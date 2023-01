News

Neuer "Titanic" 25th Anniversary-Trailer zum 4K 3D High Frame Rate-Relaunch im Kino

Die 20th Century Studios haben einen neuen "25th Anniversary"-Trailer für James Camerons "Titanic" veröffentlicht:

Der mehrfache Oscar-Gewinner aus dem Jahr 1997 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet soll ab dem 09.02.2023 wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein und wird dort wie bereits "Avatar: The Way of Water" neben 4K und HDR im 3D-Format auch mit "High Frame Rate" (HFR) gezeigt werden. Außerdem dürfte im Verlauf des Jahres auch mit einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Titanic" zu rechnen sein.

Bereits im Dezember wurde der "Titanic"-Soundtrack in einer neuen limitierten Vinyl-Edition veröffentlicht. Die Doppel-LP mit dem James Horner Soundtrack und Celine Dions "My Heart Will Go On" erscheint als "25th Anniversary Edition" auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit "Smoke Coloured Vinyl"-Optik und enthält ein achtseitiges Booklet, ein Poster und die Replika einer historischen Zeitungs-Titelseite.

