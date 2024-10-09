News

LG baut webOS-Plattform weiter aus

Bildquelle: LG

LG begrüßte beim webOS Summit 2024 rund 140 Partnerunternehmen, um die strategische Vision sowie zukünftige Initiativen zum Ausbau des webOS-Ökosystems und Plattformgeschäfts vorzustellen. Rund 740 Millionen USD sollen in die Erweiterung des webOS-Angebots und den Inhalten für Unterhaltung, Heimfitness, Bildung und Gaming investiert werden. Darüber hinaus soll das webOS-Ökosystem durch webOS-basierte Infotainment-Lösungen für Fahrzeuge, digitale Beschilderung, smarte Monitore, Gaming-Monitore und Projektoren weiter ausgebaut werden.

Schon jetzt bietet webOS für LG TV-Nutzer in über 180 Ländern rund 4.000 Apps bereit. Eines der Highlights ist laut Hersteller LG Channels, ein kostenloser, werbefinanzierter Streaming-Dienst mit über 3.800 Kanälen, der in 29 Ländern verfügbar ist. LG sieht webOS aber auch als fortschrittliche Gaming-Plattform. Rund 4.500 Spiele sind derzeit über Cloud Gaming-Dienste, darunter GeForce Now und Amazon Luna, abrufbar. Erst kürzlich hat LG in Kooperation mit MediaTek und Razer einen Bluetooth-Gaming-Controller vorgestellt, der die neue Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL)-Technologie verwendet. Mit der Einführung von webOS Pay hat LG zudem den Kauf von Inhalten und Dienstleistungen auf AI webOS schneller und bequemer gemacht. Der benutzerfreundliche Zahlungsdienst soll zu einem nahtlosen, personalisierten Einkaufserlebnis auf webOS beitragen.

In den vergangenen zehn Jahren hat LG 220 Millionen Smart TVs verkauft und seine webOS-Plattform durch Lizenzvereinbarungen mit zahlreichen Partnern gestärkt. Seit 2021 ist webOS auch für andere Hersteller zugänglich. Ein kontinuierlicher Ausbau der Plattform ist auch weiterhin Fokus von LG Electronics.

