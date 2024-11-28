News

Was wird aus Denon, Marantz & B&W?

Bildquelle: Marantz

HINWEIS: Artikel mit teilweise falschen Informationen - hier geht es zum Update:

Nach Aussagen von Masimo, dem Dachunternehmen der bekannten Heimkino- und Audiobrands Bowers & Wilkins, Denon und Marantz, werden aktuell Stimmen um eine Geschäftsaufgabe der Consumer-Sparte laut. Heißt konkret: Neue Geräte und Komponenten der genannten Marken könnte es vielleicht bereits im Jahr 2025 schon nicht mehr geben. Neben den genannten Herstellern zählen zudem auch noch Polk Audio, Definitive Technologie, Boston Acoustics und HEOS zur „Consumer-Sparte“ von Masimo.

Die australische News-Seite „ChannelNews“ hat unseres Wissens als erstes darüber berichtet. Der Artikel basiert auf Aussagen einer Telefonkonferenz von verantwortlichen Mitarbeitern und Managern von Masimo, die eine Geschäftsaufgabe der unter Sound United zusammengefassten Brands in Aussicht stellen. Der Grund: Massive Umsatzeinbußen gegenüber dem Vorjahr im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Eine finale Entscheidung über die Zukunft dieser Marken ist aber noch nicht gefallen. Micah Young (Executive Vice President & Chief Financial Officer bei Masimo) führt aus, dass man voraussichtlich im Januar 2025 mit neuen Informationen diesbezüglich rechnen kann. Möglich scheint auch eine Ausgliederung der Consumer-Sparte zu sein, aber eben auch die „Geschäftsaufgabe“. Laut ChannelNews wurde bereits mit verschiedenen potentiellen Käufern gesprochen, bislang allerdings ohne positiven Verlauf.

Es wird also heiß diskutiert, was man mit den ikonischen Marken denn tun soll, die aktuell dem Unternehmen leider recht üppige Umsatzverluste bescheren. Bislang scheint allerdings noch völlig unklar, was letztendlich passieren wird.

Dass eine Umstruktierung im Gange ist, haben auch wir in Deutschland bereits mitbekommen. Die landesspezifischen Zweigstellen in Frankreich, Finnland, der Schweiz sowie Deutschland werden geschlossen oder sind bereits dicht. Die lokalen Mitarbeiter wandern ins Home Office oder müssen umziehen. Das Office sitzt nun in Eindhoven in den Niederlanden. Von dort aus wird der europäische Bereich zentral koordiniert.

Anzeige



Wir sind sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt und hoffen natürlich, dass uns diese legendären Audiomarken erhalten bleiben.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.