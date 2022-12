LG: Neue Hightech-Soundbars zum Jahresanfang

Wie es bereits seit Jahren Tradition ist, präsentiert LG auf der CES neue Soundbar-Systeme. Highlights sind die Modelle SC9 (Bild oben) und SE6. Optisch sind diese Modelle optimal auf die neuen 2023er LG-TVs abgestimmt, über die wir in den kommenden Tagen bestimmt ebenfalls Einzelheiten erfahren. Ein kräftiger, vielschichtiger Klang, komfortables Handing und ein edles Design sind die Schwerpunkte. Besonders einfach gestaltet sich die Verbindung zwischen den neuen Soundbars und LG-TV-Modellen. Sind beide Devices gekoppelt, kann man die neue Funktion "WOW Orchestra" verwenden. Ähnlich wie bei der Konkurrenz von Samsung ("Q-Symphony") kann man die Audiosysteme im TV und die Soundbar zusammen verwenden. LG verspricht sich davon eine erweiterte Klangbühne sowie einen nochmals realistischeren Klang. Wir zitieren LG: "Die 2023er Soundbars und TVs bieten noch mehr Synergien für eine herausragende Multi-Surround-Lösung, die es den Zuhörern ermöglicht, Dolby Atmos und IMAX Enhanced powered by DTS:X zu genießen."

SC9 mit aktivem Wireless-Subwoofer

Die 2023er Top-Soundbasrs offerieren weiterhin eine besonders einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für das Home Dashboard auf dem LG Fernseher - Konsumenten sind dadurch in der Lage, die Einstellungen der Soundbar komfortabel zu verwalten sowie Soundmodi mit dem TV-Gerät zu teilen. WOWCAST stellt zudem sicher, die 2023er Soundbar-Modelle kabellos mit dem LG Smart TV zu verbinden, und zwar ohne Abstriche bei der Audioqualität.

Praktische neue Halterung

Der minimalistische Look der 2023er LG-TVs wird von den Soundbars gekonnt aufgenommen. Zusätzlich gibt es eine neue Halterung, die es ermöglicht, die Soundbar direkt unter dem Fernseher zu platzieren - das sieht richtig gut und edel aus, wie erste Fotos belegen. Mit besagter Halterung, die an der Rückseite des entsprechende kompatiblen TVs angebracht wird, ist die Montage an der Wand oder am Fuß des Fernsehers so möglich, dass es eine optimale Klangqualität gibt - und das alles ohne störenden Kabelsalat oder Löcher in den Wänden.

Viele neue Technologien in der SC9

Mittels der LG Triple Sound-Technologie, die den laut LG weltweit ersten "Triple Up-Firing-Lautsprecher" enthält, punkten die neuen Soundbars mit fesselndem Klang und ermöglichen echten Heimkino-Sound. Neu in 2023 ist die "Triple Level Station Sound-Technologie". Dabei wird mittels Kanalanalyse einer HRTF-basierten 3D-Engine ein virtueller "Mid-Layer" hinzugefügt. Das Ergebnis, so verspricht LG, ist ein authentischer Klang mit einem weitläufigen Raumgefühl, welches die Zuhörer in den Mittelpunkt einer immersiven Audioumgebung stellt.

Die Siundbars passen optisch perfekt zu den TVs

Mit den neuen Soundbars profitieren Käufer zusätzlich von einer weiter gesteigerten Performance durch den "Triple Sound Optimizer", hinzu kommt eine weitere Verbesserung der Klangqualität dank des "Smart-Up-Mixers", der Zweikanal-Audio in hochwertigen Surround-Sound transformiert. Die überarbeitete sowie erweiterte LG KI-Raumkalibrierung passt die Akustik an den Hörraum an. Hierbei werden die räumlichen Gegebenheiten analysiert und anschließend werden die Einstellungen der Soundbar entsprechend den ermittelten Resultaten angepasst. Durch diese Maßnahme wird auch bei niedrigen Frequenzen eine höhere Präzision erzielt. Ebenfalls werden die Frontkanal-Frequenzen unterteilt, um die Gesamtbalance, die Klarheit besonders von Stimmen (Gesangt + Dialoge) zu verbessern und die gesamte Präzision zu erhöhen.

SC9 im Detail

Auch mit an Bord ist LGs eigene "AI Sound Pro" Technologie. Diese ermöglicht bei jeder Art von Inhalt (Filme, Musik, Sportveranstaltungen, Spiele) einen fesselnden Klang. Vielleicht wurde hier wirklich noch etwas verbessert - bislang zogen wir dedizierte DSP-Modi immer der etwas unausgewogenen AI-Einstellung vor.

Die hier präsentierten 2023er Soundbars sind darüber hinaus mit einer Voelzahl von Diensten, Geräten und Konnektivitätsfunktionen kompatibel. Auch TIDAL Connect gehört dazu.

SC9 plus Wireless-Subwoofer

Gamer werden sich ebenfalls mit den neuen Soundbars anfreunden können, denn die Klangriegel unterstützen VRR, um Screen Tearing herabzusetzen, und ALLM, um störende Verzögerungen zu eliminieren. Ebenfalls ein Merkmal der Soundbars ist 4K/120 Hz-Passthrough.

Die neue LG SE6 Soundbar ist besonders kompakt und eignet sich ideal für kleinere Lokalitäten. Das Design ist schlank und modern. Obwohl es sich bei diesem Modell um die kleinste Neuheit handelt, sind vier Passivstrahler mit an Bord, was einer effektiven Basswiedergabe zuträglich ist. Zudem unterstützt auch die SE6 Dolby Atmos.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Bilder: LG Presse

Datum: 28. Dezember 2022

Tags: CES 2023