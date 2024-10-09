News

Verkaufsverbot für Amazon Fire TV 4K Sticks in Deutschland

Amazon hat vorläufig den Verkauf der Amazon Fire TV Stick 4K Max und Amazon Fire TV Stick 4K in Deutschland eingestellt. Aufgrund einer Entscheidung des Landgerichts München in einem Patenstreit mit Nokia darf Amazon mehrere Fire TV-Modelle des Streaming-Sortiments für Prime Video derzeit nicht verkaufen. Momentan sind bei Amazon lediglich der Fire TV Cube, Fire TV Stick und Fire TV Stick Lite erhältlich.

Im Mittelpunkt des Streits geht es um die Höhe der Lizenzzahlungen für Video-Patente. Diese hält Amazon für zu hoch. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wann es zu einer Einigung kommt, die den Verkauf der 4K Streaming Sticks wieder ermöglicht. Die Nutzung bereits vorhandener Geräte soll durch den Verkaufs-Stopp nicht eingeschränkt werden.

