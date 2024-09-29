News

Home Cinema Trends 2024 am 05./06. Oktober bei den Sound Brothers

Am Samstag und Sonntag, den 05. und 06. Oktober, findet bei den Sound Brothers in Kassel wieder die Home Cinema Trends statt. Die in der Branche, sowohl bei HiFi- als auch Heimkino-Enthusiasten und allen sonstigen Fans von hoher audiovisueller Performance, bestens bekannte Hausmesse der Sound Brothers wird sage und schreibe zum 33. Mal veranstaltet und kann als größte Spezialmesse zum Thema Fernseher, Projektoren, HiFi, Surround und Streaming in Deutschland gelten.

Identisch zum letzten Jahr findet das Event von Wolf Tauer und seinen Sound Brothers in den eigenen HiFi-Studios und Heimkino-Räumlichkeiten im Brothers-Stammsitz in der Wolfsschlucht 17 in Kassel statt. Die Kasseler Experten für besten Service, bestes Bild und besten Ton bereiten alles für interessante Vorführungen, klangstarke Demos und regen Interessenaustausch vor. Rund 1.000 Quadratmeter Showfläche stehen dafür auf vier Etagen zur Verfügung. Absolute Top-Produkte aus jeder genannten Kategorie werden hier in passendem Rahmen präsentiert. Natürlich wird man dabei auch das ein oder andere Schnäppchen zum Messepreis ergattern können.

Auch wir werden es uns nicht nehmen lassen, bei den Sound Brothers in Kassel vorbeizuschauen und freuen uns schon sehr auf die Home Cinema Trends 2024!

Wann?

05. und 06. Oktober 2024

Wo?

Sound Brothers Home Cinema Center Kassel, Wolfsschlucht 17

www.soundbrothers.de

