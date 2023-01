News

"Avatar - The Way of Water" ist jetzt der vierterfolgreichste Film aller Zeiten

James Camerons "Avatar: The Way of Water" ist zum Ende dieser Woche auf den vierten Platz der weltweiten All Time-Kino-Charts vorgerückt. Mit inzwischen insgesamt rund 2.075 Milliarden USD ist "Avatar: The Way of Water" an "Star Wars: Das Erwachen der Macht" vorbeigezogen.

Damit bestätigt James Cameron seinen Status als Regisseur der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten nach "Avatar" und "Titanic". Auf Platz 2 der Allzeit-Charts ist mit "Avengers: Endgame" nur noch ein Film, der nicht von Cameron gedreht wurde. Im Februar bringt Cameron außerdem noch einmal "Titanic" zurück in die Kinos, der nicht nur in 4K sondern auch in 3D mit "High Frame Rate" gezeigt wird.

Der Heimino-Start von "Avatar: The Way of Water" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie bei Disney+ ist weiterhin offen.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

