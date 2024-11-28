News

THEATER 500 Surround "5.1-Set" für 1199,99 EUR bei den "Black-Friday-Weeks" von Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel sind "Black-Friday-Weeks" auf der Zielgeraden und es sind zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise erhältlich. So gibt es z.B. das THEATER 500 Surround "5.1-Set" für 1199,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel 90% der Versandkosten. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:

VKF-989

teufel.de/black-friday

