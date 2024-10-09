News

Samsung stellt One UI für TV-, Mobil- und Hausgeräte vor

Am 03. Oktober fand im San Jose McEnery Convention Center die jährliche Samsung Developer Conference statt. Maßgeblich ging es hierbei um geräteübergreifende AI-Technologien für ein persönlicheres und sichereres Erlebnis im Sinne von "AI for All". Zusätzlich kündigte das Unternehmen aber vor etwa 3.000 Entwicklern, Partnern und Medienvertretern die Zusammenfassung der Softwareoberflächen der wichtigsten Produktlinien an. Von Mobilgeräten bis hin zu Fernsehern und Hausgeräten wird die Benutzeroberfläche unter dem Namen "One UI" vereinheitlicht.

One UI, so Samsung, ist von Grund auf darauf ausgelegt, demNutzer individuell, kreativ und produktiv verwendbare Mobilgeräte an die Hand zu geben. Samsung stellte zunächst das neue Benutzerlebnis in den Fokus. Ein einfaches, wirkungsvolles und emotionales Design und weitere Möglichkeiten, wie z.B. die nahtlose Einbindung von Galaxy AI-Funktionen in den Alltag, soll geboten werden. Die Beta-Version von One UI 7 soll noch vor Ende des Jahres für Entwickler verfügbar sein.

