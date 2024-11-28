News

UPDATE zur Situation um Denon, Marantz und B&W

Bildquelle: Marantz

Noch gibt es kein offizielles Statement von Masimo (inzwischen liegt einigen Fachhändlern wohl auch eine Stellungnahme von Jason Dear, VP EU Commercial Operations, vor) bezüglich der heißen Thematik um die Zukunft von Denon, Marantz und Bowers & Wilkins. Allerdings ist nun klar, dass insbesondere der Begriff "discontinued operations" aus dem ersten Artikel über die Sachlage der australischen News-Seite ChannelNews falsch interpretiert wurde.

Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Geschäftsaufgabe der genannten Marken. Im Gegensatz zu den Andeutungen im ursprünglichen Artikel besteht derzeit kein Anlass davon auszugehen, dass es Denon, Marantz und Bowers & Wilkins schon 2025 nicht mehr geben könnte.

ChannelNews selbst ist bereits zurückgerudert und hat einen weiteren Artikel dazu veröffentlicht. Hier wird unter anderem auch zugegeben, dass die Autoren von den Statements von Micah Young (CFO bei Masimo) verwirrt waren, was denn nun "discontinued operations" überhaupt bedeutet.

Wie dem neuen Artikel zu entnehmen ist, und auch wir können dies nach Rücksprache mit unseren Ansprechpartnern bestätigen, handelt es sich dabei mitnichten um eine "Geschäftsaufgabe" in dem Sinne, wie es hierzulande verstanden wird.

Der Begriff "discontinued operation" im US Business-Sprachgebrauch hat damit nichts gemein und daraus den Schluss zu ziehen, dass Masimo diese Marken aufgibt, ist eine völlige Fehlinterpretation. Im Gegenteil, diese Maßnahme hätte keinerlei Auswirkungen auf den täglichen Betrieb oder auf das kommende Geschäftsjahr. Sowohl was die Produkt- als auch die Finanzplanung betrifft, die laut neuen Angaben von ChannelNews für 2025 bereits abgeschlossen sind. Ein solches Vorgehen hätte lediglich Auswirkungen buchhalterischer Natur.

Da es sich bei Masimo vorwiegend um ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich handelt, wäre damit wohl eine striktere buchhalterische Trennung des Gesundheits- und Unterhaltungselektronik-Geschäfts möglich. "Discontinued operations" werden in den Gewinn- und Verlustrechnungen eines Unternehmens in den USA separat gelistet, um den Investoren einen besseren Überblick zu verschaffen.

Also: Viel Lärm um nichts! Dass Masimo in der Consumer-Sparte mit Umsatzeinbußen kämpft, ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch können wir alle wieder beruhigt schlafen, denn auch im kommenden Jahr werden uns die ikonischen Brands Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, etc. weiterhin begleiten.

