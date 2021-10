News

"Candyman" mit alternativem Ende auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Candyman" mit einem alternativem Ende auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Laut US-Informationen sind außerdem als Bonus-Material mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant. Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

In den USA erscheint "Candyman" am 16.11.2021 fürs Heimkino. In Deutschland ist mit der Veröffentlichung um den Jahreswechsel zu rechnen.

Bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.