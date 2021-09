News

In-Ear Bluetooth®-Kopfhörer Blue BYRD (2. Generation) von beyerdynamic ab sofort erhältlich

beyerdynamic Blue BYRD (2. Generation)

beyerdynamic hat soeben die 2. Generation des vielseitigen Bluetooth®-Headsets Blue BYRD vorgestellt. Die flexiblen In-Ears mit praktischem Neckband sollen den typisch exzellenten beyerdynamic Sound mitbringen, bieten sowohl AAC als auch das moderne aptX Adaptive™ und sind mit einer IPX4-Zertifizierung für Spritzwasserschutz ausgestattet. Qualcomm cVc™ und die Sidetone-Funktionen garantieren hohe Sprachverständlichkeit bei Telefonaten in jeder Situation und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden ist man für den ganzen Tag gerüstet. 10 Minuten Schnellladung reichen zudem für satte 2 Stunden Spielzeit. Natürlich ist der neue Blue BYRD mit der MIY App kompatibel und passt dank MOSAYC - Attention to Detail with Mimi Sound Personalization" die Klangcharakteristik auf die individuellen Anforderungen des Hörers an.

Die schlicht eleganten und mit Zierelementen aus Aluminium und glasperlgestrahltem Metall versehenen Blue BYRD Bluetooth®-Kopfhörer zeugen von schlichter Eleganz. Sie sind ab sofort zur UVP von 129 Euro im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de und auf Amazon erhältlich. Ab dem 28.10. ist er auch im Fachhandel verfügbar. Mit dabei sind neben Silikon-Ohrpassstücken in 5 Größen ein Hardcase und ein USB-Kabel.

