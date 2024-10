News

"U2: How To Dismantle An Atomic Bomb" erscheint als "20th Anniversary Edition" auf CD & Vinyl-LP (Update)

U2 veröffentlichen am 22.11.2024 eine "20th Anniversary Edition" von "How To Dismantle An Atomic Bomb" aus dem Jahr 2004. Neben einer einfachen remasterten CD und Doppel-LP mit dem Bonus-Track "Fast Cars" erscheinen auch zwei "Super Deluxe"-Sets auf 5 CDs oder 8 180 Gramm-Schallplatten mit zahlreichen unveröffentlichtem Material.

Diese enthalten u.a. das zusätzliche "Schattenalbum" mit dem Titel "How To Re-Assemble An Atomic Bomb", welches Aufnahmen aus der Entstehungsphase enthält, die es damals nicht auf das "How To Dismantle An Atomic Bomb"-Album geschafft haben.

Außerdem sind zahlreiche Remixe u.a. von Hot Chip, Trent Reznor und Jacknife Lee sowie die komplette "Vertigo 2005: Live From Chicago"-Show dabei. Präsentiert werden die "Super Deluxe"-Sets in einem Hardcover-Fotobuch von Anton Corbijn mit zahlreichen Bildern und 8 Sondereditionsdrucken.

Update: Auch die LP-Editionen sind inzwischen bei Amazon vorbestellbar:

Tracklsiting "How To Re-Assemble An Atomic Bomb"



1. Picture Of You (X+W)

2. Evidence Of Life

3. Luckiest Man In The World

4. Treason

5. I Don't Wanna See You Smile

6. Country Mile

7. Happiness

8. Are We Gonna Wait Forever?

9. Theme From The Batman

10. All Because Of You 2

Tracklisting "How To Dismantle An Atomic Bomb 20th Anniversary Reissue"

1. Vertigo

2. Miracle Drug

3. Sometimes You Can't Make It on Your Own

4. Love and Peace or Else

5. City of Blinding Lights

6. All Because of You

7. A Man and a Woman

8. Crumbs from Your Table

9. One Step Closer

10. Original of the Species

11. Yahweh

12. Fast Cars

