion von beyerdynamic zu kombinieren? Das Ergebnis ist mit dem MMX 300 ein überragender Gaming-Kopfhörer, der mit höher Präzision und Ortungsgenauigkeit Bewegungen der Gegner blitzschnell an den Kopfhörer-Träger übermittelt, mit dem man aber dank der glasklaren, rauscharmen Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons die Informationen jederzeit zuverlässig über ein VoiceChat-Programm an Mitspieler weitergeben kann. Zweifellos kann man mit dem MMX 300 auch hervorragend Musik hören. Eine eindeutige Bühnenstafflung mit präziser Instrumentaltrennung, hohe Detaillierung und ein kraftvolles Fundament zeichnen den pegelfesten Kopfhörer aus. Zudem wird die Akustik nie anstrengend, was neben dem hohen Tragekomfort komfortable, ausgedehnte Gaming-Sessions ermöglicht. Praktisch ist hier auch die integrierte Kabelfernbedienung, mit der man u.a. die Lautstärke regeln oder Anrufe annehmen bzw. ablehnen kann. Der MMX 300 ist am Singles Day für 209,15 Euro erhältlich.

Hier geht es zum MMX 300 bei beyerdynamic!

Amiron wireless (B-Ware)

beyerdynamic Amiron wireless

Keine Kompromisse, sondern Luxus "Made in Germany" gibt es mit dem Amiron wireless. Der Over-Ear-Kopfhörer ist sehr bequem, bietet exzellente Verarbeitungs- und Materialqualität, eine intuitive Touchpad-Bedienung und eine bärenstarke Akustik. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre.

Für maximale Qualität setzt beyerdynamic bei der drahtlosen Signalübertragung via Bluetooth auf aptX HD und aptX Low Latency, auch AAC wird unterstützt. Zudem kann man den Amiron wireless auch kabelgebunden betreiben. Aber auch ohne Kabel ist er ein treuer Begleiter: 30 Stunden Akkulaufzeit erreicht das High-End-Headphone, das auch mit einem ausgezeichneten Freisprechmikrofon ausgestattet ist. Der Amiron wireless (B-Ware) ist am Singles Day für 417,41 Euro erhältlich.

Hier geht es zum Amiron wireless (B-Ware) von beyerdynamic!

TEAM TYGR

beyerdynamic TEAM TYGR

FOX USB-Mikrofon mit praktischen Bedienelementen an der Vorderseite

Das TEAM TYGR ist eine exzellente Lösung, wenn man beim Gaming und Streaming lieber auf ein Standalone-Mikrofon setzt. Das von uns getestete USB-Mikrofon FOX ist mit seiner Großmembran-Kondensatorkapsel für reine Sprachaufnahme deutlich überqualifiziert, begeistert aber jeden Streamer mit praktischen Zusatzfunktionen wie der individuellen Lautstärkeregelung. Der TYGR 300 R ist ein akustisch starker Kopfhörer, der ebenfalls mit hoher Präzision, toller Räumlichkeit und exakter Objektlokalisation überzeugt. Die samtweichen, ohrumschließenden Velours-Ohrpolster werden auch nach langem Tragen nicht unangenehm. Das TEAM TYGR gibt es am Singles Day für nur 240,30 Euro.

Hier geht es zum TEAM TYGR bei beyerdynamic!

Lagoon ANC (Traveller & Explorer)

beyerdynamic LAGOON ANC

Touch-Bedienelemente

Bequeme, robuste Ohrpolster

Der LAGOON ANC zählt zu den über einen langen Zeitraum erprobten Kopfhörern der areadvd-Redaktion und ist über alle Zweifel erhaben. Der Bluetooth-Kopfhörer mit exzellentem aktivem Noise-Cancelling unterstützt auch die MOSAYC-Klangpersonalisierung per MIY App, bietet hohen Tragekomfort, praktische Usability-Features mit dem Light Guide und eine überragende akustische Performance. Auch die Touch-Bedienelemente sind praktisch und funktionieren zuverlässig. Beeindruckend ist die Akkulaufzeit: bis zu 24 Stunden hält der Kopfhörer mit ANC durch, ohne sogar bis zu 45 Stunden Dauereinsatz - Hier fehlt es an nichts! Zweifellos ein Grund, weshalb der Kopfhörer immer noch sehr wertstabil ist. Am Singles Day kann man ihn statt für 199 für nur 177,11 Euro ergattern.

Hier geht es zum Lagoon ANC bei beyerdynamic!

PHONUM

Wireless Speakerphone beyerdynamic PHONUM

Ein praktischer Begleiter im Home Office, aber auch für kleinere Konferenzräume exzellent geeignet

Das Wireless Speakerphone von beyerdynamic könnte man auch als tragbaren Meeting-Raum für Telefon-Konferenzen bezeichnen. Das flexible System ist überaus kompakt, völlig problemlos zu transportieren und mit einem leistungsfähigen Akku bestückt. Hinzu kommen die exzellenten und vielseitigen Eigenschaften der Stimmerfassung der Komponente. Ausgestattet mit der GECKO 360°-Technologie lässt sich die Aufnahmerichtung der integrierten Mikrofone zielsicher fokussieren. Das PHONUM kann den gesamten Raum aufmerksam verfolgen, wahlweise aber auch nur Sprache aus einer bestimmten Richtung erfassen. Zudem ist es möglich, dem Sprecher dynamisch zu folgen. Wir hatten das Gerät im Test und können die beworbenen Fähigkeiten uneingeschränkt bestätigen. Mit dem LED-beleuchteten Touchpanel ist die Bedienung sehr einfach und auch die Haptik des PHONUM mit solidem Metallfuß überzeugt. Dank dem nach unten rundum abstrahlenden Lautsprecher können dem Gespräch auch mehrere Zuhörer mühelos folgen und selbst für den Musikgenuss zwischendurch kann man das PHONUM nutzen. Am Singles Day ist das Wireless Speakerphone für 150,41 Euro erhältlich.

Hier geht es zum PHONUM bei beyerdynamic!

DT 990 PRO (B-Ware)

beyerdynamic DT 990 PRO

Front-Ansicht

Ein ganz besonders interessantes Angebot ist der DT 990 PRO im Outlet. Als B-Ware kann man den enorm leistungsfähigen und sehr transparent aufspielenden Over-Ear-Kopfhörer für unter 100, um genau zu sein 97,01 Euro, ergattern. Der offene Studiokopfhörer eignet sich perfekt für Mixing und Mastering. Durch seine hochwertige und robuste Verarbeitung mit einer Federstahl-Bügelkonstruktion - "Made in Germany" - hält er langen Studio-Sessions mühelos stand und bietet darüber hinaus mit seinen weichen, ohrumschließenden und bei Bedarf auch austauschbaren Velourspolstern hohen Tragekomfort.

Hier geht es zum DT 990 PRO (B-Ware) bei beyerdynamic!

DT 1990 PRO

DT 1990 PRO

Für höchste Ansprüche im Bereich Studio, Producing und Mixing hält das beyerdynamic-Portfolio den DT 1990 PRO Studio-Referenzkopfhörer bereit. Ein großer Tesla-Neodym-Treiber mit 45 mm Durchmesser liefert maximale Auflösung und eine absolut authentische Präsentation bei professionellen Aufnahmen. Mit Pegel muss man zudem nicht geizen, die Ausgangsleistung ist enorm. Dabei bleiben auch die fein aufgelösten und hoch detaillierten Höhen und strukturierten Mitten stets angenehm. Exzellente Materialqualität und tadellose Verarbeitung sind ebenso wie hoher Tragekomfort beim DT 1990 PRO obligatorisch. Der Preis liegt rabattiert bei 399,61 Euro.

Hier geht es zum DT 1990 PRO bei beyerdynamic!

beyerdynamic Exklusiv

Zusätzlich zu den ausführlich beschriebenen Modellen sollte man folgende Exklusiv-Produkte im Auge behalten, die ebenfalls allesamt mit 11% Rabatt erhältlich sind:

TYGR 300 R

DT 880 / 990 Special Editions

DT 880 / 990 Manufaktur

MMX 300 Manufaktur

Nicht vergessen: Die Angebote gelten nur am 11.11. und die Stückzahlen sind begrenzt!

SINGLES DAY' bei beyerdynamic

Special: Philipp Kind

Bilder: beyerdynamic, areadvd

Datum: 10.11.2021

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: Beyerdynamic