News

Zusätzliche Inhalte und ein neuer Kanal für Samsung TV Plus

Samsung TV Plus auf dem Samsung QN95A

Der auf Samsung Fernsehern ab dem Modelljahr 2016 installierte Streamingdienst Samsung TV Plus bietet Zugang zu Nachrichten, Sportübertragungen, Serien und Filmen. Das Angebot wird ständig erweitert und so wird auf dem seit dem 14. Juli verfügbaren Kanal "Wilder Planet" bald die Dokumentation "Die Superkolonie - Waldameisen ganz groß" mit David Attenborough zu sehen sein. Ab sofort bietet auch der neue Kanal "Mystery Krimi" Inhalte rund um Kriminalfälle sowie übernatürliche Phänomene, darunter die Science-Fiction Serie "4400 - Die Rückkehrer" und das Mystery-Highlight "Medium". Samsung TV Plus ist seit kurzem auch auf ausgewählten Galaxy Smartphones und Tablets verfügbar.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.